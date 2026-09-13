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Gabby Williams dans le cinq idéal de la Coupe du monde 2026 et élue meilleure défenseuse

Gabby Williams figure dans le cinq majeur de la Coupe du monde 2026 après avoir conduit l’équipe de France jusqu’à sa première finale mondiale. La capitaine des Bleues termine la compétition avec 18,7 points, 4,8 rebonds, 4 passes décisives et 2,8 interceptions de moyenne.
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Résumé
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Gabby Williams dans le cinq idéal de la Coupe du monde 2026 et élue meilleure défenseuse
Gabby Williams termine dans le cinq idéal de la Coupe du monde 2026
Crédit photo : Cécile Thomas
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Gabby Williams a été récompensée pour son excellente Coupe du monde 2026. Quelques minutes après la finale perdue par l’équipe de France contre les États-Unis (97-79), la capitaine française a été sélectionnée dans le cinq majeur de la compétition par la FIBA.

Elle accompagne la MVP Breanna Stewart et Jackie Young, toutes deux championnes du monde avec Team USA, ainsi que l’Espagnole Iyana Martin et l’Allemande Leonie Fiebich.

Gabby Williams dans le cinq de la Coupe du monde après un tournoi de référence

La présence de Gabby Williams dans le cinq majeur vient récompenser son rôle central dans le parcours historique des Bleues. La France a atteint à Berlin la première finale de Coupe du monde de son histoire avant de céder face aux États-Unis.

Gabby Williams

Stats moyennes des 6 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
625:5718,74,842,80,2

6 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
13/0932:25203730D 97-79 @ USACoupe du Monde Féminine
12/0931:19225540V 86-64 vs ALLCoupe du Monde Féminine
10/0924:30147220V 61-90 @ CHICoupe du Monde Féminine
07/0918:17256420V 56-111 @ NIGCoupe du Monde Féminine
05/0928:39144331V 95-69 vs CORCoupe du Monde Féminine
04/0920:30174330V 53-99 @ HONCoupe du Monde Féminine

Sur l’ensemble de la compétition, la capitaine des Bleues a compilé 18,7 points à 52,7% de réussite aux tirs (dont 48,7% à 3-points, sur 6,5 tentatives par match), 4,8 rebonds, 4,0 passes décisives, 2,8 interceptions en 26 minutes par rencontre, sur 6 matchs disputés. Une production particulièrement complète, qui lui permet de finir à une évaluation moyenne de 22,8.

PROFIL JOUEUR
gabby_williams_2026-2027_profile.png
Gabby WILLIAMS
Poste(s): Ailier
Taille: 180 cm
Âge: 30 ans (09/09/1996)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / Coupe du Monde Féminine
PTS
18,7
#3
REB
4,8
#32
PD
4
#15

Son impact ne s’est pas limité au scoring. Et son activité défensive a aussi été récompensée puisque l'ancienne lyonnaise a parallèlement été nommée meilleure défenseuse du Mondial !

Breanna Stewart MVP, Jackie Young également récompensée

Championne du monde pour la cinquième fois consécutive avec les États-Unis, Breanna Stewart a logiquement été désignée MVP après une finale conclue avec 22 points et 10 rebonds.

Elle devient la première joueuse de l’histoire à remporter deux fois le trophée de MVP d’une Coupe du monde, huit ans après sa première distinction obtenue en 2018 à Tenerife.

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Sa coéquipière Jackie Young complète la représentation américaine dans le cinq. Décisive en finale avec 18 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, elle a terminé le tournoi à 12,3 points, 3,7 rebonds et 3,2 passes de moyenne.

Iyana Martin et Leonie Fiebich complètent le cinq

Troisième avec l’Espagne, Iyana Martin a également été récompensée après une première Coupe du monde particulièrement réussie. La meneuse espagnole - élue meilleure jeune de la compet' - a terminé meilleure marqueuse de sa sélection avec 17,5 points de moyenne, auxquels elle a ajouté 4,2 passes décisives et 2,2 interceptions.

Leonie Fiebich représente enfin l’Allemagne, quatrième à domicile. L’ailière a affiché 9,9 points, 8,6 rebonds et 3,6 passes décisives par match, pour 14,6 d’évaluation moyenne.

Pour Gabby Williams, cette place dans le cinq majeur vient conclure une Coupe du monde historique sur le plan collectif comme individuel. Malgré la défaite en finale, son immense déception sur le podium, la capitaine française aura été l’une des principales figures du tournoi berlinois.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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