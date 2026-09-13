Héroïques, les Bleus du 3×3 vont chercher le bronze européen malgré la blessure d’Hugo Suhard

On pensait se diriger vers un terrible finish pour la délégation française à la Coupe d’Europe de 3×3. Plus tôt dans la journée, l’équipe de France féminine avait été éliminée en quarts de finale par l’Azerbaïdjan (15-20). Trois heures plus tard, c’était au tour de l’équipe masculine de sortir du tableau principal, après une défaite en demi-finale contre les champions du monde lettons (15-17).

Trois joueurs restants

Avec en prime la blessure d’Hugo Suhard, auteur du premier panier du match, mais qui s’était écroulé peu après sur un drive, hurlant de douleur. Il a dû être porté pour sortir du terrain, incapable de poser le pied par terre. Ses coéquipiers lui ont rendu honneur en tenant la dragée haute aux Lettons, s’inclinant 17-15, tout proches d’un hold-up de fin de match. On se disait alors que la délégation allait repartir d’Anvers sans médaille, vu que les Bleus devaient jouer la petite finale à seulement 3 joueurs.

Bon rétablissement Hugo ❤️‍🩹 Blessé durant la demi-finale, Hugo Suhard ne disputera pas le match de la 3ème place à 20h45 contre la Serbie en direct sur L’Équipe Live 📺#3x3Europe pic.twitter.com/lNmniNzioe — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) September 13, 2026

C’était sans compter sur leur mental d’acier, leur état d’esprit soudé par la blessure de leur capitaine, et sur… un homme : Lorenzo Thirouard-Samson. Car lors de la petite finale face à la Serbie — tête de série n°1 et plus grande nation du basket 3×3 — ce ne sont pas les jambes qui ont tenu, mais bien la tête. À seulement trois joueurs, sans aucun remplacement possible donc, et avec moins d’une heure de repos après la demi-finale, les Bleus ont été héroïques.

Médaille de bronze quasiment inespérée

Les hommes de Karim Souchu sont directement entrés dans le combat. Et Lorenzo Thirouard-Samson s’est révélé, puisque l’Orléanais a marqué… 17 points sur les 21 de son équipe. Quasiment tous à 2-points, dont certains avec la planche, y compris celui de la gagne. En feu complet, tout semblait lui réussir, et c’est grâce à lui que les Bleus l’ont emporté, alors que ses coéquipiers Jules Rambaut et Emmanuel Monceau n’ont eu le temps de marquer que 2 points chacun (score final 21-14).

LORENZO. CALLS. GAME! 🤯🥶 FRANCE 🇫🇷 DEFEAT SERBIA 🇷🇸 TO WIN BRONZE AT THE #3x3Europe CUP! 🥉🔥 pic.twitter.com/7L4aMxHljx — 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 13, 2026

Après le tir au buzzer, tous les joueurs ont sauté en tribunes, dans les bras d’Hugo Suhard bien sûr, mais aussi du sélectionneur et même de la délégation féminine, qui était encore sur place. Une médaille de bronze héroïquement accrochée, qui n’est que la troisième de l’histoire de la France dans une Coupe d’Europe masculine, après l’argent en 2019.

Mais une médaille dans la lignée de leur quatrième place au Mondial en juin, et qui n’est donc pas vraiment surprenante. La manière l’est beaucoup plus, en surmontant cette blessure du capitaine et meilleur joueur au pire moment. À qui nous souhaitons un bon rétablissement.