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Pré-saison : Nantes, Champagne Basket, Blois, Quimper et Le Havre vainqueurs

La pré-saison ELITE 2 s’est poursuivie vendredi 11 septembre avec plusieurs rencontres entre futurs adversaires en championnat. Nantes a dominé Vichy (92-80), le SCABB Aix-Maurienne (76-71), Blois La Rochelle (107-86), Champagne Basket Orléans (81-69), Quimper Caen (88-69) et Le Havre le Saint-Quentin Basketball (82-68), qui disputait son premier match de préparation.
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Pré-saison : Nantes, Champagne Basket, Blois, Quimper et Le Havre vainqueurs
Tavon King montre de belles choses avec le SCABB en préparation
Crédit photo : SCABB
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La préparation des clubs d’ELITE 2 s’est poursuivie vendredi 11 septembre à deux semaines de la première journée de championnat. Nantes et Blois ont remporté leur première rencontre du tournoi organisé au Jeu de Paume, tandis que Champagne Basket, Quimper et Le Havre ont également terminé la soirée par une victoire. Pour son premier match amical de l’été, après son repêchage tardif en Betclic ELITE, Saint-Quentin s’est incliné contre le STB (68-82).

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La rencontre prévue entre Roanne et l’Alliance Sport Alsace n’a en revanche pas eu lieu. Elle avait été annulée en raison des nombreuses blessures dans l’effectif alsacien.

Nantes et Blois joueront la finale du tournoi de Blois

Le Nantes Basket Hermine a pris le dessus sur la JA Vichy (92-80) en ouverture du tournoi de la Ville de Blois. Les Nantais ont ainsi obtenu leur billet pour la finale du samedi.

Dans l’autre rencontre du tournoi, l’ADA Blois a largement dominé le Stade Rochelais (107-86). Pour ses retrouvailles avec le Jeu de Paume, l’équipe blésoise a dépassé les 100 points et retrouvera donc Nantes en finale samedi à 17h30.

Vichy et La Rochelle s’affronteront de leur côté lors du match de classement.

Champagne Basket refroidit Orléans

Champagne Basket a remporté son duel face à Orléans Loiret Basket à Neuville-aux-Bois (81-69). Les deux équipes étaient encore proches après un premier quart-temps équilibré, avant que les Champenois ne prennent sept longueurs d’avance à la pause (39-32).

Orléans a ensuite compté jusqu’à 18 points de retard dans le troisième quart-temps (48-66). Siriman Kanouté et Samir Gbetkom ont participé au retour de l’OLB jusqu’à quatre unités (62-66), sans empêcher Champagne Basket de conserver l’avantage.

Les deux formations n’en ont d’ailleurs pas terminé l’une avec l’autre puisqu’elles se retrouveront dès la première journée d’ELITE 2.

Quimper nettement au-dessus de Caen

Les Béliers de Kemper ont terminé leur préparation par un succès convaincant contre le Caen Basket Calvados au Rheu (88-69).

Quimper avait déjà creusé l’écart à la mi-temps (46-32) avant d’accentuer son avance lors d’un troisième quart-temps remporté 26-13. Cette rencontre constituait le dernier match amical des Béliers avant leur entrée en Coupe de France.

Caen termine ainsi cette opposition avec 19 points de retard face à un concurrent direct de la prochaine saison d’ELITE 2.

Le Havre gâche la première sortie de Saint-Quentin

Repêché très tardivement en Betclic ELITE, Saint-Quentin a enfin disputé son premier match de préparation. Encore privé de la plupart de ses joueurs étrangers, le SQBB a été battu à domicile par le STB Le Havre (68-82).

Pour le club picard, l’enjeu était surtout de commencer à jouer après une préparation fortement perturbée par la constitution tardive de son effectif. Le Havre, pensionnaire d’ELITE 2, en a profité pour s’offrir une victoire face à une formation de l’échelon supérieur.

Le SCABB termine sa préparation par un troisième succès

Le SCABB a bouclé sa préparation par une victoire contre Aix-Maurienne à Unieux (76-71). Les joueurs de Julien Cortey terminent ainsi leur série de matches amicaux avec trois succès, contre Roanne, Vichy et Aix-Maurienne, pour une seule défaite face à l’ASVEL.

Les Couramiauds ont construit leur victoire grâce à leur défense et à leur adresse extérieure. Devant à la pause (42-34), ils ont inscrit 11 paniers à 3-points sur 28 tentatives. Timothé Vergiat a terminé meilleur marqueur avec 19 points, dont un 5/8 derrière l’arc, devant Tavon King (16 points) et Maxim Eugène (14 points). Ahmadou Loum a de son côté capté 10 rebonds.

Aix-Maurienne est resté au contact jusqu’aux dernières possessions, porté notamment par Bordes (16 points) et Ammour (14 points). Le SCABB a finalement fait la différence dans une dernière minute disputée pour préserver cinq longueurs d’avance.

Julien Cortey a toutefois pointé les limites offensives encore visibles à deux semaines du début du championnat. « Il y a encore du boulot. En attaque, c’est moche », a-t-il déclaré au Progrès. Le technicien a notamment regretté le manque de mouvement et de circulation du ballon, tout en soulignant l’apport de Tavon King pour accélérer le jeu.

Le SCABB a encore évolué sans plusieurs éléments à 100 %, avec Sean Smith blessé, Maël Hamon-Crespin touché au mollet et Jubrile Belo de retour de blessure. Le club dispose désormais de deux semaines pour poursuivre son travail collectif avant la reprise de l’ELITE 2, programmée le 25 septembre.

Roanne – Alliance Sport Alsace annulé

La Chorale de Roanne devait également recevoir l’Alliance Sport Alsace vendredi soir. La rencontre a finalement été annulée, l’ASA devant composer avec de nombreux joueurs blessés.

Les résultats de la pré-saison du vendredi 11 septembre

Nantes – Vichy : 92-80
SCABB – Aix-Maurienne : 76-71
Roanne – Alliance Sport Alsace : match annulé
Saint-Quentin – Le Havre : 68-82
Orléans – Champagne Basket : 69-81
Blois – La Rochelle : 107-86
Caen – Quimper : 69-88

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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