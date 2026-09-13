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Les arbitres de la finale de la Coupe du monde sont connus, Yohan Rosso nommé sur la petite finale

La FIBA a officialisé le trio arbitral qui dirigera la finale de la Coupe du monde entre la France et les États-Unis. Seul représentant de l'arbitrage français à Berlin, Yohan Rosso officiera lui sur la petite finale entre l'Allemagne et l'Espagne.
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Les arbitres de la finale de la Coupe du monde sont connus, Yohan Rosso nommé sur la petite finale

Yohan Rosso n’avait plus arbitré depuis l’intense Italie – Australie en barrage mercredi soir

Crédit photo : Cécile Thomas
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Au sifflet de la finale de l’édition 2018 entre les États-Unis et l’Australie à Tenerife (73-56) à l’occasion de sa première Coupe du monde, Yohan Rosso (44 ans) ne pouvait pas récidiver pour sa deuxième participation.

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Pour cause, les Bleues se sont hissées en finale, ce qui empêche évidemment tout arbitre français d’officier sur le plus grand match de la semaine berlinoise.

Aucun arbitre de la finale de Paris 2024 pour les Bleues

L’officiel tricolore se consolera toutefois avec sa nomination pour la petite finale, programmée à 16h30 entre l’Allemagne et l’Espagne. Il sifflera aux côtés de Julirys Guzman (Porto Rico) et Blanca Burns (États-Unis).

Quant à la finale, à 20h, elle sera dirigée par le trio Julio Anaya (Panama), Adriadna Chueca (Espagne) et Gatis Salins (Lettonie). Les trois ont déjà arbitré des matchs de la France à Berlin ces derniers jours, mais aucun d’entre eux n’était aux manettes de la finale olympique face aux États-Unis en 2024, où certaines décisions avaient contribué à faire pencher la balance en faveur de Team USA.

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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