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[Vidéo] En imersion avec les Bleues avant la demi-finale France - Allemagne

La FFBB publie le 14e épisode de sa web-série All-Access, tourné le 11 septembre à Berlin, entre la victoire en quarts contre la Chine et la demi-finale face à l'Allemagne.
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[Vidéo] En imersion avec les Bleues avant la demi-finale France - Allemagne
Les supporters français ont fait le déplacement à Berlin pour soutenir l'équipe de France
Crédit photo : Cécile Thomas
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Le service communication de la Fédération française de basketball (FFBB) propose le 14e épisode de sa web-série All-Access, qui suit l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 à Berlin.

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En immersion dans la chambre des kinés

Cet épisode se déroule ce vendredi 11 septembre, le lendemain de la victoire en quarts de finale contre la Chine et la veille de la demi-finale contre l'Allemagne ce samedi à 16h30. Toujours en toute décontraction, les tricolores parlent de leurs retrouvailles avec Julie Barennes, la coach de Basket Landes qui est aussi assistante en sélection d'Allemagne. C'est également l'occasion de se retrouve dans la chambre des kinés, présentée par Clémence Hallard. On y retrouve Leïla Lacan ou encore Marine Johannès.

L'épisode 14 est à voir ci-dessous :

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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