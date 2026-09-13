Breanna Stewart (1,93 m, 32 ans) termine la Coupe du monde 2026 avec le trophée individuel majeur. La star du New York Liberty a été élue MVP de la compétition après avoir conduit les États-Unis vers un cinquième titre mondial consécutif, obtenu aux dépens de l’équipe de France (97-79) en finale à Berlin.

Captain Stewie is the TISSOT MVP of FIBA Women's Basketball World Cup ⭐️ pic.twitter.com/uqOAzwIv4P — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) 13 septembre 2026

L’intérieure américaine a surtout choisi le match pour le titre pour signer sa prestation la plus marquante. Alors que les Bleues avaient compté jusqu’à 14 points d’avance au début du deuxième quart-temps, Stewart a largement participé au renversement de situation des États-Unis. Elle a bouclé la rencontre avec 22 points et 10 rebonds, pour 30 d’évaluation.

Breanna Stewart, MVP huit ans après son premier trophée

Sur l’ensemble de la Coupe du monde, Breanna Stewart a tourné à 12,8 points à 55,3% de réussite aux tirs, 7,3 rebonds et 2,8 passes décisives en seulement 23 minutes de moyenne sur six rencontres. Elle a très peu tiré derrière l’arc, avec 0,5 tentative par match et 33,3% de réussite.

PROFIL JOUEUR Breanna STEWART Poste(s): Ailier Fort Taille: 193 cm Âge: 32 ans (27/08/1994) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe du Monde Féminine PTS 12,8 #23 REB 7,3 #12 PD 2,8 #33

Des chiffres qui ne racontent qu’une partie de son influence dans une équipe américaine particulièrement riche. Stewart a également été la référence des États-Unis lorsque la compétition est devenue plus disputée. La capitaine avait ainsi terminé meilleure marqueuse américaine avec 16 points lors de la demi-finale remportée contre l’Espagne (76-66).

Cette récompense n’est pas une première. Breanna Stewart avait déjà été sacrée MVP de la Coupe du monde 2018, remportée par Team USA avec six victoires en autant de rencontres. Elle y avait compilé 16,3 points, 6,3 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne.

Un quatrième titre mondial pour Breanna Stewart

Son palmarès avec la sélection américaine prend encore une autre dimension. Présente dès la Coupe du monde 2014, alors qu’elle évoluait encore à Connecticut, Breanna Stewart a désormais remporté quatre éditions consécutives : 2014, 2018, 2022 et 2026. Elle possède également trois médailles d’or olympiques, conquises en 2016, 2021 et 2024.

4 – Breanna Stewart (@usabasketball) is only the second player to win four FIBA Women's World Cup gold medals, joining former teammate Sue Bird as the only players to achieve the feat.



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À Berlin, son expérience a pesé dans un tournoi où les États-Unis ont parfois été bousculés. Après avoir échappé de peu à l’Italie en phase de groupes puis dû attendre le dernier quart-temps pour distancer l’Espagne en demi-finale, les Américaines ont encore été menées par la France avant de faire la différence après la pause.

Breanna Stewart a alors pris les commandes. Huit ans après son premier trophée de MVP mondial, elle quitte Berlin avec un deuxième et un quatrième titre de championne du monde.