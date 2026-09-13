Vice-championne du monde, l’équipe de France devra encore se contenter d’une médaille d’argent

Et à la fin, ce sont encore les Américaines qui gagnent… Alors que les Bleues avaient appris à ne plus se faire une montagne de Team USA, pourtant invaincu en compétition officielle sur les… 72 derniers matchs (depuis la demi-finale olympique 2006), les États-Unis ont montré qu’il existait encore une classe d’écart entre eux et le reste de la planète, s’offrant le titre mondial sans qu’il n’y ait aucune contestation sur cette finale (97-79).

« Aucune contestation », vraiment ? Le résultat final est certes sans appel, infiniment plus large qu’en 2024, où l’équipe de France avait échoué à une seule petite longueur de l’armada américaine (66-67), alors qu’on ne s’attendait honnêtement pas à un match aussi serré. Depuis, on avait l’impression que le prisme avait changé, que les États-Unis n’étaient plus aussi impressionnants qu’avant, presque les planètes étaient alignées pour cette Coupe du monde, entre une sélection américaine parfois balbutiante et des tricolores impressionnantes.

Il y avait pourtant +14…

Faux, complètement faux ! Même s’il a fallu du temps pour le comprendre… Portée par une Gabby Williams possédée (16 points en première mi-temps), l’équipe de France a donné l’illusion d’une domination dans le premier quart d’heure (31-17, 13e minute). +14 rapidement, presque aussi intéressant que le +10 en deuxième mi-temps à Paris 2024. Et alors que la faute non sifflée sur Marine Johannès avait constitué le tournant olympique, le 0-5 de la possession suivante a cette fois rapidement fait basculer le match (31-22) : un tir primé de Jackie Young, accompagné d’une faute loin du ballon de Migna Touré, qui redonne le ballon à Team USA pour un panier de la future MVP Breanna Stewart (30 d’évaluation).

Qui sait ce qui arrivé si les Françaises étaient parvenues à naviguer plus longtemps autour des 15 points d’avance ? Reste qu’on ne refera pas le monde, tant la deuxième mi-temps fut à sens unique, avec une Gabby Williams soudainement muselée jusqu’à la 39e et une Marine Johannès hors du coup (0 d’évaluation).

Fatale 29e minute…

Alors que le retour aux vestiaires avait déjà le goût de la mauvaise affaire, avec une balle perdue de Pauline Astier suivie d’une flèche lointaine de Caitlin Clark au buzzer (45-43), les Bleues ont été emportées par la déferlante en deuxième période, simplement sauvées d’une humiliation au tableau d’affichage par l’orgueil de Dominique Malonga (21 points à 8/12 et 6 rebonds).

« Franchement, je ne sais pas ce qui s’est passé », soufflait Leïla Lacan, à chaud, en zone mixte. « On a commencé à changer notre manière de jouer aussi en attaque. Et puis défensivement, on n’a pas du tout fait ce qu’on devait. C’est un peu de tout. » Et surtout ce terrible enchaînement de la 29e minute, où les Bleues, jusque-là dans le coup, ont complètement lâché en quelques secondes…

Alors que l’option zone tentée par Jean-Aimé Toupane n’était pas un franc succès, une succession de balles perdues et deux fautes antisportives sur la même situation ont scellé le sort de la finale. À 54-62, les Bleues avaient encore de l’espoir ? En un claquement de doigt, elles n’en avaient plus (54-71)…

Quand Reese chambre Malonga

Une franche désolation tant cette deuxième mi-temps à sens unique n’était clairement pas ce qu’elles méritaient. « Ça fait chier de terminer la Coupe du monde de cette manière : ça ne reflète pas notre compétition, ni l’aventure qu’on vient de vivre », regrettait Migna Touré. Il sera temps d’analyser, plus tard, ce qui n’a pas marché, ce qui continue de manquer, mais la réalité est cruelle : si on avait la conviction que l’équipe de France pouvait renverser Team USA, la hiérarchie mondiale reste indéboulonnable.

« Gagner prend du temps », promettait le sélectionneur, Jean-Aimé Toupane. Mettre fin à 73 ans de disette sur la scène mondiale en s’emparant du titre suprême aurait tout eu du coup de maître. Il faudra patienter, continuer de rêver, « de travailler », surtout. Mais en effet, cela prend du temps, surtout lorsqu’il s’agit de la septième finale consécutive perdue depuis le titre continental de 2009 (quatre EuroBasket, deux JO et une Coupe du monde). « Il ne faut pas oublier que cette équipe est désormais vice-championne olympique et vice-championne du monde », tentait de positiver Jean-Aimé Toupane. « Cela montre la constance. Maintenant, il faut aller chercher plus loin. »

Et si les Bleues veulent se motiver pour enfin franchir la dernière marche, Dominique Malonga pourra raconter ce qui lui est arrivé lorsqu’elle est élégamment revenue en zone mixte répondre à la presse française : une Angel Reese goguenarde, montrant sa médaille d’or en passant à côté d’elle, et criant : « OK ! OK ! On se reverra ! » Le rendez-vous est pris…

À Berlin,