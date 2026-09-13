Le Real Madrid pioche chez les Lakers pour renforcer sa ligne arrière

Le Real Madrid tient un renfort supplémentaire pour sa ligne arrière. Nick Smith Jr. (1,96 m, 22 ans) a en effet trouvé un accord avec le club espagnol pour un contrat d’une saison, comme l’ont indiqué ses agents Lucas Newton et Calvin Andrews à Michael Scotto de HoopsHype. L’ancien joueur des Charlotte Hornets et des Los Angeles Lakers va ainsi connaître sa première expérience en Europe dans l’institution ibérique.

Nick Smith Jr. vs the KIngs:

-21PTS

-3REB

-1AST

-75TS% pic.twitter.com/ZPWODFxA2X — Laker Performances (@LALPerformance) December 29, 2025

Choisi en 27e position de la Draft NBA 2023 après son passage à Arkansas en NCAA, Nick Smith Jr. a disputé trois saisons dans la ligue nord-américaine. Il totalise ainsi 147 apparitions en NBA, dont six en playoffs au printemps dernier. Sur l’ensemble de son parcours entre Charlotte et Los Angeles, le natif de Jacksonville affiche 7,6 points à 37,4% derrière l’arc et 88,2% aux lancers en 17,5 minutes de moyenne.

Free agent guard Nick Smith Jr. has agreed to a one-year deal with Real Madrid, agents Lucas Newton and Calvin Andrews of Klutch Sports told @hoopshype. He averaged 7.6 points in 17.5 minutes during three NBA seasons with the Hornets and Lakers. He’ll be Real Madrid’s lead guard. pic.twitter.com/nDJo7H65hb — Michael Scotto (@MikeAScotto) September 12, 2026

Balloté entre la grande ligue et la G-League l’an dernier dans la Cité des Anges, Nick Smith Jr a fait apprécier ses qualités au scoring dans l’antichambre avec près de 20 points de moyenne sous les couleurs des South Bay Lakers. Des performances qui n’ont toutefois pas convaincu Los Angeles de le conserver cet été, alors que la franchise aux 18 bannières de champion a décliné son option fin juin.

Nick Smith Jr. Poste : Arrière

Taille : 196 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Los Angeles Lakers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 6,2 #353 REB 0,8 #549 PD 1,0 #409

Cette arrivée ajoute une solution supplémentaire à une ligne arrière madrilène déjà bien garnie et composée notamment de Facundo Campazzo, Théo Maledon (1,93 m, 25 ans), Sergio Llull, Andres Feliz et Max Shulga. Selon Michael Scotto, Nick Smith Jr. est destiné à occuper un rôle important à la mène au sein de l’effectif dirigé par Pedro Martínez.

Le Real Madrid prépare désormais ses premiers rendez-vous de la saison. Le vice-champion d’EuroLeague participera ainsi les 18 et 19 septembre à la première Supercoupe de l’EuroLeague, avant de débuter sa campagne européenne le jeudi 24 septembre sur le parquet de Dubai Basketball.