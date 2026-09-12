Le regard des Américaines avant la finale de la Coupe du monde : « Tout dépendra de nous, tout ce qu’on fera dictera le match »

Breanna Stewart : « (Aller en finale est) notre standard avec Team USA. Dimanche, tout dépendra de nous. Littéralement. Tout ce qu’on fera dictera ce qui se passera au cours du match. Il faut bien se concentrer là-dessus. Il y aura énormément d’émotions dans ce match : ce sera à l’équipe qui les gèrera le mieux qui aura l’avantage.

Il y a moins de la moitié chez nous de l’équipe qui a fait Paris 2024, plus de la moitié chez eux. Mais les JO, c’est fini. On a gagné ce match. Demain, ce sera complètement nouveau. Chacun trouve ses propres raisons de se motiver mais nous, on va tourner la page. C’est juste un match pour gagner la Coupe du monde de Berlin, c’est notre seule concentration. C’est l’aspect émotionnel qui risque vraiment de faire basculer les choses en défaveur des équipes : on sera prêtes, concentrées, tranquilles. Peu importe le scénario, on sait que ce sera un long match. »

Paige Bueckers : « La France est une super équipe. Ils ont réalisé une excellente Coupe du monde. Ils n’ont plus le même visage qu’aux JO mais elles ont tellement d’armes offensives et défensives. Elles jouent ensemble, sont bien coachées. On va avoir du pain sur la planche ! »

Jackie Young : « Face à la France, il faudra que l’on soit dans le match défensivement. Les deux équipes ont conscience de ce qui est en jeu. On sait qu’elles vont jouer physiques avec nous et amener beaucoup d’énergie. À nous d’être les plus agressives. »

Propos recueillis à Berlin,