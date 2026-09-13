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Breanna Stewart, MVP de la Coupe du monde après avoir dominé la finale contre la France

Breanna Stewart a été désignée MVP de la Coupe du monde 2026 après le nouveau sacre des États-Unis, vainqueurs de la France (97-79) en finale ce dimanche 13 septembre à Berlin. Déjà récompensée en 2018, l’Américaine a livré sa meilleure prestation du tournoi au moment de jouer le titre.
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Résumé
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Breanna Stewart, MVP de la Coupe du monde après avoir dominé la finale contre la France
Breanna Stewart a terminé MVP de la Coupe du monde 2026
Crédit photo : Cécile Thomas
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Breanna Stewart (1,93 m, 32 ans) termine la Coupe du monde 2026 avec le trophée individuel majeur. La star du New York Liberty a été élue MVP de la compétition après avoir conduit les États-Unis vers un cinquième titre mondial consécutif, obtenu aux dépens de l’équipe de France (97-79) en finale à Berlin.

L’intérieure américaine a surtout choisi le match pour le titre pour signer sa prestation la plus marquante. Alors que les Bleues avaient compté jusqu’à 14 points d’avance au début du deuxième quart-temps, Stewart a largement participé au renversement de situation des États-Unis. Elle a bouclé la rencontre avec 22 points et 10 rebonds, pour 30 d’évaluation.

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Breanna Stewart, MVP huit ans après son premier trophée

Sur l’ensemble de la Coupe du monde, Breanna Stewart a tourné à 12,8 points à 55,3% de réussite aux tirs, 7,3 rebonds et 2,8 passes décisives en seulement 23 minutes de moyenne sur six rencontres. Elle a très peu tiré derrière l’arc, avec 0,5 tentative par match et 33,3% de réussite.

PROFIL JOUEUR
breanna_stewart_2026-2027_profile.png
Breanna STEWART
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 193 cm
Âge: 32 ans (27/08/1994)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / Coupe du Monde Féminine
PTS
12,8
#23
REB
7,3
#12
PD
2,8
#33

Des chiffres qui ne racontent qu’une partie de son influence dans une équipe américaine particulièrement riche. Stewart a également été la référence des États-Unis lorsque la compétition est devenue plus disputée. La capitaine avait ainsi terminé meilleure marqueuse américaine avec 16 points lors de la demi-finale remportée contre l’Espagne (76-66).

Cette récompense n’est pas une première. Breanna Stewart avait déjà été sacrée MVP de la Coupe du monde 2018, remportée par Team USA avec six victoires en autant de rencontres. Elle y avait compilé 16,3 points, 6,3 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne.

Breanna Stewart

Stats moyennes des 6 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
623:0712,87,32,80,70,5

6 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
13/0930:112210400V 97-79 vs FRACoupe du Monde Féminine
12/0929:01166211V 66-76 @ ESPCoupe du Monde Féminine
10/0918:3083200V 108-56 vs HONCoupe du Monde Féminine
07/0916:47197611V 105-64 vs TCHCoupe du Monde Féminine
06/0927:16511110V 52-55 @ ITACoupe du Monde Féminine
04/0916:5577211V 94-61 vs CHICoupe du Monde Féminine

Un quatrième titre mondial pour Breanna Stewart

Son palmarès avec la sélection américaine prend encore une autre dimension. Présente dès la Coupe du monde 2014, alors qu’elle évoluait encore à Connecticut, Breanna Stewart a désormais remporté quatre éditions consécutives : 2014, 2018, 2022 et 2026. Elle possède également trois médailles d’or olympiques, conquises en 2016, 2021 et 2024.

À Berlin, son expérience a pesé dans un tournoi où les États-Unis ont parfois été bousculés. Après avoir échappé de peu à l’Italie en phase de groupes puis dû attendre le dernier quart-temps pour distancer l’Espagne en demi-finale, les Américaines ont encore été menées par la France avant de faire la différence après la pause.

Breanna Stewart a alors pris les commandes. Huit ans après son premier trophée de MVP mondial, elle quitte Berlin avec un deuxième et un quatrième titre de championne du monde.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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