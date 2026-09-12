La fierté de Gabby Williams : « On a l’opportunité d’écrire l’histoire du sport français ! »

Gabby Williams : « Je suis fière. C’est le seul mot que j’ai maintenant. Je suis juste super fière de cette équipe, de ce staff, de la fédération. Je suis sous les émotions là. Mon match ? Je voulais juste donner mon maximum, ne pas rater cette occasion. On a l’opportunité d’écrire l’histoire du sport français. Je ne veux pas rater cette chance. Il fallait montrer aux adversaires qu’elles ne pouvaient pas nous battre, même dans leur salle.

Ce soir, on va se reposer et faire un petit retour vidéo. L’expérience des Jeux Olympiques peut nous aider. Maintenant, on connait la sensation de la déception. On ne veut pas revivre cela. On va voir qui on va affronter maintenant. »

Pauline Astier : « Je ne réalise pas trop qu’on est finale d’un Mondial. C’est dingue ! Peu importe contre qui ce sera, on veut la plus belle des médailles. On va profiter mais se reposer aussi pour demain. Je pense qu’on essaie d’écrire notre propre histoire avec cette équipe aussi. On a juste hâte d’être à demain. Avant, on va devoir récupérer : faire des bains froids, des massages, dormir. On sait déjà qu’il y a aura de l’adrénaline et que les jambes ne seront pas lourdes. Quand c’est la finale, on a toujours de l’énergie ! »

Valériane Ayayi : « Il en reste un, c’est notre objectif. Bien sûr, il y a un immense bonheur et on profite du moment. Mais on sait pourquoi on est venues : on s’est donné les moyens d’arriver jusque-là, donc ce n’est pas maintenant qu’il faut se satisfaire de ça. Oui, on a fait un bon match. On avait quand même une salle de 12 000 personnes contre nous. On n’a pas joué que contre l’équipe allemande, donc on a fait le nécessaire. Maintenant, on sait où on veut aller, on sait que demain, il faut récupérer car le match arrive vite. Mais on a hâte.

On rêve juste d’aller chercher le titre, peu importe contre qui ce sera. On a des copines dans les deux équipes, ça va être un beau match. Attention à l’Espagne aussi. Il faut qu’on se focalise sur nous. Par rapport aux Jeux, on est une équipe différente, plus mature. »

Carla Leite : « On ne réalise pas trop, on est trop contentes. On a hâte de jouer demain. Ma perf ? Je ne dirais pas que c’était un gros match, j’ai fait mon petit match comme je pouvais. En premier temps défensivement, puis en attaque.

La qualif ? On est trop excitées, on n’en revient pas, on est trop contentes. On est sûres de repartir avec une médaille, c’est ce qu’on voulait, maintenant il n’y a plus qu’à aller chercher l’or.

Il y avait une ambiance de dingue. Donc on savait que ça allait pousser l’équipe allemande. Mais on a quand même respecté ce qui était demandé. Peu importe l’identité de l’adversaire. Si c’est Team USA, on est la majorité à les avoir affrontées en WNBA donc on n’a pas peur d’elles. L’objectif est d’aller chercher l’or. »

Marième Badiane : « C’est le genre de match qu’on aime ! Tant mieux qu’il y ait eu de l’adversité, car ce ne sera pas facile en finale… On a répondu présentes et je suis franchement trop fière. On va célébrer un peu dans le vestiaire mais une fois rentrées à l’hôtel, on va switcher directement. Ce n’est pas terminé !

Propos recueillis à Berlin,