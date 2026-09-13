Tout juste All-Star de l’Euro U20, Mohamed Diakité part chercher du temps de jeu en NCAA

Un nouveau jeune talent français français traverse l’Atlantique. Après avoir achevé sa formation en Europe, Mohamed Diakité (2,07 m, 20 ans) a acté son engagement avec la fac d’East Texas A&M en Division 1 NCAA. Une information indiquée par Arman Jovic de PDT Scouting, que nous sommes en mesure de confirmer. En contact depuis août, il restait juste quelques problèmes d’éligibilité à régler. Un virage majeur dans le plan de carrière de l’ailier fort tricolore, qui choisit le circuit universitaire américain deux ans après sa sortie de l’INSEP.

East Texas A&M will have a pretty intriguing freshman in Mohamed Diakite this season The 20-year old played in the Eurocup and German Bundesliga last season for Ulm in which he averaged 3.2 PPG in the Eurocup in 17 total matches Pretty Raw with strong upside as a 6-9 forward… pic.twitter.com/OdmnSuFYxV — Arman Jovic (@PDTScouting) September 13, 2026

Du retard pris

Mohamed Diakité s’est très tôt affirmé comme l’un des profils athlétiques les plus intrigants de la génération 2006, formant un trio à l’époque avec Noa Essengue et Nolan Traoré. Mais il a pris du retard sur ces derniers lors de deux saisons à Saint-Quentin puis Ulm où il a eu peu de minutes, même si ce sont des programmes réputés pour faire jouer les jeunes.

« Il peut aller très très haut dans sa carrière, mais il faut qu’il joue aussi… À un moment donné, ça fait deux ans qu’il ne joue pas, entre guillemets, alors qu’il a 20 ans. Entre 18 et 22 ans, il faut absolument jouer. Si on ne joue pas à ces âges-là, après ça sera difficile » expliquait à notre micro son coach en équipe de France U20 cet été Mickaël Hay.

Un EuroBasket U20 où celui qui a grandi à Poitiers (il était partenaire d’entraînement ces dernières semaines avec le PB86) s’est de nouveau montré devant les projecteurs. Plus de 11 points et 7 rebonds de moyenne, de grands services rendus à une équipe acculée par les blessures, et une sélection dans le All-Star Five de la compétition bien méritée malgré la 4e place de la France.

Mohamed Diakité 🇨🇵 dans le All-Star 5 de l'Euro U20 ! 11 points et 7.3 rebonds de moyenne pic.twitter.com/OeeB2Dnl6f — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) July 19, 2026

Du temps de jeu à la clé dans une petite fac

Initialement prévu de rester avec Ulm en Allemagne, Diakité va finalement tenter de passer un nouveau cap en NCAA. En s’engageant avec les Lions d’East Texas A&M, évoluant au sein de la Southland Conference, le Français rejoint un programme en pleine structuration en Division I, considéré comme “mid-major”.

Doté d’une envergure mesurée à 2,15 m et d’une belle mobilité pour sa taille, Diakité peut jouer les postes 3-4 tout en ayant le ballon dans les mains. Rejoindre une petite fac devrait lui permettre d’avoir beaucoup de temps de jeu, et d’enfin jouer sur un gros volume. Le championnat NCAA va aussi lui offrir le cadre idéal pour se renforcer physiquement et techniquement. Au vu de sa propre story instagram, le joueur semble déjà arrivé sur place.

La fac de Texas A&M a effectué un recrutement très européen cet été, avec un Serbe, un Slovène, un Roumain et… deux autres Français. Diakité partagera en effet le parquet avec Maxime Carrio qui arrive du centre de formation de Nantes, et Thomas Duchamp de la Geneste, débarqué de Cholet. Il prétendra cependant à de plus grandes responsabilités que ses compatriotes qui n’ont jamais joué plus de quelques minutes en pro.