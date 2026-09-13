Le Portel préfère la salle Carpentier au Chaudron pour débuter en Prénationale

Liquidé cet été, l’ESSM Le Portel repartira en championnat de Prénationale la saison prochaine. Pour ce nouveau départ et après avoir étudié la possibilité d’évoluer au Chaudron, la direction de l’association a finalement retenu son enceinte historique, la salle Carpentier, où l’équipe disputera a minima l’intégralité de la première phase.

😢 Ça y est, ça en est officiellement terminé entre le basket pro et Le Portel… ⚖️ Le tribunal de commerce de Boulogne a prononcé ce jeudi la liquidation judiciaire de l'ESSM Le Portel. 🗣️ "La fin d'une aventure exceptionnelle" pour l'ESSM. 🔚 https://t.co/1xohV4uBeO pic.twitter.com/DjqAbxxkbD — BeBasket (@Be_BasketFr) June 18, 2026

Cette décision, relayée par La Voix du Nord, intervient dans une situation particulière pour le club portelois. L’association évolue désormais au sixième niveau français, tout en conservant une popularité héritée de ses 10 dernières années passées en Betclic ELITE. Il fallait donc déterminer si l’affluence justifiait l’utilisation du Chaudron ou si Carpentier, beaucoup plus petite, correspondait davantage à la nouvelle réalité sportive.

Le Portel privilégie Carpentier et ses 700 places

Avec 350 places assises et une capacité similaire debout derrière les paniers, la salle Carpentier offre un cadre bien plus réduit que le Chaudron. Elle reste surtout le lieu dans lequel l’association amateur a continué d’évoluer au fil des années. Président de l’association, Romain Lennelle explique ainsi comment la décision a été prise. « Unanimement, les joueurs et Benoît Mangin ont tous voulu jouer à Carpentier. On est chez nous, c’est notre parquet. »

Le premier match amical contre Outreau a renforcé cette orientation. Entre 500 et 600 personnes étaient présentes selon le dirigeant portelois, dont environ 150 supporters adverses.

La direction a aussi travaillé à partir des chiffres enregistrés auparavant au Chaudron. Romain Lennelle estime que tous les spectateurs présents lorsque l’ESSM évoluait dans l’Élite ne suivront pas nécessairement l’équipe en Prénationale. « Même au Portel, il y avait des gens qui venaient juste parce que c’était l’Élite. Il n’y avait pas que des amoureux de l’ESSM. »

Les cinq rencontres à domicile de la première phase, programmées entre la deuxième et la sixième journée, se dérouleront donc à Carpentier. Le Chaudron n’est toutefois pas définitivement écarté. Une délocalisation ponctuelle pourra être envisagée lors de la deuxième phase, notamment à l’occasion de Carnaval ou pour une affiche susceptible d’attirer davantage de public, comme un derby contre l’Amicale Drapeau le Portel, l’autre club de la ville.