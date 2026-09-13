Deux ans après une finale olympique devenue historique, les mêmes couleurs se retrouvent pour un nouveau titre majeur. L’équipe de France défiera les États-Unis ce dimanche 13 septembre à 20h à Berlin en finale de la Coupe du monde féminine 2026. Après avoir dominé l’Allemagne en demi-finale (86-64), les Bleues vont tenter de mettre fin à l’immense domination américaine et de devenir championnes du monde pour la première fois.

« La rencontre sera diffusée en clair sur TMC » ... en complément de beIN SPORTS et Courtside 1891*

L’ensemble du parcours français dans cette Coupe du monde bénéficie en effet d’une diffusion gratuite par le groupe TF1, en complément de beIN SPORTS et Courtside 1891*, diffuseurs payants de la compétition. La demi-finale contre l’Allemagne avait notamment été proposée sur TMC. La finale sera également disponible sur beIN SPORTS.

Programme TV Lieu : Berlin.

Date : dimanche 13 septembre.

Heure : 20 heures.

Chaîne : TMC, beIN Sports 1 et Courtside 1891

L'entre-deux est fixé à 20h, heure française, à la Berlin Arena. La petite-finale entre la sélection hôte, l'Allemagne, et l'Espagne, débutera elle à 16h30.

France – États-Unis, le remake de la finale des Jeux Olympiques de Paris

Difficile de rêver affiche plus symbolique pour les Françaises. Le 11 août 2024, à Paris-Bercy, les deux sélections s’étaient déjà retrouvées pour une médaille d’or. Les Bleues avaient alors poussé la meilleure équipe du monde dans ses derniers retranchements avant de s’incliner d’un seul point (66-67).

Le dernier tir de Gabby Williams, finalement comptabilisé à deux points après avoir été déclenché juste à l’intérieur de la ligne, avait laissé la France à une longueur d’une prolongation et d’un potentiel exploit historique.

Deux ans plus tard, un tiers du groupe français a changé (Leite, Astier, Touré et Gueye en lieu et place de Fauthoux, Michel-Bourry, Chery et Rupert), mais le rendez-vous est le même. Cette fois, ce n’est plus l’or olympique qui est en jeu mais un titre mondial que la France n’a encore jamais remporté.

Les Bleues disputent même leur première finale de Coupe du monde. Leur victoire contre l’Allemagne (86-64) leur a permis de dépasser définitivement leur meilleure performance historique et d’assurer une médaille mondiale, une première depuis le bronze de 1953.

Les Bleues n’ont encore jamais réellement tremblé

La particularité du parcours français tient aussi à la manière. Jusqu’à cette finale, l’équipe de Jean-Aimé Toupane n’a jamais été véritablement poussée dans ses retranchements.

La France a commencé par écraser la Hongrie (99-53), avant de battre la Corée du Sud (95-69) puis le Nigeria (111-56). Première de son groupe, elle a ainsi directement accédé aux quarts de finale.

Même scénario lors du premier match à élimination directe : la Chine n’a pas davantage résisté, battue 90-61. Puis l’Allemagne, pourtant portée par son public à Berlin et tombeuse de la Belgique au tour précédent, a subi la loi des Françaises en demi-finale (86-64).

Cinq matches, cinq victoires, et aucune rencontre conclue avec moins de 22 points d’avance. Même lorsque la Corée du Sud avait démarré fort en menant 31-24 après le premier quart-temps, les Bleues avaient immédiatement réagi avec un 19-6 dans le deuxième acte, avant de s’envoler.

Le Nigeria avait ensuite subi l’un des plus gros écarts du tournoi : 111-56, avec 25 points de Gabby Williams et jusqu’à 61 longueurs d’avance pour la sélection française.

La France arrive donc en finale avec un statut très différent de celui qui était le sien avant les Jeux Olympiques de Paris : celui d’une équipe ayant dominé son tournoi de bout en bout et qui peut légitimement croire au titre.

Les États-Unis invaincus, mais déjà sérieusement bousculés

Les États-Unis présentent eux aussi un bilan parfait. Mais contrairement aux Françaises, Team USA a déjà connu deux véritables alertes dans cette Coupe du monde.

La première est survenue dès la phase de groupes face à l’Italie. Après avoir remporté facilement son premier match contre la Chine (94-61), la sélection américaine est passée tout près de la catastrophe face aux Italiennes.

