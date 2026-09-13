Fabrice Lefrançois « agacé » par la défaite de Cholet contre Gravelines-Dunkerque

Cholet a connu un nouveau coup d’arrêt dans sa préparation. Battue par le Gravelines (83-94) samedi en demi-finale du Trophée Sarthe Pays de la Loire, l’équipe de Fabrice Lefrançois n’a surtout pas répondu aux attentes de son entraîneur dans le contenu.

À l’approche du début de la saison de Betclic ELITE, le technicien choletais espérait voir son groupe avancer après plusieurs semaines de travail. Le constat dressé après la rencontre a été nettement plus sévère.

On continue notre 𝒔𝒂𝒏𝒔 𝒇𝒂𝒖𝒕𝒆 en prépa’ face à un adversaire de Betclic Elite cette fois-ci ✅ Rendez-vous demain pour la finale du tournoi 👋#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/ncbHwK9yOM — BCM Basketball (@BCMBasket) September 12, 2026

Fabrice Lefrançois n’a pas caché sa déception au moment d’analyser cette défaite. Plus que le résultat d’un match de préparation, c’est l’évolution de son équipe qui l’a contrarié. « Je n’ai pas vu de progression, ça m’agace », a-t-il reconnu auprès de Ouest-France.

Cette frustration s’explique notamment par les fortes variations affichées au cours de la rencontre. Cholet avait pourtant pris le match par le bon bout, menant de 7 longueurs au début du 2e quart-temps (29-22, 12e) grâce notamment à une belle adresse à longue distance (5 sur 8 pour débuter).

Cholet perd le fil avant la pause

La suite a été beaucoup moins maîtrisée. En huit minutes, Gravelines-Dunkerque a infligé un 24-12 aux Choletais pour passer devant avant la pause (41-46, 19e). Les douze ballons perdus recensés à la mi-temps ont pesé lourd, tout comme les difficultés de repli défensif face au jeu de transition nordiste.

Le troisième quart-temps, marqué par de nombreuses fautes et 24 lancers francs au total, n’a pas permis à Cholet de reprendre l’avantage. Le BCM conservait huit longueurs d’avance à la 28e minute (61-69), avant qu’Aaron Towo-Nansi (1,76 m, 17 ans) ne contribue au retour de CB à deux points (69-71, 31e).

L’embellie a été de courte durée. Gravelines a enchaîné quatre tirs primés pour creuser un écart décisif (73-87, 36e) et sécuriser sa victoire sur les ailes d’un excellent Jacob Gilyard (1,75 m, 28 ans), meilleur marqueur du BCM avec 20 unités.

Dans les rangs choletais, Aaron Towo-Nansi a tenté de maintenir son équipe à flot malgré une adresse limitée, avec 16 points à 4/14 aux tirs, mais aussi 6 passes décisives, 4 rebonds, 2 interceptions et 8 fautes provoquées.

Miralem Halilovic a signé un double-double avec 11 points et 10 rebonds, tandis que Digué Diawara a ajouté 13 unités et 4 prises. Mo Diarra a de son côté compilé 7 points et 6 rebonds.

« On doit être meilleurs dans l’intensité »

À l’inverse, Cholet a souffert de plusieurs performances plus délicates. Jarrod West et Lynn Kidd ont notamment cumulé dix pertes de balle à eux deux, symbole des difficultés collectives rencontrées dans la gestion du ballon.

Arrivé cet été dans les Mauges, Malcolm Cazalon a lui aussi insisté sur le manque de constance de CB après la rencontre. « On doit être meilleurs dans l’intensité et l’engagement », a-t-il expliqué à Ouest-France.

⚔️ GAME DAAAAAAY La prépa continue !

Nouveau duel face au Mans ! 👊 ⏰ 14H30

🏟️ Salle Georges Mention, Sablé-sur-Sarthe

❌ Aucun live#CBFAMILY pic.twitter.com/zGFXwDrqU7 — Cholet Basket (@CB_officiel) September 13, 2026

La défaite envoie Cholet en petite finale du 25e Trophée Sarthe Pays de la Loire, ce dimanche à 14h30 face au Mans, battu par Nancy (70-73) et un Enzo Goudou-Sinha en fusion avec 26 points à 8 sur 11 depuis le parking. Vainqueur du tournoi en 2025, CB devra profiter de ce nouveau rendez-vous pour montrer les progrès réclamés par son entraîneur à deux semaines seulement du coup d’envoi de la saison de Betclic ELITE 2026-2027.