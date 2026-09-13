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L’ASVEL et la JL Bourg battues, l’Élan béarnais sauve l'honneur à l'étranger

Trois clubs de Betclic ELITE étaient engagés à l’étranger samedi 12 septembre : l’Élan béarnais s’est offert Saragosse (80-76), tandis que l’ASVEL a été dominée par le Bayern Munich (72-81) à Cagliari et que la JL Bourg a cédé devant l’Hapoel Jérusalem (80-87) à Vilnius.
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Résumé
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L’ASVEL et la JL Bourg battues, l’Élan béarnais sauve l'honneur à l'étranger
L'ASVEL a été dominée par le Bayern Munich ce samedi 12 septembre à Cagliari
Crédit photo : FC Bayern Basketball
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Les clubs de Betclic ELITE poursuivent leur préparation loin de leurs bases. Samedi 12 septembre, l’Élan béarnais a décroché une victoire à Saragosse (80-76), pensionnaire de Liga Endesa, alors que l’ASVEL et la JL Bourg ont perdu leur demi-finale dans leurs tournois respectifs, à Cagliari et Vilnius. Villeurbanne et Bourg disputeront donc une petite finale ce dimanche.

Pau renverse Saragosse dans le dernier quart-temps

Mené 21-17 après dix minutes, l’Élan béarnais a inversé la tendance avant la pause en remportant le deuxième quart-temps 26-17. Saragosse a repris l’avantage au retour des vestiaires (26-13), mais les joueurs de Gonzalo Garcia de Vitoria ont nettement dominé la dernière période, remportée 24-12, pour s’imposer 80-76.

Bastien Pinault a terminé meilleur marqueur palois avec 14 points, à 3/5 à 3-points. Josh Mballa a lui aussi inscrit 14 points, avec 6 rebonds, tandis que Mickael Flowers a ajouté 13 points et 4 passes décisives. Thomas Cornely a livré une prestation complète avec 10 points, 6 rebonds et 7 passes décisives.

Joueur

MIN

PTS

REB

PD

INT

2 pts

3 pts

LF

Bastien Pinault

21:54

14

4

0

1

2/4

3/5

1/1

Josh Mballa

24:34

14

6

0

4

6/11

0/1

2/5

Mickael Flowers

21:13

13

3

4

0

3/5

1/2

4/5

Thomas Cornely

22:45

10

6

7

2

4/7

0/0

2/4

Gide Noel

15:22

9

3

1

0

3/5

0/2

3/4

Justin Gary

20:51

7

2

1

0

3/5

0/3

1/1

Justin Briggs

19:48

6

4

2

0

3/6

0/0

0/2

Jayvon Maughmer

19:31

5

2

0

0

1/3

1/1

0/0

Fabio Milanese

13:34

2

1

0

0

1/3

0/0

0/0

Ben Middlebrooks

20:08

0

6

0

1

0/3

0/1

0/0

Pau a terminé la rencontre avec 37 rebonds, dont 14 offensifs, et 15 passes décisives. Les Béarnais ont notamment inscrit 26 paniers sur 52 tentatives à 2-points et 5 sur 15 derrière l’arc.

L’ASVEL dominée par le Bayern Munich à Cagliari

À Cagliari, l’ASVEL n’a pas réussi à rejoindre la finale de son tournoi. Le Bayern Munich s’est imposé 81-72 face aux Villeurbannais.

Patty Mills a inscrit 14 points pour l’équipe rhodanienne, Hugo Besson 12 et Joel Bolomboy 11. Côté bavarois, Miles Norris et Justinian Jessup ont chacun marqué 14 points, tandis qu’Austin Wiley a terminé avec 11 points et 8 rebonds.

Joueur

PTS

Patty Mills

14

Hugo Besson

12

Joel Bolomboy

11

L’ASVEL disputera donc la petite finale du tournoi ce dimanche, contre Maxima Roma.

Nathan Soliman meilleur marqueur de Bourg contre Jérusalem

La JL Bourg a également chuté pour son entrée dans le tournoi de Vilnius. Opposés à l’Hapoel Jérusalem, les Bressans ont longtemps résisté avant de s’incliner 87-80.

Après un début de rencontre favorable au club israélien, Bourg était revenu à une longueur à la pause (42-43). Jérusalem a ensuite progressivement pris l’ascendant au cours de la deuxième période.

Nathan Soliman a terminé meilleur marqueur de la JL avec 16 points. Woodbury en a inscrit 14, Assémian Moularé 13, Walker 11 et Keith Jordan 10. En face, David Roddy a été le meilleur scoreur de l’Hapoel avec 17 points, devant Malik Milton et ses 16 unités.

Joueur

PTS

Nathan Soliman

16

Woodbury

14

Assémian Moularé

13

Walker

11

Keith Jordan

10

Shedrick

8

Samuel

6

Gaudoux

2

Comme l’ASVEL, la JL Bourg jouera ce dimanche une petite finale pour conclure son tournoi de préparation, face aux Turcs de l'Esenler Erokspor Basketbol.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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