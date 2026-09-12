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« On l’a encore ici… » : France – États-Unis, le remake des JO 2024 en finale de la Coupe du monde !

Deux ans après sa défaite rageante en finale des Jeux Olympiques (66-67), l'équipe de France se voit offrir une formidable opportunité de revanche. Les Bleues défieront les États-Unis, difficiles tombeurs de l'Espagne, dimanche à Berlin afin de s'adjuger l'or mondial. Coup d'envoi programmé à 20h.
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« On l’a encore ici… » : France – États-Unis, le remake des JO 2024 en finale de la Coupe du monde !

Retrouvailles entre Françaises et Américaines, deux ans après 2024

Crédit photo : FIBA
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Dans les couloirs de l’Uber Arena, Leïla Lacan, l’une des huit survivantes de l’épopée olympique 2024, ne connaissait pas encore l’adversaire des Bleues en finale de la Coupe du monde, qu’elle était déjà interrogée sur la perspective de retrouver Team USA, bourreau des Françaises à Paris (66-67).

« Forcément qu’on l’a encore ici, cette finale », glissait-elle, en montrant sa gorge. « Si ce sont les États-Unis, ce serait une belle manière de changer la tendance. Un éventuel sentiment de revanche peut donner de l’énergie. Après, on ne va pas y aller avec un esprit de revanche non plus. Le groupe est différent, c’est une nouvelle compétition. On a toutes évolué et changé depuis les Jeux. Le but, ça va être de faire comme on le fait depuis le début. »

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Rentrées à l’hôtel après avoir brillamment écarté l’Allemagne de leur route (86-64), les Bleues ont eu confirmation dans la soirée qu’elles devraient de nouveau en découdre avec les États-Unis, finalistes pour la cinquième édition d’affilée, tout en ayant remporté les quatre précédentes…

« La France est différente, nous aussi ! » 

Bousculées par l’Espagne (58-58, 30e minute), les joueuses de Kara Lawson s’en sont sorties à l’issue d’un dernier quart-temps maîtrisé (76-66), portées par l’expérience de Breanna Stewart (16 points à 4/6, 6 rebonds et 2 passes décisives) et leur talent individuel supérieur qui leur a permis de combler leurs lacunes collectives.

« C’était très difficile pour nous de creuser l’écart », a souligné la star new-yorkaise. « Nous sommes restées ensemble quart-temps après quart-temps pour finalement se décrocher. On ne sous-estime aucun l’adversaire et on est maintenant prêtes pour le match le plus important ! » 

Espagne (F) 66 - 76 Etats-Unis (F) · Coupe du Monde Féminine 2026-2027 · 12/09/2026

Leaders

Espagne (F)Etats-Unis (F)
PTSMaria Conde 17Breanna Stewart 16
REBAwa Fam 7Aliyah Boston 7
PDMaite Cazorla 5Jackie Young 4

Statistiques d'équipe

Espagne (F)Etats-Unis (F)
TIRS37,9 %39,7 %
3PTS6/263/18
LF10/1127/35
REB3541
RO89

S’il manquera A’ja Wilson, la meilleure joueuse du monde qui a fait basculer la finale des JO en faveur de Team USA (21 points à 6/14 et 13 rebonds), le cinq majeur américain sera le même qu’il y a deux ans. Toutefois, dans la plus pure tradition de langue de bois, les championnes olympiques ont repoussé toute idée de ressemblance avec Paris 2024.

Breanna Stewart a porté Team USA vers une cinquième finale mondiale consécutive (photo : Cécile Thomas)

« La France est une équipe différente, nous sommes une équipe différente », s’est contenté de glisser Kahleah Copper devant les micros. « Ce sera un match entre deux grosses équipes ! » Difficile de faire plus plat. Ce qui ne sera certainement pas le cas sur le parquet dimanche soir…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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