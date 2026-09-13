Sept ans après son départ des Spurs, Ettore Messina retourne en NBA

Ettore Messina va renouer avec la NBA. Parti des San Antonio Spurs en 2019 pour prendre les commandes de l’Olimpia Milan, le technicien italien rejoint désormais les Atlanta Hawks, selon une information de La Repubblica relayée par Eurohoops. Il partagera ainsi son temps entre les États-Unis et l’Italie au cours de la saison 2026-2027.

🔴⚪️ Ettore Messina will part ways with Olimpia Milano at the end of June when his contract expires; it will not be renewed. Although he remained President of Basketball Operations, the former Olimpia coach had largely kept a low profile in recent months, often not traveling… pic.twitter.com/TJP8pM39HS — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 20, 2026

En Géorgie, Ettore Messina occupera un rôle de consultant auprès des Hawks. Ce retour lui permettra notamment de retrouver Quin Snyder, aujourd’hui entraîneur principal de la franchise géorgienne. Les deux hommes se connaissent en effet depuis leur passage commun au CSKA Moscou, où Snyder avait rejoint le staff de Messina comme assistant avant de poursuivre sa carrière aux États-Unis, où il a ensuite dirigé le Jazz puis Atlanta.

🏀The legendary coach returns to the NBA. 🏀After consulting for the Lakers and serving as an assistant coach for the Spurs, Ettore Messina returns to the NBA, this time as a consultant for the Atlanta Hawks. pic.twitter.com/9PIUow9hdI — Basketball Sphere (@BSphere_) September 13, 2026

Ettore Messina connaît également très bien le fonctionnement d’une franchise NBA. Avant de retrouver l’Europe en 2019, l’Italien avait en effet passé cinq saisons aux San Antonio Spurs comme assistant de Gregg Popovich. Le Hall of Famer (FIBA) avait auparavant travaillé auprès des Los Angeles Lakers, déjà en qualité de consultant.

Cette arrivée intervient quelques mois seulement après la fin de son passage à l’Olimpia Milano. Messina y a cumulé les responsabilités d’entraîneur et de président des opérations basket avant de quitter le club durant l’été.

Son nom avait depuis été associé aux nouveaux projets développés à Rome, notamment dans la perspective d’une éventuelle participation à l’EuroLeague ou au projet NBA Europe. Le technicien transalpin prend finalement la direction des États-Unis, tout en conservant une activité dans la botte. Ettore Messina interviendra en effet comme consultant de luxe à la télévision italienne.

Coaches with the most EuroLeague titles of all time 🏆 🇷🇸 Zeljko Obradovic (9 titles)

🇮🇹 Ettore Messina (4)

🇷🇸 Bozidar Maljkovic (4)

🇪🇸 Pedro Ferrandiz (4)

🇮🇱 Pini Gershon (3)

🇷🇸 Aca Nikolic (3)

🇹🇷 Ergin Ataman (2)

🇪🇸 Pablo Laso (2) pic.twitter.com/4jC3aQHpHZ — BasketNews (@BasketNews_com) May 18, 2024

À 66 ans, l’ex-entraîneur d’Antoine Rigaudeau et Manu Ginobili à la Virtus Bologne possède l’un des palmarès les plus fournis parmi les entraîneurs européens. Il a notamment remporté quatre fois l’EuroLeague et sept titres de champion d’Italie. Avec Milan, il avait également retrouvé le Final Four de l’EuroLeague en 2021.