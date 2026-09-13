Les Bleus surclassent leurs rivaux espagnols en quarts, pas de médaille pour l’équipe féminine

France 21-14 Espagne (H)

Le sélectionneur Karim Souchu l’avait annoncé avant le début de la compétition : « C’est un enjeu majeur pour nous d’essayer de faire un résultat. Et puis, il y a aussi l’envie de décrocher une médaille, parce que cela fait un moment que nous n’en avons pas remportée. » Ses joueurs l’ont écouté. L’équipe de France masculine vient en effet de se qualifier pour les demi-finales de cette Coupe d’Europe 3×3, disputée à Anvers. Après quatre années de disette, les Bleus ont une chance d’enfin ramener une médaille européenne. Finalement dans la lignée de leur 4e place à la Coupe du monde en juin.

Qualifiée en quarts grâce à des résultats favorables dans son groupe, la France (tête de série n°4) devait faire face à l’Espagne (n°7). Et tout avait plutôt mal débuté. Après quelques minutes, les ennemis espagnols faisaient la course en tête, grâce à plusieurs lay-ups oubliés dans le dos de la défense française (3-6). Il a fallu attendre qu’Hugo Suhard (8 points) se réveille pour débloquer la situation. Le meilleur joueur français a enchaîné les tirs à 2-points pour mettre son équipe sur les rails. Après un temps-mort bienvenu, les Bleus sont même passés devant (7-6).

Au fur et à mesure de la rencontre, ils ont épuisé leurs adversaires espagnols. Physiquement bien sûr, mais aussi mentalement, à l’image du combat psychologique mené par Emmanuel Monceau (1 point). Le leader espagnol Isaac Mayo a notamment dégoupillé. Après avoir pris un matelas confortable à mi-chemin (8-12), Jules Rambaut (5 points) a réussi deux énormes tirs à 2-points pour clôturer la victoire. Et valider donc cette qualification dans le dernier carré. Les Bleus affronteront le vainqueur de Lettonie-Belgique, deux équipes avec qui ils se sont entraînés en préparation. Rendez-vous ce soir à 19h30, toujours sur l’Équipe TV.

DERNIER CARRÉ 🚀 Les Bleues retrouvent la Belgique ou la Lettonie en demi-finale de la Coupe d’Europe à 19h30 sur L’Équipe Live 🇫🇷#3x3Europe pic.twitter.com/nxIxtNWovo — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) September 13, 2026

France 15-20 Azerbaïdjan (F)

Devant un public belge bien refroidi par la pluie et par l’élimination de leur équipe féminine quelques minutes plus tôt face à l’Espagne, l’équipe de France féminine n’a pas réussi à passer l’obstacle des quarts de finale de cette Coupe d’Europe 3×3. Il faut dire qu’elle tombait sur une redoutable équipe d’Azerbaïdjan, demi-finaliste l’année dernière. Celle-ci était notamment représentée par trois joueuses nées aux États-Unis, dont Alexandra Mollenhauer qui n’est autre que la 3e meilleure joueuse mondiale. Pas le meilleur tirage donc pour l’équipe de France, qui avait pourtant fini première de son groupe.

Dès l’entame de rencontre, les Bleues ont été surprises par la densité physique et athlétique azérie. Elles ont été forcées de faire beaucoup de fautes rapidement, tandis que rien ne rentrait de l’autre côté. Pourtant titrées au Women’s Series il y a quelques semaines, le quatuor tricolore n’a marqué que 2 points dans les cinq premières minutes, et voyait ses adversaires peu à peu s’éloigner au score. L’écart a même atteint les 10 points (6-16), et un sursaut d’orgueil de fin de rencontre n’a rien changé à la destinée de la rencontre.

Le 2/14 des Bleues à 2-points aura été fatal. Parmi les meilleures marqueuses de la compétition, la Landaise Sixtine Macquet n’a marqué que 4 points à 2/6 aux tirs. C’est l’inépuisable Laëtitia Guapo qui termine meilleure marqueuse française avec 7 points, tandis qu’en face Brianna Fraser aura réussi 11 points et 7 rebonds. Les Bleues s’inclinent donc en quarts de finale, et ne ramèneront pas de médaille comme en 2024 (argent).