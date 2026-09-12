France – Allemagne : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder la demi-finale de Coupe du monde des Bleues ?

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, l’équipe de France n’est donc plus qu’à une victoire de son objectif de médaille.

À 16h30, les Bleues ont ainsi rendez-vous avec l’hôte allemand, surprenant tombeur de la Belgique lors du tour précédent (93-74).

Une affiche qui a tout d’un piège pour l’équipe de France, qui va évoluer en terrain hostile, face à une Mannschaft qui aura à cœur d’effacer ses échecs récents contre la sélection tricolore (71-84 en quart de finale olympique 2024, 63-85 à Villeurbanne lors du tournoi de qualification en mars 2026)

France – Allemagne : sur quelle chaîne regarder le match ?

Comme depuis le début de la compétition, la rencontre sera disponible en clair, retransmise à partir de 16h30 sur TMC, l’une des chaînes du groupe TF1, avec le duo Grégoire Margotton – Sarah Michel-Boury aux commentaires.

TMC est disponible gratuitement sur le canal 10 de la TNT. La chaîne est également proposée par les principaux opérateurs internet, notamment Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom.

En parallèle, beIN Sports 1 diffusera également le match, avec Mary Patrux et Audrey Sauret aux manettes depuis Berlin.

Enfin, le match est disponible sur la plateforme OTT de la FIBA, Courtside 1891.

France – Allemagne : toutes les informations pratiques Match : France – Allemagne

Compétition : Coupe du monde féminine 2026

Phase : demi-finale

Date : samedi 12 septembre 2026

Lieu : Berlin (Allemagne)

Début de la diffusion : 16h20

Coup d’envoi : 16h30

Chaîne gratuite : TMC

Streaming gratuit : TF1+

Chaîne payante : beIN SPORTS 1

Streaming payant : Courtside 1891

« Tout le monde se sent bien et est prêt pour le match », disait le sélectionneur Jean-Aimé Toupane vendredi. « Oui, il y a un enjeu énorme mais si on regarde la résultante, ce qui est important pour nous, c’est de continuer à faire ce qu’on sait faire. C’est le plus important, d’être focus sur ce qui nous a amené là. Les filles ont à cœur d’écrire une très belle histoire. L’Allemagne est une très belle équipe. Leur force, c’est surtout le jeu qu’elles produisent. C’est un jeu en mouvement, c’est une complémentarité, elles ont des grandes qui sont larges, il y a de la rigueur, il y a du post-up. Sur tous les aspectes du jeu, elles sont là. Avec leur meilleure joueuse Fiebich, mais il n’y a pas qu’elle, il y a Sabally, Peterson, les autres. Il y a du monde, c’est une très belle équipe. »

En cas de qualification pour la finale, l’équipe de France affrontera les États-Unis ou l’Espagne.

La finale est programmée dimanche à 20h, tandis que la petite finale se jouera à 16h30.