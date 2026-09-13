« Cette décision n’a rien de politique » vs « C’est un affront » : les réactions de la FFBB et de l’avocat de Monaco après la décision fatidique

Le feuilleton rocambolesque de l’AS Monaco Basket touche à sa fin. Exclue des championnats professionnels, la Roca Team pensait avoir trouvé un havre de paix en NM1. Mais samedi, le Bureau Fédéral de la FFBB a fermé la porte au nez du club monégasque, suivant l’avis défavorable de sa Commission de contrôle de gestion. Le motif invoqué ? Une incertitude persistante sur la « sincérité et de la fiabilité de la situation financière de la société. »

« C’est d’une tristesse absolue » pour l’avocat

Du côté de la Principauté, la décision de la Fédération a provoqué une onde de choc. Interrogé par Nice-Matin, l’avocat du club, Maître Xavier Le Cerf-Galle, n’a pas mâché ses mots. Alors que le repreneur suisse Thomas Kurk s’est engagé à injecter 10 millions d’euros par saison pour restructurer le club à 97 %, la FFBB s’est bloquée sur un détail administratif : l’absence d’attestation tamponnée par le Commissaire aux comptes dans les délais impartis (mercredi midi).

« Un investisseur tout neuf qui met 10 millions d’euros sur la table se prend un râteau monumental du bureau fédéral car on lui fait payer les errements administratifs du passé […] On nous refuse en N1 parce que le Commissaire aux comptes n’a pas eu le temps de mettre un tampon [… Le club est restructuré, les comptes sont désormais au beau fixe, tout est réuni pour préserver l’emploi des salariés et former une belle équipe qui aurait suscité l’attraction tous les week-ends dans toutes les salles de N1. C’est d’une tristesse absolue »

Dans le communiqué publié par la FFBB, le bureau fédéral doute de la « sincérité » de la société ASM Basket, et pose aussi comme argument défavorable « l’historique » du dossier. « Lorsque je lis que l’AS Monaco n’aurait pas apporté de garanties suffisantes, je suis interloqué. C’est à la fois un affront, un manque de respect et un manque de réalisme institutionnel. » s’indigne maître Le Cerf-Galle, qui invoque que le budget proposé serait largement suffisant pour la NM1 malgré les dettes.

La FFBB veut « traiter tous les clubs de la même manière »

Face à ces accusations de rigidité, voire de règlement de comptes politique, le président de la FFBB, Jean-Pierre Hunckler, a fermement répliqué dans les colonnes de L’Équipe. Présent à Berlin pour la Coupe du monde féminine, le patron de la Fédération réfute toute manœuvre : « Cette décision n’a rien de politique », assure-t-il.

« Nous avons autorisé des délais supplémentaires, la commission du contrôle de gestion a travaillé d’arrache-pied, mais au moment où le Bureau s’est réuni, Monaco n’avait pas produit les garanties demandées à tous les clubs de NM1. Or, mon devoir, comme je l’ai toujours dit, est de traiter tous les clubs de la même manière. »

L’association amateur de l’ASM a repris la compétition au niveau NM3 ce week-end. La SA AS Monaco Basket se retrouve elle au bord du dépôt de bilan. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Munie du précieux tampon du Commissaire aux comptes, la direction monégasque va de nouveau formuler un recours en urgence au CNOSF, ce lundi selon Nice-Matin. La suite du feuilleton (et fin ?) se jouera dans les prochains jours devant les conciliateurs sportifs et au tribunal de Monaco le 2 octobre.