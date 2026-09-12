Un jeune intérieur français en remplace un autre chez un club phare du basket suisse

Le BBC Monthey-Chablais a procédé à un changement dans son secteur intérieur avant le début de la saison 2026-2027. Le club suisse a annoncé l’arrivée d’Anton Mendy, quelques heures après avoir officialisé le départ de Khadim Kane. Ce dernier n’a pas satisfait aux examens médicaux nécessaires pour poursuivre son aventure en Suisse.

Initialement recruté par Monthey et son coach français Arnaud Ricoux, Khadim Kane (1,98 m, 21 ans) avait rejoint le club après une saison 2025-2026 passée à la JL Bourg. L'Isérois avait également porté le maillot de l’équipe de France U20 à l’EuroBasket de la catégorie en 2025, avec 2,7 points et 2,7 rebonds de moyenne en six rencontres.

Khadim Kane quitte Monthey pour raisons médicales

Son passage en Suisse s’arrête toutefois avant même le début de la saison. Le BBC Monthey-Chablais indique que le Français « n’a malheureusement pas passé avec succès les tests médicaux nécessaires pour poursuivre l’aventure sous les couleurs montheysannes ».

Le club n’a pas donné davantage de précisions sur la nature du problème rencontré. « Aujourd’hui, le basket passe au second plan. Nous souhaitons avant tout à Khadim de pouvoir se soigner, récupérer pleinement et retrouver les terrains au plus vite, de manière durable et définitive », a ajouté Monthey dans son communiqué.

Le club valaisan s’est donc rapidement tourné vers un autre intérieur français, qui retrouvera sur place Davi Davis (2,03 m, 20 ans), débauché du centre de formation du Rouen Métropole Basket.

Anton Mendy, du Pôle France et de l’ASVEL à Monthey

Anton Mendy (2,11 m, 19 ans) va ainsi découvrir le championnat suisse. Né en 2006, le pivot avait intégré le Pôle France après être passé par Évreux. La FFBB l'avait retenu parmi les entrants de l'INSEP en 2020, avant qu’il ne dispute ses premières rencontres de NM1 avec le Centre Fédéral.

Il a ensuite poursuivi son cursus à l’ASVEL. En 2024-2025, Anton Mendy a disputé 19 matches d’Espoirs ELITE pour 4,4 points, 3,1 rebonds et 0,3 passe décisive en un peu plus de 19 minutes par rencontre. Suite à cette saison U21, il a tenté l'aventure aux États-Unis, avant de revenir en Europe, à la Bridge the Gap Academy, programme italien qui lui a permis de participer à l'European Youth Basketball League.

Monthey mise désormais sur lui pour compléter son secteur intérieur. Le club valaisan présente son nouveau joueur comme un élément encore en développement auquel il entend confier des responsabilités au cours de la saison 2026-2027.

Pour Anton Mendy, ce départ pour la Suisse constitue sa deuxième expérience à l’étranger après son parcours au Pôle France et dans les Espoirs de l’ASVEL.