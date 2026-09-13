Ce que Gabby Williams a dit à Dominique Malonga sur le banc pour la relancer

9e minute. Dominique Malonga est rappelée sur le banc par Jean-Aimé Toupane après un premier passage extrêmement compliqué : -2 d’évaluation en 5 minutes, 2 points 0/4 aux tirs, dont de nombreux ratés sous le cercle. Problématique, alors qu’elle est attendue comme l’intérieure dominante de l’équipe de France qui vise la finale de la Coupe du monde.

L’exemple de la Belgique 2024

Immédiatement, Gabby Williams endosse sa casquette de capitaine et s’approche de sa jeune coéquipière sur le banc, l’entourant d’un bras protecteur. Pendant de longues secondes, elle parle à l’oreille de la prodige de Seattle, qui semble marquée par sa mauvaise entame. « Ça va, ça va », lui répond la pivot, pour la rassurer.

« Gabby a trouvé les bons mots », a expliqué Dominique Malonga après le coup. « Elle m’a parlé de sa demi-finale olympique contre la Belgique où elle avait également commencé par 0/5, avant de sceller le match à la fin. Et c’est juste ça qu’on retient ! Elle m’a dit : « Personne ne va se souvenir. Si tu restes dans ton match et que tu termines bien, c’est ce qui va rester ! On a toujours besoin de toi, reste dans le match ! » Ça m’a vraiment beaucoup aidé. »

« On ne peut pas être égoïste en équipe de France »

De fait, la native de Yaoundé ne s’est jamais désunie (6 points, 4 rebonds et 1 contre en 20 minutes). Elle n’a finalement pas rentré le moindre tir (0/5) mais a su trouver un second souffle en deuxième mi-temps, avec une agressivité retrouvée. Et son 4/4 sur la ligne des lancers-francs a contribué à sceller la qualification tricolore pour la finale.

« On n’avait qu’une seule chance en demi-finale », poursuit l’ancienne lyonnaise. « Si je ne restais pas dans mon match et que je laissais les émotions prendre le dessus, ça aurait pu tourner différemment pour moi. On ne peut pas être égoïste en équipe de France et penser à sa propre performance. Je suis simplement très contente de la victoire : c’est important pour moi d’avoir su rester dedans et apporter de l’énergie, même si le ballon ne rentrait pas dans le panier. »

Propos recueillis à Berlin,