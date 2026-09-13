Gabby Williams a été récompensée pour son excellente Coupe du monde 2026. Quelques minutes après la finale perdue par l’équipe de France contre les États-Unis (97-79), la capitaine française a été sélectionnée dans le cinq majeur de la compétition par la FIBA.

Elle accompagne la MVP Breanna Stewart et Jackie Young, toutes deux championnes du monde avec Team USA, ainsi que l’Espagnole Iyana Martin et l’Allemande Leonie Fiebich.

Gabby Williams dans le cinq de la Coupe du monde après un tournoi de référence

La présence de Gabby Williams dans le cinq majeur vient récompenser son rôle central dans le parcours historique des Bleues. La France a atteint à Berlin la première finale de Coupe du monde de son histoire avant de céder face aux États-Unis.

Sur l’ensemble de la compétition, la capitaine des Bleues a compilé 18,7 points à 52,7% de réussite aux tirs (dont 48,7% à 3-points, sur 6,5 tentatives par match), 4,8 rebonds, 4,0 passes décisives, 2,8 interceptions en 26 minutes par rencontre, sur 6 matchs disputés. Une production particulièrement complète, qui lui permet de finir à une évaluation moyenne de 22,8.

PROFIL JOUEUR Gabby WILLIAMS Poste(s): Ailier Taille: 180 cm Âge: 30 ans (09/09/1996) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe du Monde Féminine PTS 18,7 #3 REB 4,8 #32 PD 4 #15

Son impact ne s’est pas limité au scoring. Et son activité défensive a aussi été récompensée puisque l'ancienne lyonnaise a parallèlement été nommée meilleure défenseuse du Mondial !

LEFT IT ALL ON THE COURT. GABBY WILLIAMS IS THE FIBA WOMEN'S WORLD CUP BEST DEFENSIVE PLAYER.



💪 FULL STORY https://t.co/gHF9sLe6fg pic.twitter.com/ruAjnWDPiL — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) 13 septembre 2026

Breanna Stewart MVP, Jackie Young également récompensée

Championne du monde pour la cinquième fois consécutive avec les États-Unis, Breanna Stewart a logiquement été désignée MVP après une finale conclue avec 22 points et 10 rebonds.

Elle devient la première joueuse de l’histoire à remporter deux fois le trophée de MVP d’une Coupe du monde, huit ans après sa première distinction obtenue en 2018 à Tenerife.

Sa coéquipière Jackie Young complète la représentation américaine dans le cinq. Décisive en finale avec 18 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, elle a terminé le tournoi à 12,3 points, 3,7 rebonds et 3,2 passes de moyenne.

Iyana Martin et Leonie Fiebich complètent le cinq

Troisième avec l’Espagne, Iyana Martin a également été récompensée après une première Coupe du monde particulièrement réussie. La meneuse espagnole - élue meilleure jeune de la compet' - a terminé meilleure marqueuse de sa sélection avec 17,5 points de moyenne, auxquels elle a ajouté 4,2 passes décisives et 2,2 interceptions.

Leonie Fiebich représente enfin l’Allemagne, quatrième à domicile. L’ailière a affiché 9,9 points, 8,6 rebonds et 3,6 passes décisives par match, pour 14,6 d’évaluation moyenne.

Pour Gabby Williams, cette place dans le cinq majeur vient conclure une Coupe du monde historique sur le plan collectif comme individuel. Malgré la défaite en finale, son immense déception sur le podium, la capitaine française aura été l’une des principales figures du tournoi berlinois.