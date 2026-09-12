Équipe de France 3x3 : les Bleues démarrent l’Euro par une démonstration contre la Suède

L’équipe de France féminine 3x3 n’a pas laissé planer le doute pour son entrée dans l’Euro 2026. Laetitia Guapo, Marie Mané, Marie-Ève Paget et Sixtine Macquet ont dominé la Suède 20 à 8 pour prendre immédiatement une option intéressante dans leur poule. Rapidement devant, les Françaises ont contrôlé la rencontre sans parvenir toutefois à inscrire le 21e point qui leur aurait permis de mettre fin au match avant les dix minutes réglementaires.

Les Bleues entament parfaitement l’Euro 💯



Victoire 20-8 face à la Suède avant d’enchaîner face à la République Tchèque à 15h35 sur L’Équipe TV 📲#3x3Europe pic.twitter.com/L6PHfjaoJP — 3x3 FFBB (@3x3ffbb) 12 septembre 2026

L’équipe de France 3x3 prend immédiatement le large

Laetitia Guapo a donné le ton en inscrivant les trois premiers points français pour permettre aux Bleues de mener 3-0. Après deux lancers suédois, Marie-Ève Paget puis Marie Mané ont fait parler leur adresse derrière l’arc : la France s’est rapidement détachée à 7-2.

La défense tricolore a également compliqué la tâche de la Suède. Les Scandinaves ont terminé avec 12 pertes de balle et seulement 6 paniers à un point réussis sur 18 tentatives, sans inscrire le moindre tir à deux points en cinq essais.

À 9-3, Sixtine Macquet a ajouté un tir primé avant d’enchaîner deux nouveaux paniers pour porter le score à 13-3. La France disposait alors d’une marge suffisante pour gérer la suite de la rencontre.

Marie Mané termine meilleure marqueuse

Si la réussite a ensuite baissé, les Françaises n’ont jamais été inquiétées. Marie Mané a notamment inscrit deux nouveaux tirs à deux points pour maintenir la Suède à distance, avant de mettre le panier du 20-8.

Avec 6 points, tous inscrits derrière l’arc, Marie Mané termine meilleure marqueuse française avec un excellent 3/5 à deux points. Laetitia Guapo et Sixtine Macquet ont ajouté 5 points chacune, tandis que Marie-Ève Paget a compilé 4 points et 4 rebonds.

Collectivement, les Bleues ont inscrit 5 de leurs 11 tentatives à deux points et terminé avec 20 points en 27 tirs dans le jeu. Leur adversaire s’est principalement reposée sur Amanda Tivenius, auteure de 6 des 8 points suédois.

Joueuse Points Rebonds 1 pt 2 pts LF Balles perdues Marie Mané 6 1 0/0 3/5 0/0 1 Laetitia Guapo 5 3 5/7 0/1 0/1 2 Sixtine Macquet 5 1 3/4 1/2 0/0 2 Marie-Ève Paget 4 4 2/5 1/3 0/0 0 Total France 20 13 10/16 5/11 0/1 5

La République tchèque dès 15h35

L’équipe de France féminine 3x3 n’aura que quelques heures pour basculer vers son deuxième rendez-vous de la compétition. Les Bleues affronteront la République tchèque ce samedi à 15h35 pour leur deuxième rencontre de poule.

Le match sera diffusé en direct sur L’Équipe Live. Après cette première victoire particulièrement nette, la France peut désormais tenter de valider une entrée en matière parfaite dans cet Euro 2026 et ainsi bénéficier d'un tableau plus ouvert pour les phases finales programmées ce dimanche à Anvers, en Belgique.