Recherche
Recherche
Se connecter
Logo Coupe du Monde FéminineCoupe du Monde Féminine
  • À la une
  • Présaison LNB
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Le regard des Américaines avant la finale de la Coupe du monde : « Tout dépendra de nous, tout ce qu’on fera dictera le match »

Qualifiés pour leur cinquième finale mondiale d'affilée, les États-Unis se méfient de l'équipe de France, mais vont aborder le match avec confiance.
|
Résumé
Écouter
Le regard des Américaines avant la finale de la Coupe du monde : « Tout dépendra de nous, tout ce qu’on fera dictera le match »

Cinquième finale mondiale d’affilée pour Team USA

Crédit photo : Cécile Thomas
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Breanna Stewart : « (Aller en finale est) notre standard avec Team USA. Dimanche, tout dépendra de nous. Littéralement. Tout ce qu’on fera dictera ce qui se passera au cours du match. Il faut bien se concentrer là-dessus. Il y aura énormément d’émotions dans ce match : ce sera à l’équipe qui les gèrera le mieux qui aura l’avantage. 

Il y a moins de la moitié chez nous de l’équipe qui a fait Paris 2024, plus de la moitié chez eux. Mais les JO, c’est fini. On a gagné ce match. Demain, ce sera complètement nouveau. Chacun trouve ses propres raisons de se motiver mais nous, on va tourner la page. C’est juste un match pour gagner la Coupe du monde de Berlin, c’est notre seule concentration. C’est l’aspect émotionnel qui risque vraiment de faire basculer les choses en défaveur des équipes : on sera prêtes, concentrées, tranquilles. Peu importe le scénario, on sait que ce sera un long match. » 

LIRE AUSSI

Paige Bueckers« La France est une super équipe. Ils ont réalisé une excellente Coupe du monde. Ils n’ont plus le même visage qu’aux JO mais elles ont tellement d’armes offensives et défensives. Elles jouent ensemble, sont bien coachées. On va avoir du pain sur la planche ! » 

Jackie Young« Face à la France, il faudra que l’on soit dans le match défensivement. Les deux équipes ont conscience de ce qui est en jeu. On sait qu’elles vont jouer physiques avec nous et amener beaucoup d’énergie. À nous d’être les plus agressives. » 

Propos recueillis à Berlin,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Le regard des Américaines avant la finale de la Coupe du monde : « Tout dépendra de nous, tout ce qu’on fera dictera le match »