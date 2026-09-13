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Le Panathinaikos et le Real Madrid déroulent, les Français brillent en préparation

Le Panathinaïkos et le Real Madrid ont signé deux larges victoires samedi en préparation. Sylvain Francisco et Guerschon Yabusele ont contribué au succès grec contre le Spartak Subotica (77-59), tandis que Théo Maledon a terminé meilleur marqueur du Real face à Malaga (113-74).
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Le Panathinaikos et le Real Madrid déroulent, les Français brillent en préparation

Le Panathinaïkos et le Real Madrid ont brillé en préparation, grâce notamment aux perfs de Sylvain Francisco, Guerschon Yabusele et Théo Maledon.

Crédit photo : Panathinaikos BC
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Le Panathinaikos et le Real Madrid ont poursuivi leur préparation par deux francs succès samedi. Les Grecs ont dominé le Spartak Subotica (77-59), tandis que les Madrilènes n’ont laissé aucune chance à l’Unicaja Malaga (113-74). Une soirée également réussie pour les Français, avec Sylvain Francisco, Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) et Théo Maledon parmi les principaux contributeurs.

Le Panathinaïkos a ainsi terminé le tournoi international de Rhodes sans défaite en prenant le dessus sur le Spartak Subotica, champion de Serbie en titre et engagé en Basketball Champions League cette saison.

Les joueurs de Zeljko Obradovic ont notamment fait la différence grâce à leur adresse extérieure, avec 16 tirs à 3-points réussis. Après une tentative de rapprochement serbe dans le troisième quart-temps, le club athénien a rapidement recréé un écart conséquent.

Sylvain Francisco a une fois de plus profité de l’absence de Kendrick Nunn (1,95 m, 31 ans), blessé, pour se distinguer. Comme lors de la victoire face à l’AEK vendredi (14 points), l’ancien du Zalgiris Kaunas à terminé meilleur marqueur du Panathinaïkos avec 13 unités au compteur, soit une de plus que son compatriote Guerschon Yabusele.

Fani avant la pause, l’ex-capitaine des Bleus a inscrit ses 12 points en seconde période. Des performances qui ont permis au Panathinaïkos, déjà vainqueur de l’AEK vendredi, de s’adjuger le tournoi international de Rhodes.

Le Real Madrid surclasse Malaga

Le Real Madrid s’est montré encore plus dominant face à l’Unicaja Malaga. Les Merengue se sont largement imposés 113-74 pour remporter la 15e édition du tournoi Costa del Sol dans la roue d’un Théo Maledon (1,93 m, 25 ans) déjà en grande forme.

L’ancien du Thunder a inscrit 19 points pour terminer meilleur parqueur d’un match où les Madrilènes auront fait apprécier leur force collective avec six joueurs à 10 points ou plus au coup de sifflet final. Cette profondeur d’effectif a rapidement fait la différence face à Malaga, qui sortait pourtant d’une franche victoire face à Tenerife.

Autre performance marquante de la soirée, T.J. Shorts (1,75 m, 28 ans) a guidé Valence vers le titre au tournoi EncestaRias grâce à une victoire serrée contre Baskonia (93-91). La légende du Paris Basketball a terminé avec 22 points, dont 11 dans le dernier quart-temps, avant d’inscrire deux lancers francs importants dans les dernières minutes.

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