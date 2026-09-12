ITW Hugo Invernizzi : « Quand tu finis (la saison) le 17 mai, c’est forcément à oublier »

La saison passée reste encore bien présente dans les esprits à Limoges. Avant le match de préparation contre Boulazac aux Sables-d’Olonne, Hugo Invernizzi n’a pas cherché à atténuer le bilan du dernier exercice du CSP. Une saison terminée dès le 17 mai, loin des ambitions affichées, après avoir longtemps évolué dans la deuxième moitié du classement. Pour autant, l’ailier-fort alsacien ne souhaite pas tout effacer : les erreurs commises doivent justement servir de référence afin d’éviter de revivre les mêmes difficultés.