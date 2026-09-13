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L’équipe de France bat un nouveau record à la Coupe du monde !

Avec 73 shoots à 3-points sur l'ensemble de la compétition, l'équipe de France a établi un nouveau record historique en Coupe du monde... et ce avant même la finale !
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Résumé
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L’équipe de France bat un nouveau record à la Coupe du monde !

Marine Johannès, 19 tirs primés sur les 73 de la France

Crédit photo : Cécile Thomas
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Loin de la maladresse qui avait précipité sa perte l’an dernier à l’EuroBasket, l’équipe de France fait feu de tout bois lors de cette Coupe du monde !

Après avoir battu le record de 3-points sur un seul match (22 contre le Nigéria), les Bleues ont ainsi établi une autre marque de référence sur l’histoire de de la compétition : celle de nombre de shoots primés sur une seule édition du Mondial.

En seulement cinq matchs ! 

Médaillée de bronze en 2022, l’Australie en avait marqué 67. Avant même la finale, les joueuses de Jean-Aimé Toupane en sont déjà à 73 !

Particulièrement remarquable puisque les Australiennes avaient atteint le total de 67 tirs lointains sur huit rencontres à Sydney il y a quatre ans, alors que les Bleues n’ont pour l’instant joué que cinq matchs à Berlin.

France (F)

Derniers résultats

DateMatch
04/09/2026Hongrie (F) 53 - 99 France (F)
05/09/2026France (F) 95 - 69 Corée du Sud (F)
07/09/2026Nigéria (F) 56 - 111 France (F)
10/09/2026Chine (F) 61 - 90 France (F)
12/09/2026France (F) 86 - 64 Allemagne (F)

Prochains matchs

DateMatch
13/09/2026Etats-Unis (F) - France (F)

Le deuxième pourcentage de l’histoire

Pour ne rien gâcher, le taux de réussite est assez impressionnant : avec 44,2% (73/165), les Bleues sont les seules de cette Coupe du monde au-dessus des 40%, à peine talonnées par la Corée du Sud (39%).

Il s’agit même de la deuxième meilleure adresse jamais vue au Mondial, derrière… l’Australie version 2002, qui, sur un petit volume (5/10,2), tutoyait les 50%.

Deux fois moins de tirs pour les Américaines

Parmi les artificières majeures, Marine Johannès, évidemment (19/41), mais aussi Gabby Williams (15/31) et Janelle Salaün (11/26).

En face, attention au réveil américain… Team USA n’a scoré que 35 tirs primés sur l’ensemble de la compétition, avec une réussite relativement faible (35/110).

Les tirs à 3-points de la France sur la Coupe du monde 

  • 15/35 face à la Hongrie
  • 12/26 face à la Corée du Sud
  • 22/40 face au Nigéria
  • 14/37 face à la Chine (quart de finale)
  • 10/27 face à l’Allemagne (demi-finale)
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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