Les États-Unis ne se sont imposés que 55-52 au terme d’une rencontre extrêmement fermée. L’Italie était même encore devant à trois minutes de la fin, tandis que les Américaines ont terminé la partie avec seulement 29 % de réussite aux tirs et un très inhabituel 1/12 à 3-points.

Team USA a ensuite retrouvé son rythme en dominant largement la République tchèque (105-64), puis la Hongrie en quart de finale (108-56).

Mais les Américaines ont de nouveau été mises sous pression samedi soir par l’Espagne en demi-finale, avant de parvenir à faire la différence pour gagner leur billet pour la finale.

Le contraste est donc notable avant le choc de dimanche : les deux équipes sont invaincues, mais seule la France est parvenue jusqu’ici à traverser la compétition sans connaître de véritable match serré.

Une Team USA sans A’ja Wilson ni Kelsey Plum

Autre élément majeur : cette sélection américaine n’est pas exactement celle qui avait battu la France à Paris.

Team USA dispute notamment cette Coupe du monde sans A’ja Wilson, MVP de la finale olympique 2024 et superstar des Las Vegas Aces, ni Kelsey Plum.

L’effectif américain reste évidemment impressionnant. Breanna Stewart, Napheesa Collier, Chelsea Gray et Jackie Young apportent leur expérience, alors que Caitlin Clark, Paige Bueckers, Aliyah Boston, Angel Reese ou encore Rhyne Howard incarnent la nouvelle génération.

Breanna Stewart est jusqu’ici la meilleure marqueuse américaine avec 13,6 points de moyenne, devant Jackie Young (11), tandis que Caitlin Clark distribue près de six passes décisives par rencontre. Paige Bueckers tourne pour sa part à 8,8 points avec plus de 55 % de réussite aux tirs. Mais ces deux dernières, très attendues, sont un peu décevantes sur ce Mondial.

L’absence de Wilson enlève toutefois aux États-Unis leur joueuse la plus dominante dans la raquette et l’une des références absolues du basket mondial. Un secteur où la France possède justement des arguments importants avec Dominique Malonga, Marième Badiane ou encore Valériane Ayayi.

Les États-Unis n’ont plus perdu en Coupe du monde depuis 2006

L’obstacle reste malgré tout immense.

Les États-Unis sont tenants du titre et n’ont plus perdu un match de Coupe du monde depuis leur défaite contre la Russie en demi-finale de l’édition 2006. Leur victoire extrêmement difficile contre l’Italie constituait leur 39e succès consécutif dans la compétition.

Cette domination dépasse même le cadre mondial. Lors de la finale olympique de Paris, la France avait déjà été l’équipe ayant poussé les Américaines le plus près d’une défaite majeure depuis de nombreuses années.

Le 66-67 reste forcément dans toutes les mémoires françaises. Mais Leïla Lacan l’a souligné après la qualification contre l’Allemagne : le groupe ne veut pas aborder cette finale uniquement avec un sentiment de revanche.

« Si ce sont les États-Unis, ce serait une belle manière de changer la tendance. Ça peut donner de l’énergie. Après, on ne va pas y aller avec un esprit de revanche non plus. Le groupe est différent, c’est une nouvelle compétition. »

De nouveau, les Bleues disposent donc de quarante minutes pour tenter de changer l’histoire.

France – États-Unis : toutes les informations pratiques Match : France – États-Unis

Compétition : Coupe du monde féminine 2026

Phase : finale

Date : dimanche 13 septembre 2026

Lieu : Berlin Arena, Berlin

Coup d’envoi : 20h

Diffusion gratuite : TMC

Streaming gratuit : TF1+

Diffusion payante : beIN SPORTS

Streaming FIBA : Courtside 1891 sur DAZN

*La FIBA propose également l’ensemble des rencontres de la compétition via Courtside 1891 sur DAZN, sous réserve des restrictions territoriales liées aux diffuseurs locaux.

Après l’argent olympique de Paris, l’équipe de France possède ainsi une nouvelle occasion de faire tomber les États-Unis au moment où cela compte le plus. Une victoire offrirait aux Bleues le premier titre mondial de leur histoire et constituerait l’un des plus grands exploits jamais réalisés par le basket français.