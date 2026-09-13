Le Real Madrid pioche chez les Lakers pour renforcer sa ligne arrière
Le Real Madrid va recruter un ancien 1er tour de Draft passé par les Lakers. L’arrière s’est engagé pour une saison avec le club espagnol.
Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.À partir de 5€Essai gratuit
Le Real Madrid tient un renfort supplémentaire pour sa ligne arrière. Nick Smith Jr. (1,96 m, 22 ans) a en effet trouvé un accord avec le club espagnol pour un contrat d’une saison, comme l’ont indiqué ses agents Lucas Newton et Calvin Andrews à Michael Scotto de HoopsHype. L’ancien joueur des Charlotte Hornets et des Los Angeles Lakers va ainsi connaître sa première expérience en Europe dans l’institution ibérique.
Nick Smith Jr. vs the KIngs:
-21PTS
-3REB
-1AST
-75TS% pic.twitter.com/ZPWODFxA2X
— Laker Performances (@LALPerformance) December 29, 2025
Choisi en 27e position de la Draft NBA 2023 après son passage à Arkansas en NCAA, Nick Smith Jr. a disputé trois saisons dans la ligue nord-américaine. Il totalise ainsi 147 apparitions en NBA, dont six en playoffs au printemps dernier. Sur l’ensemble de son parcours entre Charlotte et Los Angeles, le natif de Jacksonville affiche 7,6 points à 37,4% derrière l’arc et 88,2% aux lancers en 17,5 minutes de moyenne.
Free agent guard Nick Smith Jr. has agreed to a one-year deal with Real Madrid, agents Lucas Newton and Calvin Andrews of Klutch Sports told @hoopshype. He averaged 7.6 points in 17.5 minutes during three NBA seasons with the Hornets and Lakers. He’ll be Real Madrid’s lead guard. pic.twitter.com/nDJo7H65hb
— Michael Scotto (@MikeAScotto) September 12, 2026
Balloté entre la grande ligue et la G-League l’an dernier dans la Cité des Anges, Nick Smith Jr a fait apprécier ses qualités au scoring dans l’antichambre avec près de 20 points de moyenne sous les couleurs des South Bay Lakers. Des performances qui n’ont toutefois pas convaincu Los Angeles de le conserver cet été, alors que la franchise aux 18 bannières de champion a décliné son option fin juin.
- Poste : Arrière
- Taille : 196 cm
- Âge : 22 ans
- Nationalité : Etats-Unis
- Club : Los Angeles Lakers
Stats 2025-2026 / NBA
|PTS
|6,2
|#353
|REB
|0,8
|#549
|PD
|1,0
|#409
Cette arrivée ajoute une solution supplémentaire à une ligne arrière madrilène déjà bien garnie et composée notamment de Facundo Campazzo, Théo Maledon (1,93 m, 25 ans), Sergio Llull, Andres Feliz et Max Shulga. Selon Michael Scotto, Nick Smith Jr. est destiné à occuper un rôle important à la mène au sein de l’effectif dirigé par Pedro Martínez.
Le Real Madrid prépare désormais ses premiers rendez-vous de la saison. Le vice-champion d’EuroLeague participera ainsi les 18 et 19 septembre à la première Supercoupe de l’EuroLeague, avant de débuter sa campagne européenne le jeudi 24 septembre sur le parquet de Dubai Basketball.
Real Madrid · Effectif 2026/2027
Arrières
- Max Shulga · Arrive
- Sergio Llull (Prolongation) · Reste
- Théo Maledon (Sous contrat) · Reste
- Facundo Campazzo (Sous contrat) · Reste
- Andres Feliz (Sous contrat) · Reste
- Gabriele Procida (Sous contrat) · Reste
- Fabian Kayser (Sous contrat) · Reste
Ailiers
- Timothé Luwawu-Cabarrot · Arrive
- Alberto Abalde (Sous contrat) · Reste
- Gabriel Deck (Sous contrat) · Reste
Intérieurs
- Eli Ndiaye · Arrive
- Olivier Sarr · Arrive
- Mikael Jantunen · Arrive
- Jaime Pradilla · Arrive
- Usman Garuba (Sous contrat) · Reste
- Walter Tavares (Sous contrat) · Reste
- Chuma Okeke (Sous contrat) · Reste
Retrouvez tous les transferts de Liga Endesa sur BeBasket
Commentaires (0)