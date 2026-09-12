ITW Hugo Invernizzi : « Quand tu finis (la saison) le 17 mai, c’est forcément à oublier »
Hugo Invernizzi aborde la nouvelle saison du Limoges CSP avec l’envie de tirer les leçons d’un exercice 2025-2026 très décevant. Avant d’affronter Boulazac en préparation aux Sables-d’Olonne, l’ailier limougeaud s’est confié à BeBasket sur les ambitions du club, l’importance des matchs à domicile et les équilibres encore fragiles d’un groupe qu’il estime capable de faire « de belles choses ».
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Résumé
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Hugo Invernizzi à l'entraînement du Limoges CSP lors de cette présaison 2026
Crédit photo : Limoges CSP
La saison passée reste encore bien présente dans les esprits à Limoges. Avant le match de préparation contre Boulazac aux Sables-d’Olonne, Hugo Invernizzi n’a pas cherché à atténuer le bilan du dernier exercice du CSP. Une saison terminée dès le 17 mai, loin des ambitions affichées, après avoir longtemps évolué dans la deuxième moitié du classement. Pour autant, l’ailier-fort alsacien ne souhaite pas tout effacer : les erreurs commises doivent justement servir de référence afin d’éviter de revivre les mêmes difficultés.
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