Monaco refusé en NM1 : la FFBB ferme la porte à la Roca Team

La décision est tombée à moins d’une semaine de la reprise : l’AS Monaco ne participera pas au championnat de Nationale 1 masculine (NM1). Le Bureau Fédéral de la FFBB a définitivement refusé la candidature de la société monégasque, suivant l’avis défavorable de la Commission de Contrôle de Gestion. Cette dernière considère que Monaco n’a pas été en mesure de présenter un dossier permettant d’établir de manière suffisamment fiable sa situation financière.

Cette décision met un coup d’arrêt brutal au projet de reconstruction lancé ces derniers jours. Monaco avait pourtant commencé à bâtir un effectif particulièrement ambitieux pour la troisième division, avec notamment les signatures d’Axel Toupane, Kenny Kasiama et Luka Asceric.

La FFBB refuse l’engagement de Monaco en NM1

Réuni ce samedi 12 septembre 2026, le Bureau Fédéral a statué définitivement sur la candidature de l’AS Monaco Basket SA à un engagement en NM1. La Fédération française de basketball a choisi de suivre l’avis défavorable de sa Commission de Contrôle de Gestion (CGC).

Dans son communiqué, la FFBB indique que la CCG a notamment constaté que le club n’avait pas été en mesure de constituer un dossier permettant de « justifier de la sincérité et de la fiabilité de la situation financière de la société ».

Le Bureau Fédéral a ensuite repris l’ensemble de l’historique du dossier avant d’estimer qu’il ne disposait pas de garanties suffisantes pour accorder à Monaco une mesure dérogatoire.

Pas de dérogation au nom de “l’intérêt supérieur du basket”

L’enjeu était particulier puisque l’intégration de Monaco en NM1 nécessitait une dérogation aux règlements fédéraux. La FFBB explique avoir examiné cette possibilité au titre de « l’intérêt supérieur du basket », mais considère qu’une telle décision aurait pu porter atteinte à « l’intégrité et à l’équité des compétitions » dont elle est garante.

Cette position clôt donc le dossier monégasque pour la NM1, alors que le championnat doit débuter vendredi 18 septembre.

Cette décision intervient après plusieurs semaines de forte incertitude autour de l’avenir de la Roca Team, dont le secteur professionnel a changé de propriétaire après la grave crise financière traversée cet été.

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Un recrutement déjà lancé avec Toupane, Kasiama et Asceric

Sur le terrain, Monaco avait pourtant commencé à préparer activement cette hypothétique saison de NM1. Axel Toupane (2,01 m, 34 ans), Kenny Kasiama (1,97 m, 23 ans) et Luka Asceric (2,01 m, 29 ans) avaient déjà été engagés, tandis qu’un joueur américain passé par Rouen la saison dernière devait également rejoindre l’effectif.

Le club envisageait des moyens très largement supérieurs aux standards habituels de la division afin de reconstruire immédiatement une équipe compétitive.

Une équipe fanion désormais en NM3

Cette stratégie se retrouve désormais sans débouché en NM1. La décision de la FFBB soulève donc immédiatement la question de l’avenir sportif de ces joueurs et, plus largement, du projet porté par le nouveau propriétaire de la structure professionnelle.

L'équipe fanion de la Roca Team devient celle engagée en Nationale 3, qui démarre sa saison ce samedi 12 septembre chez l'ogre de la poule A de NM3, Golfe-Juan. Avec seulement trois mutés autorisés, il sera difficile pour le club de la principauté de reconstituer une équipe à même de dominer la poule cette saison.

La NM1 débutera bien le 18 septembre

La Fédération a également confirmé que le championnat de NM1 commencera comme prévu le 18 septembre 2026.

La composition définitive des poules n’est toutefois pas encore connue. La FFBB attend désormais la décision officielle concernant l’engagement de Fos Provence Basket en ELITE 2 avant de communiquer la répartition officielle des équipes. En effet, la poule A compte seulement 12 équipes, contre 14 pour la poule B. Un club risque de voir son calendrier bouleversé, avec de gros changements dans ses réservations d'hôtels et de trains.

Pour Monaco, le scénario envisagé ces derniers jours est donc définitivement écarté : malgré un recrutement déjà lancé et des moyens importants prévus pour repartir de l’avant, la Roca Team ne bénéficiera pas de la place espérée en troisième division. C'est sans doute la fin (pour un moment) du basketball professionnel masculin à Monaco...