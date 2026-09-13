Panathinaïkos : Décrochée en mars, la bannière de Dejan Bodiroga a retrouvé sa place !

Le Panathinaikos a finalement réinstallé la bannière de Dejan Bodiroga au plafond du Telekom Center Athens. Le symbole du sacre européen de 2000 avait été retiré en mars dernier, en plein derby d’EuroLeague contre l’Olympiakos, sur ordre du propriétaire du club Dimitris Giannakopoulos. Quelques mois plus tard, cette décision très commentée appartient désormais au passé.

Where do you rank Dejan Bodiroga amongst the all-time greats? 🔥⁣

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Here he is dropping 27 points for Yugoslavia in the 2002 @FIBAWC! 🙌 pic.twitter.com/erILHtjdSl — FIBA Basketball (@FIBA) November 19, 2019

L’épisode remontait à la réception des futurs champions d’Europe. Mécontent de plusieurs décisions arbitrales prises durant la première période, Dimitris Giannakopoulos avait demandé à la mi-temps que la bannière de Dejan Bodiroga soit immédiatement décrochée. Un geste qui visait non pas la légende du club grec, mais le président d’Euroleague Basketball qu’elle est depuis devenue.

☘️ PANATHINAIKOS restored the Dejan Bodiroga 2000 EuroLeague championship banner The Greens had taken the banner down last March in protest of the officiating in EuroLeague pic.twitter.com/8HNEfROV4q — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 12, 2026

Pendant son absence, l’étendard consacré au titre de 2002 avait été remplacé par un hommage à une autre figure majeure du club athénien, Fragiskos Alvertis, qui avait notamment mené l’équipe au sacre au Final Four de Paris en 1996 contre le FC Barcelone. L’initiative avait alors provoqué de nombreuses réactions en Grèce en raison du poids de Bodiroga dans l’histoire du Panathinaïkos.

Giannakopoulos reconnaît son erreur

Quelques semaines avant le retour de la bannière, Dimitris Giannakopoulos avait publiquement reconnu que son choix avait été une erreur et devait être corrigé. Malgré ses différends avec la direction de l’EuroLeague, le dirigeant avait également rappelé son estime pour Dejan Bodiroga, qu’il considère comme l’une des grandes figures du basket européen et comme un ami personnel.

Le Serbe conserve une place particulière dans l’histoire du Panathinaïkos. Présent à Athènes entre 1998 et 2002, il a notamment remporté deux titres continentaux avec les Verts. Le dernier, décroché en 2002 à Bologne contre la Virtus, était précisément celui célébré par la bannière retirée au printemps.

OTD 20 years ago 📅 Dejan Bodiroga and Peja Stojakovic combined for 53 PTS as Yugoslavia won their 5th #FIBAWC over Argentina 🏆 pic.twitter.com/mkdqIIGkoJ — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2022

Sa réinstallation met ainsi un terme à un épisode né du conflit entre Dimitris Giannakopoulos et l’EuroLeague, sans effacer la place occupée par le double champion du monde (1998 et 2002) sous le maillot de la Yougoslavie dans l’héritage sportif du club.