Si proche de l’éternité, la France se qualifie pour la finale de la Coupe du monde !
Victorieuse de l'Allemagne (86-64), l'équipe de France a écrit l'histoire en se qualifiant pour sa toute première finale de Coupe du monde. 73 ans après le bronze décroché au Chili, les Bleues s'assurent ainsi une nouvelle médaille. En espérant qu'elle soit d'or dimanche (à partir de 20h face aux États-Unis ou l'Espagne)...
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L’équipe de France disputera la grande finale mondiale dimanche contre Team USA ou l’Espagne
Crédit photo : Cécile Thomas
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L’équipe de France va disputer la première finale de Coupe du monde de son histoire, après avoir dominé l’Allemagne 86 à 64 en finale ce samedi à Berlin. Une demi-finale maîtrisée avant de retrouver le vainqueur de la deuxième demi-finale (Espagne vs États-Unis) ce dimanche 13 septembre à 20 heures.
France (F) 86 - 64 Allemagne (F) · Coupe du Monde Féminine 2026-2027 · 12/09/2026
Leaders
|France (F)
|Allemagne (F)
|PTS
|Gabby Williams 22
|Marie Guelich 12
|REB
|Janelle Salaün 11
|Marie Guelich 10
|PD
|Gabby Williams 5
|Leonie Fiebich 4
Statistiques d'équipe
|France (F)
|Allemagne (F)
|TIRS
|44,6 %
|43,6 %
|3PTS
|10/27
|7/21
|LF
|18/21
|9/15
|REB
|31
|41
|RO
|5
|10
Résumé et réactions à venir
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
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