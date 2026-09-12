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Équipe de France 3x3 : les Bleues démarrent l’Euro par une démonstration contre la Suède

L’équipe de France féminine 3x3 a parfaitement lancé son Euro 2026 en dominant très largement la Suède (20-8) ce samedi 12 septembre. Les Bleues retrouveront la République tchèque dès 15h35, en direct sur L’Équipe Live.
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Résumé
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Équipe de France 3x3 : les Bleues démarrent l’Euro par une démonstration contre la Suède
Marie Mané et l'équipe de France ont bien lancé leur Euro 2026
Crédit photo : FIBA
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L’équipe de France féminine 3x3 n’a pas laissé planer le doute pour son entrée dans l’Euro 2026. Laetitia Guapo, Marie Mané, Marie-Ève Paget et Sixtine Macquet ont dominé la Suède 20 à 8 pour prendre immédiatement une option intéressante dans leur poule. Rapidement devant, les Françaises ont contrôlé la rencontre sans parvenir toutefois à inscrire le 21e point qui leur aurait permis de mettre fin au match avant les dix minutes réglementaires.

L’équipe de France 3x3 prend immédiatement le large

Laetitia Guapo a donné le ton en inscrivant les trois premiers points français pour permettre aux Bleues de mener 3-0. Après deux lancers suédois, Marie-Ève Paget puis Marie Mané ont fait parler leur adresse derrière l’arc : la France s’est rapidement détachée à 7-2.

La défense tricolore a également compliqué la tâche de la Suède. Les Scandinaves ont terminé avec 12 pertes de balle et seulement 6 paniers à un point réussis sur 18 tentatives, sans inscrire le moindre tir à deux points en cinq essais.

À 9-3, Sixtine Macquet a ajouté un tir primé avant d’enchaîner deux nouveaux paniers pour porter le score à 13-3. La France disposait alors d’une marge suffisante pour gérer la suite de la rencontre.

Marie Mané termine meilleure marqueuse

Si la réussite a ensuite baissé, les Françaises n’ont jamais été inquiétées. Marie Mané a notamment inscrit deux nouveaux tirs à deux points pour maintenir la Suède à distance, avant de mettre le panier du 20-8.

Avec 6 points, tous inscrits derrière l’arc, Marie Mané termine meilleure marqueuse française avec un excellent 3/5 à deux points. Laetitia Guapo et Sixtine Macquet ont ajouté 5 points chacune, tandis que Marie-Ève Paget a compilé 4 points et 4 rebonds.

Collectivement, les Bleues ont inscrit 5 de leurs 11 tentatives à deux points et terminé avec 20 points en 27 tirs dans le jeu. Leur adversaire s’est principalement reposée sur Amanda Tivenius, auteure de 6 des 8 points suédois.

Joueuse

Points

Rebonds

1 pt

2 pts

LF

Balles perdues

Marie Mané

6

1

0/0

3/5

0/0

1

Laetitia Guapo

5

3

5/7

0/1

0/1

2

Sixtine Macquet

5

1

3/4

1/2

0/0

2

Marie-Ève Paget

4

4

2/5

1/3

0/0

0

Total France

20

13

10/16

5/11

0/1

5

La République tchèque dès 15h35

L’équipe de France féminine 3x3 n’aura que quelques heures pour basculer vers son deuxième rendez-vous de la compétition. Les Bleues affronteront la République tchèque ce samedi à 15h35 pour leur deuxième rencontre de poule.

Le match sera diffusé en direct sur L’Équipe Live. Après cette première victoire particulièrement nette, la France peut désormais tenter de valider une entrée en matière parfaite dans cet Euro 2026 et ainsi bénéficier d'un tableau plus ouvert pour les phases finales programmées ce dimanche à Anvers, en Belgique.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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