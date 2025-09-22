Recherche
Betclic Élite

La Betclic ÉLITE rétrogradée au 4e rang par EuroHoops derrière la ligue grecque

Betclic ÉLITE - Le média EuroHoops a publié son traditionnel classement des championnats nationaux européens. Surprise : la Betclic ELITE recule à la quatrième place, dépassée par la ligue grecque.
00h00
Résumé
La Betclic ELITE, qui a entamé sa saison avec la SuperCoupe 2025 à Roland Garros, est-elle toujours sur le podium des ligues nationales

Crédit photo : Julie Dumélié

EuroHoops, média grec, a placé la Stoiximan GBL (Grèce) sur le podium, derrière la Liga Endesa (Espagne) et la BSL (Turquie). La Betclic ELITE perd donc une place et se retrouve 4e, malgré ses trois clubs en EuroLeague (Monaco, Paris, ASVEL), son finaliste de la dernière édition (Monaco), ses salles pleines, la densité de ses effectifs et la richesse de ses jeunes talents.

Une décision très « patriotique » ?

Dans son analyse, EuroHoops met en avant le contrat TV de 20 millions d’euros sur trois ans conclu en Grèce, garantissant environ 700 000 € annuels à chaque club, ainsi que l’essor économique et structurel du championnat. Mais hormis l’énorme duo Panathinaïkos – Olympiakos, la profondeur du championnat hellène reste bien moindre que celle de la Betclic ELITE, où les outsiders parviennent à rivaliser avec les gros budgets.

La France toujours au contact des meilleurs

Si l’ACB espagnole reste intouchable, et que la Turquie profite de la puissance de Fenerbahçe, l’Anadolu Efes ou du Besiktas Istanbul, la France s’impose malgré tout comme la troisième ligue en Europe en termes de densité sportive. Au-delà de l’EuroLeague, la présence de nombreux prospects NBA, d’infrastructures modernes et d’une vraie dynamique populaire maintient la Betclic ELITE dans le haut du panier.

La Ligue nationale de basket (LNB) peut donc regarder sereinement vers l’avenir, même si ce classement d’EuroHoops met surtout en avant le poids des contrats télévisés et des considérations économiques évidemment essentielle dans le sport de haut-niveau.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
