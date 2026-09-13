La Betclic ÉLITE perd encore une place au classement des meilleures ligues européennes selon Eurohoops

La France retourne à une place abandonnée en 2021. Dans son traditionnel classement annuel des meilleures ligues domestiques en Europe, le média grec Eurohoops a annoncé la perte d’une nouvelle place pour la Betclic ÉLITE, désormais reléguée au 5e rang. La France abandonne sa 4e position au profit de la Serie A italienne (+2) et cumule ainsi un recul de deux rangs en l’espace de deux saisons (3e en 2024). À noter que cela reste un classement subjectif, fait par un seul média.

European Domestic Leagues Top10: Greece and Italy continue to risehttps://t.co/9NCmBF8Z0V — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 12, 2026

Le séisme Monaco et le casse-tête économique plombent l’Hexagone

Sur le terrain, la Pro A conserve une densité d’athlètes et un vivier de talents bruts uniques en Europe. Le choix des principaux prospects français de rester dans le championnat (Nathan Soliman, Hugo Yimga-Moukouri, Aaron Towo-Nansi…) l’illustre bien. L’attractivité médiatique semblait aussi boostée par l’été de l’ASVEL, avec l’arrivée au coaching de Tony Parker et plusieurs ex-joueurs NBA dans ses bagages (Patty Mills, Jae Crowder, Tremont Waters). Le titre de la JL Bourg en EuroCup n’est pas évoqué par Eurohoops.

Pourtant, la réalité structurelle est brutale. Eurohoops donne évidemment comme principal argument la descente aux enfers de Monaco (rétrogradée en NM3) en raison d’un crash financier retentissant. La perte du club qui était la locomotive du basket français ces dernières années est forcément un coup dur. Derrière le duo restant composé de Paris et de Villeurbanne, les clubs français continuent de tourner avec des budgets contraints.

Enfin, Eurohoops évoque l’exemple Victor Wembanyama pour démontrer que les fans français de basket et le grand public s’intéresseraient davantage à la NBA qu’à leur propre championnat. Pour le basket français, le constat du média grec est limpide : le talent brut ne suffit plus sans stabilité financière et puissance médiatique.

L’Italie renaît, la Grèce pousse et l’Espagne domine toujours

À l’inverse, l’Italie savoure son retour au premier plan (4e). La Serie A bénéficie de la solidité de ses écuries d’EuroLeague à Milan et Bologne, mais surtout du retour de deux projets majeurs à Rome soutenus par des figures comme Luka Doncic et Francesco Totti.

L’Espagne (ACB) conserve la pole position devant la Turquie (BSL), même si cette dernière voit la Grèce (3e) combler l’écart grâce au renouveau économique et sportif de ses géants. Plus bas, la Lituanie gagne une place (8e) au détriment d’Israël (9e). Le classement sera de toute façon bientôt chamboulé par l’arrivée de la NBA Europe, et même par le ranking officiel des ligues européennes que la FIBA va mettre en place prochainement.

Le classement d’EuroHoops 1. ACB Liga Endesa – Espagne (-)

2. Türkiye Sigorta BSL – Turquie (-)

3. Stoiximan GBL – Grèce (-)

4. Lega Basket Serie A – Italie (+2)

5. Betclic ÉLITE ProA – France (-1)

6. AdmiralBet ABA League (-1)

7. easyCredit BBL – Allemagne (-)

8. Betsson LKL – Lituanie (+1)

9. Winner’s League – Israël (-1)

10. Orlen Basket Liga – Pologne (-)