Nantes remporte le tournoi de Blois, Strasbourg et Chalon se retrouveront en finale à Luxeuil

Nantes a conclu son passage à Blois par un nouveau succès au Jeu de paume. Après avoir éliminé l’ADA lors des playoffs d’ELITE 2 au printemps dernier, l’Hermine s’est cette fois imposée en finale du tournoi de présaison organisé par le club blésois. Dans les autres rencontres de samedi, Strasbourg et Chalon-sur-Saône ont validé leur place en finale du Lux Trophy, tandis que Nancy et Gravelines-Dunkerque se retrouveront pour le titre à Sablé-sur-Sarthe.

Nantes s’adjuge le tournoi de Blois

Après leurs victoires respectives contre La Rochelle et Vichy vendredi, Blois et Nantes se retrouvaient en finale. La rencontre est restée indécise jusqu’au bout, mais les joueurs de Rémy Valin ont finalement pris le dessus sur les locaux (96-93).

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 🔵⚪



Nos Nantais s’imposent au bout du suspense face à l’ADA Blois !



Pour cette finale du Tournoi de Blois, Nantes décroche une belle victoire au terme d’une rencontre ultra disputée : 93-96



Une victoire qui vient conclure de belle manière ce tournoi de… pic.twitter.com/CdPpcz2u4r — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) 12 septembre 2026

Dans la petite finale, le Stade Rochelais a disposé de Vichy d’un point (86-85) pour terminer troisième du tournoi.

Strasbourg renverse Dijon, Chalon confirme face à Anvers

À Luxeuil-les-Bains, Strasbourg a dû effacer une première période compliquée face à Dijon. Menée 55-47 à la pause, la SIG a changé de rythme au retour des vestiaires pour finalement s’imposer 94-92. Maxence Lemoine et Justin McKoy ont notamment participé au retour alsacien.

Strasbourg retrouvera Chalon-sur-Saône en finale ce dimanche à 17h30. L’Élan a poursuivi son parcours sans défaite en préparation en dominant Anvers (108-96). Les Bourguignons avaient déjà inscrit 62 points à la pause et ont terminé avec sept joueurs à au moins 10 points, dont Jeremiah Hill, meilleur marqueur chalonnais avec 17 unités.

[𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻] 𝗚𝗮𝗺𝗲𝗱𝗮𝘆 #𝟲 ⚔️



Jour de finale du Lux’Trophy pour nos Chalonnais ! 💪



🆚 @sigstrasbourg

⏰ 17h30

🏟️ Palais des Sports - Luxeuil-les-Bains

📺 En direct : https://t.co/rJMXofWR9D#RougeEtBlanc pic.twitter.com/TrpeNgOXCl — Elan Chalon (@ELANCHALON) 13 septembre 2026

Jeriah Horne, actuellement mis à l’essai par Chalon, a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs avec 2 points, 1 rebond et 2 interceptions en un peu plus de 12 minutes.

Nancy et Gravelines s’offrent la finale à Sablé

Le Trophée Sablé Sarthe Pays de la Loire a également livré son affiche finale. Gravelines-Dunkerque a battu Cholet (94-83), au terme d’une rencontre après laquelle Fabrice Lefrançois a regretté le manque de progression de son équipe.

Nancy a de son côté infligé au Mans sa première défaite de la préparation (73-70). Le MSB avait pourtant compté jusqu’à 12 points d’avance en première période avant de subir le retour lorrain. Enzo Goudou-Sinha a joué un rôle majeur dans le dernier quart-temps avec quatre tirs à 3-points consécutifs. Côté manceau, Melvin Ajinca a terminé avec 29 points et Will Yeguete avec 10 points et 12 rebonds.

Nancy et Gravelines-Dunkerque joueront la finale ce dimanche à 17h. Le Mans et Cholet se retrouveront auparavant dans la petite finale à 14h30.

Dernière étape du tournoi à Sablé-sur-Sarthe ‼️



🆚 @bcmbasketball

🕦 17H00#GoSLUC pic.twitter.com/Hxkb0MOjlL — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) 13 septembre 2026

Limoges retrouve la victoire, Denain s’impose de peu

Après deux défaites au tournoi de Vannes, Limoges a renoué avec le succès en battant Boulazac aux Sables-d’Olonne (81-72). À égalité après dix minutes puis devant de deux points à la pause, le CSP a creusé l’écart dans le troisième quart-temps avant de contrôler la fin de rencontre.

Denain s’est également imposé à domicile au terme d’un match serré face à Rouen (93-90).