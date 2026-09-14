L’ASVEL battue par Rome, quatrième défaite de suite avant la SuperCoupe

La préparation de l’ASVEL reste compliquée. Battue samedi par le Bayern Munich (72-81) en demi-finale du tournoi de Cagliari, l’équipe villeurbannaise a également perdu la petite finale face à la Maxima Roma (78-84). Il s’agit de sa quatrième défaite consécutive après celles concédées face à l’Élan béarnais, Roanne et le Bayern. Les Rhodaniens disposent désormais d’une petite semaine pour travailler avec leur effectif au complet avant la SuperCoupe, dernière échéance officielle avant l’ouverture de l’EuroLeague contre le Maccabi Tel-Aviv le 24 septembre.

L’ASVEL termine quatrième à Cagliari

Le tournoi de Cagliari s’est achevé sans victoire pour l’ASVEL. Au lendemain de leur revers contre le Bayern Munich, les Villeurbannais ont cédé 84-78 face à la Maxima Roma dans le match pour la troisième place.

La rencontre est longtemps restée équilibrée rapporte PianetaBasket. Les deux équipes étaient à égalité après dix minutes (20-20), avant que Rome ne rejoigne les vestiaires avec quatre longueurs d’avance (43-39).

L’ASVEL a réagi au retour des vestiaires. Menée 57-52 à une minute et demie de la fin du troisième quart-temps, elle a renversé la situation grâce notamment à deux tirs à 3-points consécutifs pour attaquer les dix dernières minutes en tête (63-59).

Rome a néanmoins repris le contrôle dans le dernier quart-temps pour finalement s’imposer 84-78. Austin Ryan a terminé meilleur marqueur italien avec 15 points, devant Amar Alibegovic et Matteo Veronesi, auteurs de 13 points chacun.

Noah Cale meilleur marqueur de l’ASVEL

Myles Cale a terminé en tête des marqueurs villeurbannais avec 14 points. Tyty Washington a inscrit 13 points, tandis que Tremont Waters en a ajouté 12 et Bodian Massa 10.

Joueur Points Myles Cale 14 Tyty Washington 13 Tremont Waters 12 Bodian Massa 10 Edwin Jackson 7 Yves Pons 7 Marc-Owen Fodzo Dada 5 Yohan Bassoumba 4 Both Gach 4 Joel Bolomboy 2 Diego Agot Fortes 0

Adresse collective : 15/30 à 2-points, 11/32 à 3-points, 15/19 aux lancers francs.

Quatre défaites consécutives avant une semaine capitale

Ce nouveau revers porte à quatre la série de défaites de l’ASVEL en préparation. Après son succès initiale chez le SCABB, Lyon-Villeurbanne s’est successivement incliné face à l’Élan béarnais, Roanne, au Bayern Munich puis à la Maxima Roma.

La situation doit toutefois être replacée dans une préparation longtemps perturbée par les absences. L’effectif villeurbannais ne s’entraîne au complet que depuis mercredi, ce qui rend la semaine à venir particulièrement importante pour installer les automatismes et travailler collectivement.

L’ASVEL va désormais retrouver la France pour préparer la SuperCoupe organisée à Roland-Garros. Cette compétition constituera la dernière répétition grandeur nature avant le début de la saison européenne.

L’EuroLeague arrivera très vite derrière. Villeurbanne disputera son premier match de la saison dans la compétition le jeudi 24 septembre face au Maccabi Tel-Aviv.