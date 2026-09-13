France – États-Unis : les Bleues à la Une de L’Équipe avant une finale historique

Il suffit parfois d’une Une pour mesurer la dimension prise par un événement sportif. Ce dimanche 13 septembre, l’équipe de France féminine de basket occupe celle de L’Équipe, à quelques heures de disputer la première finale de Coupe du monde de son histoire.

Gabby Williams, Marine Johannès, Carla Leite, Dominique Malonga et Janelle Salaün sont mises en avant par le quotidien sportif avant le rendez-vous immense qui attend les Bleues face aux États-Unis, ce dimanche à 20h à Berlin.

Une exposition à la hauteur de l’événement. Deux ans après leur médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris, les Françaises vont de nouveau jouer un titre majeur contre Team USA. Mais cette fois, elles peuvent devenir championnes du monde pour la première fois de l’histoire du basket féminin français.

Une première finale mondiale pour les Bleues

Avant cette édition 2026, la France n’avait encore jamais atteint la finale d’une Coupe du monde féminine.

La seule médaille mondiale française remontait à 1953, avec une troisième place obtenue lors de la première édition de la compétition au Chili. Soixante-treize ans plus tard, les joueuses de Jean-Aimé Toupane sont donc déjà certaines d’établir la meilleure performance de l’histoire des Bleues dans un Mondial.

Mais après le parcours réalisé depuis le début du tournoi, difficile de se satisfaire d’une médaille d’argent.

La France arrive en finale avec cinq victoires en cinq rencontres et surtout une impression de maîtrise rarement observée à ce niveau. Aucun adversaire n’est parvenu à réellement l’inquiéter jusqu’ici.

Après une phase de groupes parfaitement négociée face à la Hongrie, la Corée du Sud et le Nigeria, les Françaises ont dominé la Chine en quarts de finale (90-61). Elles avaient déjà pris le contrôle dès la première période et compté jusqu’à 31 points d’avance.

Samedi, l’Allemagne n’a pas davantage réussi à stopper les Bleues. Devant le public berlinois, la France s’est imposée 86-64 avec notamment 22 points de Gabby Williams, également très active dans les autres secteurs du jeu (5 rebonds et 5 passes décisives).

Gabby Williams en patronne avant de retrouver Team USA

Nouvelle capitaine de l’équipe de France pour cette Coupe du monde, Gabby Williams incarne particulièrement cette campagne.

Jean-Aimé Toupane avait choisi de lui confier le brassard avant la compétition, en expliquant rechercher une nouvelle dynamique dans son groupe.

L’ailière a depuis répondu présente, aussi bien dans son impact défensif que dans sa capacité à prendre ses responsabilités offensivement. Contre le Nigeria en phase de groupes, elle avait notamment inscrit 25 points dans l’écrasante victoire française (111-56).

PROFIL JOUEUR Gabby WILLIAMS Poste(s): Ailier Taille: 180 cm Âge: 30 ans (09/09/1996) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe du Monde Féminine PTS 18,4 #3 REB 5,2 #30 PD 3,4 #19

Autour d’elle, la France dispose également d’un collectif dense. Marine Johannès demeure l’une des principales armes offensives, Janelle Salaün réalise un gros tournoi, tandis que Dominique Malonga, Carla Leite, Leïla Lacan ou Pauline Astier incarnent une génération déjà très installée au plus haut niveau malgré sa jeunesse.

L’effectif français présente aussi une forte coloration WNBA : huit joueuses évoluant dans la ligue américaine avaient été retenues pour cette Coupe du monde.

France – États-Unis, deux ans après la finale des Jeux Olympiques

L’affiche possède forcément un parfum très particulier. Le 11 août 2024, la France et les États-Unis s’étaient déjà retrouvés en finale des Jeux Olympiques de Paris.

À Bercy, les Bleues avaient poussé les Américaines jusqu’à la dernière possession avant de s’incliner 67-66. Le tir de Gabby Williams au buzzer avait finalement été comptabilisé à deux points, son pied se trouvant légèrement à l’intérieur de la ligne à 3-points.

Cette finale reste l’un des matches les plus marquants de l’histoire récente de l’équipe de France. Deux ans plus tard, les deux sélections vont donc se retrouver avec un nouveau titre en jeu.

