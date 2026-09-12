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L’Élan Chalon change déjà son effectif : un joueur s'en va, un autre arrive à l'essai

Jeriah Horne est arrivé à l’essai à l’Élan Chalon, qui doit déjà revoir ses plans au poste 4 avant le début de la saison. Recruté cet été, Miller Kopp quitte le club bourguignon pour raisons personnelles, d’un commun accord avec la direction.
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Résumé
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L’Élan Chalon change déjà son effectif : un joueur s'en va, un autre arrive à l'essai
Jeriah Horne arrive à l'Elan Chalon
Crédit photo : FIBA
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L’effectif de l’Élan Chalon connaît un premier changement avant même le début de la saison 2026-2027 de Betclic ÉLITE. Arrivé durant l’intersaison pour occuper le poste 4, Miller Kopp quitte déjà la Saône-et-Loire pour « raisons personnelles », selon le communiqué publié par le club ce samedi 12 septembre. Pour anticiper son départ, l’Élan a fait venir Jeriah Horne à l’essai cette semaine. L’Américain accompagnera le groupe d’Elric Delord au tournoi de Luxeuil.

L’aventure de Miller Kopp s’arrête avant le début du championnat

Miller Kopp avait rejoint Chalon début juillet, quelques semaines après avoir terminé sa saison de G-League avec le Cleveland Charge. L’ancien partenaire d’entraînement du Limoges CSP sortait ensuite d’un été au Canada avec les Vancouver Bandits, où il tournait à 13,9 points et 4,8 rebonds avec 40,4 % de réussite à 3-points en CEBL.

L’international américain ne disputera finalement aucun match officiel sous les couleurs chalonnaises. « Pour des raisons personnelles, Miller Kopp et l’Elan Chalon ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration », a indiqué le club.

Ce départ contraint ainsi l’Élan à modifier son recrutement à seulement quelques jours du lancement des compétitions officielles. Chalon avait pourtant annoncé fin juillet avoir bouclé son effectif avec l’arrivée d’Aher Uguak.

PROFIL JOUEUR
Jeriah Horne
Jeriah HORNE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 206 cm
Âge: 28 ans (09/04/1998)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Fiba Europe Cup
PTS
20,5
#3
REB
7,5
#14
PD
1,8
#158

Jeriah Horne à l’essai avec l’Élan Chalon

Le club bourguignon n’a toutefois pas attendu l’officialisation du départ de Kopp pour rechercher son éventuel successeur. Jeriah Horne a participé aux entraînements de la semaine et sera présent avec l’équipe lors du tournoi de Luxeuil.

Capable d’évoluer aux postes 4 et 3, l’Américain présente notamment un profil de shooteur. Après son cursus NCAA entre Nebraska, Tulsa et Colorado, il a commencé sa carrière professionnelle avec les Stockton Kings en G-League avant de rejoindre l’Europe. Il a successivement porté les couleurs de Dąbrowa Górnicza et Zielona Góra en Pologne, puis de l’Alba Fehérvár en Hongrie.

C’est surtout avec le club hongrois qu’il s’est montré sur la scène européenne. En FIBA Europe Cup, Horne a compilé 18,4 points, 7,5 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne sur huit rencontres recensées par la FIBA. Dans le championnat hongrois, il affichait également 12,8 points et 6 rebonds par match en 2024-2025.

Après une expérience en Chine, le voici désormais aux portes de la Betclic ELITE. L’Élan Chalon ne présente pour l’instant pas Jeriah Horne comme une recrue définitive : son passage à Luxeuil s’inscrit dans le cadre de sa période d’essai. Une nuance importante alors que le club doit rapidement déterminer s’il sera bien le nouveau poste 4 de son effectif.

Horne possède par ailleurs un lien familial avec le basket français. Son père, Jerrell Horne, a joué à Memphis aux côtés de Penny Hardaway avant d’évoluer professionnellement en France, notamment à Caen, Saint-Étienne et Saint-Quentin entre 1996 et 2000.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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