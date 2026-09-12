[Vidéo] En imersion avec les Bleues avant la demi-finale France - Allemagne

Le service communication de la Fédération française de basketball (FFBB) propose le 14e épisode de sa web-série All-Access, qui suit l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 à Berlin.

En immersion dans la chambre des kinés

Cet épisode se déroule ce vendredi 11 septembre, le lendemain de la victoire en quarts de finale contre la Chine et la veille de la demi-finale contre l'Allemagne ce samedi à 16h30. Toujours en toute décontraction, les tricolores parlent de leurs retrouvailles avec Julie Barennes, la coach de Basket Landes qui est aussi assistante en sélection d'Allemagne. C'est également l'occasion de se retrouve dans la chambre des kinés, présentée par Clémence Hallard. On y retrouve Leïla Lacan ou encore Marine Johannès.

L'épisode 14 est à voir ci-dessous :