Le contexte est néanmoins différent. Le groupe français a évolué et les Bleues refusent d’aborder cette rencontre uniquement sous l’angle de la revanche. L’objectif est surtout de prolonger la dynamique construite depuis le début de la compétition.

La France n’a encore jamais été accrochée

Sur le papier, les États-Unis restent les favoris. Mais le déroulement de cette Coupe du monde apporte une nuance importante. Les deux finalistes sont invaincus. Pourtant, leur parcours n’a pas été comparable.

La France a remporté chacun de ses cinq matches avec au moins 22 points d’avance. Même lorsque certains adversaires ont réussi à rivaliser pendant quelques minutes, les Françaises ont systématiquement fini par creuser un écart conséquent.

Les États-Unis, eux, ont déjà été sérieusement inquiétés à deux reprises. En phase de groupes, l’Italie a poussé Team USA dans ses retranchements. Les Américaines ne s’étaient imposées que 55-52 après une rencontre particulièrement compliquée offensivement.

Puis samedi, l’Espagne a encore longtemps cru à l’exploit en demi-finale. Les deux équipes étaient à égalité 58-58 avant le dernier quart-temps, avant que les États-Unis ne fassent finalement la différence pour l’emporter 76-66. L'expérimentée Breanna Stewart a inscrit 16 points dans cette demi-finale, Kahleah Copper 13 et Jackie Young 12.

Une différence notable avant la finale : la France n’a encore jamais eu à disputer une fin de match serrée dans cette Coupe du monde, contrairement aux États-Unis.

Team USA sans A’ja Wilson ni Kelsey Plum

Cette sélection américaine reste évidemment impressionnante, mais elle ne possède pas exactement le même visage que lors de la finale olympique de Paris. Les États-Unis évoluent notamment sans A’ja Wilson ni Kelsey Plum.

L’effectif demeure néanmoins exceptionnel avec Breanna Stewart, Napheesa Collier, Jackie Young, Chelsea Gray ou Kahleah Copper, auxquelles s’ajoutent certaines des figures de la nouvelle génération américaine comme Caitlin Clark, Paige Bueckers, Aliyah Boston, Angel Reese ou Rhyne Howard.

Team USA vise dimanche son douzième titre mondial, après avoir remporté les quatre dernières éditions. La montagne reste donc immense.

Mais la France arrive probablement avec davantage de certitudes qu’en 2024. Vice-championnes olympiques à domicile il y a deux ans, les Bleues ont depuis poursuivi leur évolution et leur tournoi berlinois confirme qu’elles font désormais partie des toutes meilleures sélections au monde.

Une finale diffusée en clair sur TMC

L’importance de l’événement se mesure également à sa diffusion. La finale France – États-Unis sera proposée en clair sur TMC ce dimanche 13 septembre à partir de 20h, ainsi qu’en streaming gratuitement sur TF1+. La rencontre sera également diffusée sur beIN SPORTS 1 à partir de 19h15.

Le groupe TF1 accompagne depuis le début le parcours des Bleues dans la compétition. Les matches de l’équipe de France ont été programmés sur TFX ou TMC ainsi que sur TF1+, y compris les rencontres à élimination directe.

La demi-finale contre l’Allemagne avait déjà bénéficié d’une diffusion en clair sur TMC, commentée par Grégoire Margotton et Sarah Michel Boury.

France – États-Unis : où et quand regarder la finale ? Match : France – États-Unis

Compétition : finale de la Coupe du monde féminine 2026

Date : dimanche 13 septembre

Horaire : 20h

Lieu : Berlin

Télévision en clair : TMC

Streaming gratuit : TF1+

Télévision payante : beIN SPORTS 1

La Une de L’Équipe consacrée aux Françaises résume ainsi la place prise par ce rendez-vous. Le basket féminin français s’apprête à vivre l’un des plus grands matches de son histoire.

Après avoir frôlé l’or olympique contre ces mêmes Américaines à Paris, Gabby Williams et ses coéquipières disposent désormais de quarante minutes pour tenter d’aller là où aucune équipe de France féminine n’est encore allée : sur le toit du monde.