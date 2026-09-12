Championne d’ELITE 2 au printemps dernier, la Chorale de Roanne retrouve la Betclic ELITE avec des moyens encore jamais atteints dans son histoire. Son président Emmanuel Brochot a confirmé un budget historique pour la saison 2026-2027 rapporte Le Progrès. Un montant record à l’échelle des près de 90 années d’existence du club.

L’annonce a été faite à l’occasion de la grande soirée de lancement de la saison organisée au Domaine de Champlong, devant plus de 300 partenaires.

Un budget record pour la Chorale de Roanne en Betclic ELITE

Avec 6,2 millions d’euros, centre de formation compris, la Chorale aborde donc son retour dans l’élite avec le budget le plus élevé de son histoire. Cette hausse accompagne les ambitions affichées ces derniers mois par Emmanuel Brochot, qui avait notamment évoqué auprès du Progrès en juin la volonté de ramener le club sur la scène européenne le plus rapidement possible.

Roanne retrouve la Betclic ELITE seulement quelques mois après avoir remporté le championnat d’ELITE 2. Le club a construit un effectif comprenant notamment Antoine Diot, Derek Needham, Travante Williams, Maxime Roos ou encore Florian Léopold pour affronter cette nouvelle saison.

Alors que la Chorale de Roanne va fêter ses 90 ans en 2027, le club espère que cette dynamique nouvelle lui permettra de se réinstaller parmi les places fortes du basket français, comme entre la fin des années 2000 et débuts des années 2010.

Sur le papier, l'effectif de T.J. Parker apparaît séduisant, complémentaire, expérimenté et athlétique. De bons ingrédients pour bien figurer en Betclic ÉLITE.