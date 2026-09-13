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Nantes remporte le tournoi de Blois, Strasbourg et Chalon se retrouveront en finale à Luxeuil

Nantes a remporté le tournoi de Blois samedi 12 septembre en dominant l’ADA au terme d’une finale serrée (96-93), tandis que La Rochelle a pris la troisième place. À Luxeuil-les-Bains, Strasbourg et Chalon-sur-Saône ont gagné leur demi-finale et s’affronteront ce dimanche pour le trophée.
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Nantes remporte le tournoi de Blois, Strasbourg et Chalon se retrouveront en finale à Luxeuil
L'Elan Chalon est finale du Lux Trophy
Crédit photo : Victor Lecomte
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Nantes a conclu son passage à Blois par un nouveau succès au Jeu de paume. Après avoir éliminé l’ADA lors des playoffs d’ELITE 2 au printemps dernier, l’Hermine s’est cette fois imposée en finale du tournoi de présaison organisé par le club blésois. Dans les autres rencontres de samedi, Strasbourg et Chalon-sur-Saône ont validé leur place en finale du Lux Trophy, tandis que Nancy et Gravelines-Dunkerque se retrouveront pour le titre à Sablé-sur-Sarthe.

Nantes s’adjuge le tournoi de Blois

Après leurs victoires respectives contre La Rochelle et Vichy vendredi, Blois et Nantes se retrouvaient en finale. La rencontre est restée indécise jusqu’au bout, mais les joueurs de Rémy Valin ont finalement pris le dessus sur les locaux (96-93).

Dans la petite finale, le Stade Rochelais a disposé de Vichy d’un point (86-85) pour terminer troisième du tournoi.

Strasbourg renverse Dijon, Chalon confirme face à Anvers

À Luxeuil-les-Bains, Strasbourg a dû effacer une première période compliquée face à Dijon. Menée 55-47 à la pause, la SIG a changé de rythme au retour des vestiaires pour finalement s’imposer 94-92. Maxence Lemoine et Justin McKoy ont notamment participé au retour alsacien.

Strasbourg retrouvera Chalon-sur-Saône en finale ce dimanche à 17h30. L’Élan a poursuivi son parcours sans défaite en préparation en dominant Anvers (108-96). Les Bourguignons avaient déjà inscrit 62 points à la pause et ont terminé avec sept joueurs à au moins 10 points, dont Jeremiah Hill, meilleur marqueur chalonnais avec 17 unités.

Jeriah Horne, actuellement mis à l’essai par Chalon, a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs avec 2 points, 1 rebond et 2 interceptions en un peu plus de 12 minutes.

Nancy et Gravelines s’offrent la finale à Sablé

Le Trophée Sablé Sarthe Pays de la Loire a également livré son affiche finale. Gravelines-Dunkerque a battu Cholet (94-83), au terme d’une rencontre après laquelle Fabrice Lefrançois a regretté le manque de progression de son équipe.

Nancy a de son côté infligé au Mans sa première défaite de la préparation (73-70). Le MSB avait pourtant compté jusqu’à 12 points d’avance en première période avant de subir le retour lorrain. Enzo Goudou-Sinha a joué un rôle majeur dans le dernier quart-temps avec quatre tirs à 3-points consécutifs. Côté manceau, Melvin Ajinca a terminé avec 29 points et Will Yeguete avec 10 points et 12 rebonds.

Nancy et Gravelines-Dunkerque joueront la finale ce dimanche à 17h. Le Mans et Cholet se retrouveront auparavant dans la petite finale à 14h30.

Limoges retrouve la victoire, Denain s’impose de peu

Après deux défaites au tournoi de Vannes, Limoges a renoué avec le succès en battant Boulazac aux Sables-d’Olonne (81-72). À égalité après dix minutes puis devant de deux points à la pause, le CSP a creusé l’écart dans le troisième quart-temps avant de contrôler la fin de rencontre.

Denain s’est également imposé à domicile au terme d’un match serré face à Rouen (93-90).

Les résultats du samedi 12 septembre

  • Hapoel Jerusalem – Bourg-en-Bresse : 87-80

  • La Rochelle – Vichy : 86-85

  • Denain – Rouen : 93-90

  • Chalon-sur-Saône – Windrose Giants Antwerp : 108-96

  • Cholet – Gravelines-Dunkerque : 83-94

  • Blois – Nantes : 93-96

  • Boulazac – Limoges : 72-81

  • Dijon – Strasbourg : 92-94

  • Casademont Zaragoza – Élan Béarnais : 76-80

  • Le Mans – Nancy : 70-73

  • ASVELFC Bayern Munich : 72-81

ELITE 2
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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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