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La Betclic ÉLITE perd encore une place au classement des meilleures ligues européennes selon Eurohoops

Betclic ÉLITE - Le championnat français est désormais le 5e meilleur championnat européen selon Eurohoops, qui le classait encore 3e il y a deux ans.
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La Betclic ÉLITE perd encore une place au classement des meilleures ligues européennes selon Eurohoops

Les finales de Betclic ÉLITE 2025/26 en juin

Crédit photo : @Sébastien Grasset
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La France retourne à une place abandonnée en 2021. Dans son traditionnel classement annuel des meilleures ligues domestiques en Europe, le média grec Eurohoops a annoncé la perte d’une nouvelle place pour la Betclic ÉLITE, désormais reléguée au 5e rang. La France abandonne sa 4e position au profit de la Serie A italienne (+2) et cumule ainsi un recul de deux rangs en l’espace de deux saisons (3e en 2024). À noter que cela reste un classement subjectif, fait par un seul média.

Le séisme Monaco et le casse-tête économique plombent l’Hexagone

Sur le terrain, la Pro A conserve une densité d’athlètes et un vivier de talents bruts uniques en Europe. Le choix des principaux prospects français de rester dans le championnat (Nathan Soliman, Hugo Yimga-Moukouri, Aaron Towo-Nansi…) l’illustre bien. L’attractivité médiatique semblait aussi boostée par l’été de l’ASVEL, avec l’arrivée au coaching de Tony Parker et plusieurs ex-joueurs NBA dans ses bagages (Patty Mills, Jae Crowder, Tremont Waters). Le titre de la JL Bourg en EuroCup n’est pas évoqué par Eurohoops.

Pourtant, la réalité structurelle est brutale. Eurohoops donne évidemment comme principal argument la descente aux enfers de Monaco (rétrogradée en NM3) en raison d’un crash financier retentissant. La perte du club qui était la locomotive du basket français ces dernières années est forcément un coup dur. Derrière le duo restant composé de Paris et de Villeurbanne, les clubs français continuent de tourner avec des budgets contraints.

Enfin, Eurohoops évoque l’exemple Victor Wembanyama pour démontrer que les fans français de basket et le grand public s’intéresseraient davantage à la NBA qu’à leur propre championnat. Pour le basket français, le constat du média grec est limpide : le talent brut ne suffit plus sans stabilité financière et puissance médiatique.

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L’Italie renaît, la Grèce pousse et l’Espagne domine toujours

À l’inverse, l’Italie savoure son retour au premier plan (4e). La Serie A bénéficie de la solidité de ses écuries d’EuroLeague à Milan et Bologne, mais surtout du retour de deux projets majeurs à Rome soutenus par des figures comme Luka Doncic et Francesco Totti.

L’Espagne (ACB) conserve la pole position devant la Turquie (BSL), même si cette dernière voit la Grèce (3e) combler l’écart grâce au renouveau économique et sportif de ses géants. Plus bas, la Lituanie gagne une place (8e) au détriment d’Israël (9e). Le classement sera de toute façon bientôt chamboulé par l’arrivée de la NBA Europe, et même par le ranking officiel des ligues européennes que la FIBA va mettre en place prochainement.

Le classement d’EuroHoops

1. ACB Liga Endesa – Espagne (-)
2. Türkiye Sigorta BSL – Turquie (-)
3. Stoiximan GBL – Grèce (-)
4. Lega Basket Serie A – Italie (+2)
5. Betclic ÉLITE ProA – France (-1)
6. AdmiralBet ABA League (-1)
7. easyCredit BBL – Allemagne (-)
8. Betsson LKL – Lituanie (+1)
9. Winner’s League – Israël (-1)
10. Orlen Basket Liga – Pologne (-)

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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