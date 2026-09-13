L’équipe de France bat un nouveau record à la Coupe du monde !
Marine Johannès, 19 tirs primés sur les 73 de la France
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Loin de la maladresse qui avait précipité sa perte l’an dernier à l’EuroBasket, l’équipe de France fait feu de tout bois lors de cette Coupe du monde !
Après avoir battu le record de 3-points sur un seul match (22 contre le Nigéria), les Bleues ont ainsi établi une autre marque de référence sur l’histoire de de la compétition : celle de nombre de shoots primés sur une seule édition du Mondial.
En seulement cinq matchs !
Médaillée de bronze en 2022, l’Australie en avait marqué 67. Avant même la finale, les joueuses de Jean-Aimé Toupane en sont déjà à 73 !
73 – France have made 73 shots from 3P range at the FIBA Women's World Cup 2026, the most by any team in a single tournament on Opta record.
Splash.#FIBAWWC pic.twitter.com/nOTzrnUzT1
— OptaJerry (@OptaJerry) September 12, 2026
Particulièrement remarquable puisque les Australiennes avaient atteint le total de 67 tirs lointains sur huit rencontres à Sydney il y a quatre ans, alors que les Bleues n’ont pour l’instant joué que cinq matchs à Berlin.
Derniers résultats
|Date
|Match
|04/09/2026
|Hongrie (F) 53 - 99 France (F)
|05/09/2026
|France (F) 95 - 69 Corée du Sud (F)
|07/09/2026
|Nigéria (F) 56 - 111 France (F)
|10/09/2026
|Chine (F) 61 - 90 France (F)
|12/09/2026
|France (F) 86 - 64 Allemagne (F)
Prochains matchs
|Date
|Match
|13/09/2026
|Etats-Unis (F) - France (F)
Le deuxième pourcentage de l’histoire
Pour ne rien gâcher, le taux de réussite est assez impressionnant : avec 44,2% (73/165), les Bleues sont les seules de cette Coupe du monde au-dessus des 40%, à peine talonnées par la Corée du Sud (39%).
Il s’agit même de la deuxième meilleure adresse jamais vue au Mondial, derrière… l’Australie version 2002, qui, sur un petit volume (5/10,2), tutoyait les 50%.
44.2% – France are shooting 44.2% from 3P range, the second-highest 3P% ever recorded in a FIBA Women's World Cup tournament.
Deadeye.#FIBAWWC https://t.co/w0Cnp1LGWL pic.twitter.com/7jg1MoPkyw
— OptaJerry (@OptaJerry) September 13, 2026
Deux fois moins de tirs pour les Américaines
Parmi les artificières majeures, Marine Johannès, évidemment (19/41), mais aussi Gabby Williams (15/31) et Janelle Salaün (11/26).
En face, attention au réveil américain… Team USA n’a scoré que 35 tirs primés sur l’ensemble de la compétition, avec une réussite relativement faible (35/110).
Les tirs à 3-points de la France sur la Coupe du monde
- 15/35 face à la Hongrie
- 12/26 face à la Corée du Sud
- 22/40 face au Nigéria
- 14/37 face à la Chine (quart de finale)
- 10/27 face à l’Allemagne (demi-finale)
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