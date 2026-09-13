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Le Real Madrid pioche chez les Lakers pour renforcer sa ligne arrière

Le Real Madrid s'apprête à renforcer sa ligne arrière avec un ancien premier tour de Draft NBA passé par les Los Angeles Lakers. Le jeune meneur américain s'est engagé pour une saison avec le club espagnol, selon ses agents, et va découvrir l'EuroLeague.
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Le Real Madrid pioche chez les Lakers pour renforcer sa ligne arrière

Le Real Madrid va recruter un ancien 1er tour de Draft passé par les Lakers. L’arrière s’est engagé pour une saison avec le club espagnol.

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images
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Le Real Madrid tient un renfort supplémentaire pour sa ligne arrière. Nick Smith Jr. (1,96 m, 22 ans) a en effet trouvé un accord avec le club espagnol pour un contrat d’une saison, comme l’ont indiqué ses agents Lucas Newton et Calvin Andrews à Michael Scotto de HoopsHype. L’ancien joueur des Charlotte Hornets et des Los Angeles Lakers va ainsi connaître sa première expérience en Europe dans l’institution ibérique.

Choisi en 27e position de la Draft NBA 2023 après son passage à Arkansas en NCAA, Nick Smith Jr. a disputé trois saisons dans la ligue nord-américaine. Il  totalise ainsi 147 apparitions en NBA, dont six en playoffs au printemps dernier. Sur l’ensemble de son parcours entre Charlotte et Los Angeles, le natif de Jacksonville affiche 7,6 points à 37,4% derrière l’arc et 88,2% aux lancers en 17,5 minutes de moyenne.

Balloté entre la grande ligue et la G-League l’an dernier dans la Cité des Anges, Nick Smith Jr a fait apprécier ses qualités au scoring dans l’antichambre avec près de 20 points de moyenne sous les couleurs des South Bay Lakers. Des performances qui n’ont toutefois pas convaincu Los Angeles de le conserver cet été, alors que la franchise aux 18 bannières de champion a décliné son option fin juin.

Nick Smith Jr.

  • Poste : Arrière
  • Taille : 196 cm
  • Âge : 22 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Los Angeles Lakers

Stats 2025-2026 / NBA

PTS6,2#353
REB0,8#549
PD1,0#409

Cette arrivée ajoute une solution supplémentaire à une ligne arrière madrilène déjà bien garnie et composée notamment de Facundo Campazzo, Théo Maledon (1,93 m, 25 ans), Sergio Llull, Andres Feliz et Max Shulga. Selon Michael Scotto, Nick Smith Jr. est destiné à occuper un rôle important à la mène au sein de l’effectif dirigé par Pedro Martínez.

Le Real Madrid prépare désormais ses premiers rendez-vous de la saison. Le vice-champion d’EuroLeague participera ainsi les 18 et 19 septembre à la première Supercoupe de l’EuroLeague, avant de débuter sa campagne européenne le jeudi 24 septembre sur le parquet de Dubai Basketball.

Real Madrid · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

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