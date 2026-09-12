Accueil Coupe du Monde Féminine Si proche de l’éternité, la France se qualifie pour la finale de la Coupe du monde !

Si proche de l’éternité, la France se qualifie pour la finale de la Coupe du monde !

Victorieuse de l'Allemagne (86-64), l'équipe de France a écrit l'histoire en se qualifiant pour sa toute première finale de Coupe du monde. 73 ans après le bronze décroché au Chili, les Bleues s'assurent ainsi une nouvelle médaille. En espérant qu'elle soit d'or dimanche (à partir de 20h face aux États-Unis ou l'Espagne)...