La Betclic ÉLITE rétrogradée au 4e rang par EuroHoops derrière la ligue grecque

EuroHoops, média grec, a placé la Stoiximan GBL (Grèce) sur le podium, derrière la Liga Endesa (Espagne) et la BSL (Turquie). La Betclic ELITE perd donc une place et se retrouve 4e, malgré ses trois clubs en EuroLeague (Monaco, Paris, ASVEL), son finaliste de la dernière édition (Monaco), ses salles pleines, la densité de ses effectifs et la richesse de ses jeunes talents.

💥📊 The annual ranking of the European Domestic Leagues by Eurohoops is here! ACB Liga Endesa 🇪🇦

Super Ligi 🇹🇷

Stoiximan GBL🇬🇷

Betclic ELITE 🇫🇷

ABA League

Serie A🇮🇹

easyCredit BBL 🇩🇪

Winner’s League 🇮🇱

Betsson LKL 🇱🇹

Orlen Basket Liga 🇵🇱 pic.twitter.com/QgHohznAoN — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 22, 2025

Une décision très « patriotique » ?

Dans son analyse, EuroHoops met en avant le contrat TV de 20 millions d’euros sur trois ans conclu en Grèce, garantissant environ 700 000 € annuels à chaque club, ainsi que l’essor économique et structurel du championnat. Mais hormis l’énorme duo Panathinaïkos – Olympiakos, la profondeur du championnat hellène reste bien moindre que celle de la Betclic ELITE, où les outsiders parviennent à rivaliser avec les gros budgets.

La France toujours au contact des meilleurs

Si l’ACB espagnole reste intouchable, et que la Turquie profite de la puissance de Fenerbahçe, l’Anadolu Efes ou du Besiktas Istanbul, la France s’impose malgré tout comme la troisième ligue en Europe en termes de densité sportive. Au-delà de l’EuroLeague, la présence de nombreux prospects NBA, d’infrastructures modernes et d’une vraie dynamique populaire maintient la Betclic ELITE dans le haut du panier.

La Ligue nationale de basket (LNB) peut donc regarder sereinement vers l’avenir, même si ce classement d’EuroHoops met surtout en avant le poids des contrats télévisés et des considérations économiques évidemment essentielle dans le sport de haut-niveau.