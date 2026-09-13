L’Espagne climatise Berlin et l’Allemagne dans la petite finale du Mondial

L’Espagne termine sa campagne mondiale sur une note de bronze. Ce dimanche à la Uber Arena de Berlin, la Selección a surclassé le pays-hôte allemand (81-58) lors de la petite finale de la Coupe du monde. Battues en demi-finale par les États-Unis, les joueuses de Miguel Méndez ont su parfaitement rebondir pour décrocher leur quatrième médaille sur les cinq derniers Mondiaux (après l’argent en 2014, et le bronze en 2010 et 2018).

Pour les Allemandes, devant leur public, la marche était encore trop haute après un parcours pourtant historique. Battues en demi-finale par la France avec un écart similaire (+22), ces deux derniers scores ne rendent pas hommage à leur compétition, elles qui ont notamment éliminé la redoutable Belgique en quarts.

Écart creusé malgré les runs

Dès l’entame du match, les Espagnoles ont imposé un rythme d’enfer des deux côtés du terrain. Ce fut d’ailleurs leur plus gros quart-temps au niveau du scoring, 25-15. La pépite espagnole Iyana Martín a rapidement amoindri les espoirs locaux. Auteure d’une prestation magistrale, la jeune meneuse termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 22 points et 9 passes décisives, écœurant la défense allemande par ses pénétrations répétées et sa vista. Elle devrait logiquement être élue dans le 5 majeur de la compétition.

The way Iyana Martin is only 20 years old 🥹 #FIBAWWC 22 PTS | 9 AST | 4 REB pic.twitter.com/oJVU3PUXe8 — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 13, 2026

En face, Satou Sabally (13 points) a tenté de maintenir la sélection hôte à flot, mais un trop gros nombre de pertes de balle et une domination ibérique au rebond (39 à 30) ont peu à peu creusé l’écart. Avec quelques runs dans les deuxièmes (38-36) et troisièmes quart-temps (58-51) notamment en haussant le niveau défensif, la Mannschaft a réussi à ne pas laisser le score s’envoler. C’était avant que deux gros shoots espagnols en trente secondes en début de dernier quart-temps ne fassent passer l’écart aux alentours des 20 points.

Renouvellement

La fin de rencontre arbitrée par le Français Yohan Rosso a été marquée par quelques incidents comme la torsion du petit doigt de Megan Gustafson (9 points), ou la frustration visible de Léonie Fiebich (10 points, 7 rebonds). L’écart final de 23 points est sévère mais mérité pour une équipe espagnole qui était au-dessus techniquement.

Trois joueuses terminent au-dessus des 20 d’évaluation : Awa Fam à 20, Raquel Carrera à 21, en plus des 29 d’Iyana Martin. Trois joueuses de 24 ans ou moins. Ce bronze mondial vient concrétiser le renouvellement générationnel entamé en Espagne ces dernières années. Une belle revanche alors que la sélection ne s’était même pas qualifiée pour la dernière édition en 2022.

En bord-terrain, la déception se lisait sur le visage de Dirk Nowitzki, légende du basket masculin allemand qui était venu soutenir l’équipe féminine à la maison. Mais pas sur celui de Pau Gasol, lui aussi présent. À leurs côtés, Sandrine Gruda et Isabelle Fijalkowski espéraient plutôt connaître les émotions de leur voisin espagnol dans quelques heures…

Huge round of applause for our hosts Germany 🇩🇪 who gave it all on the floor! They will be back! 👏#FIBAWWC pic.twitter.com/trXjiVpU8M — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 13, 2026