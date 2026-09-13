« Une performance exceptionnelle » : la FFBB salue la médaille d'argent de l'équipe de France à la Coupe du monde

L’équipe de France n’a pas réussi à renverser les États-Unis en finale de la Coupe du monde 2026. Battues 97-79 à Berlin, les Bleues repartent néanmoins d’Allemagne avec la première médaille d’argent mondiale de leur histoire. Quelques heures après la rencontre, la Fédération Française de BasketBall a tenu à mesurer la portée de cette performance.

Pour Jean-Pierre Hunckler, président de la FFBB, cette deuxième place dépasse le seul résultat de la finale. Elle met un terme à 73 années sans podium français dans la compétition, depuis le bronze obtenu en 1953.

Jean-Pierre Hunckler : « Cette médaille d’argent est historique »

Le président fédéral a d’abord insisté sur la fierté suscitée par le parcours réalisé par les joueuses de Jean-Aimé Toupane.

« Ce soir, nous sommes fiers, très fiers. Cette médaille d’argent est historique pour notre Fédération et pour tout le basket français. Elle met fin à 73 années d’attente depuis la médaille de bronze de 1953 et elle récompense une équipe qui vient de franchir un nouveau cap dans l’histoire de notre basket. Atteindre une finale de Coupe du Monde était un objectif immense. Les joueuses l’ont réalisé avec beaucoup de caractère, de talent et de solidarité. »

Jean-Pierre Hunckler reconnaît les regrets forcément présents après une finale perdue, tout en soulignant la dimension collective de cette médaille. Le dirigeant a associé à ce résultat les joueuses, le staff mais aussi les clubs, entraîneurs, structures de formation, pôles et équipes fédérales ayant participé au développement du basket féminin français.

Cette deuxième place constitue désormais le meilleur résultat de l’équipe de France féminine en Coupe du monde. Avant Berlin, son unique podium remontait à la première édition de la compétition, en 1953.

L’équipe de France doit désormais « rester durablement au plus haut niveau »

Alain Contensoux, Directeur Général et Directeur Technique National de la FFBB, a de son côté replacé cette performance dans le travail effectué sur plusieurs années autour des équipes nationales. Il a également félicité Jean-Aimé Toupane et son staff pour leur adaptation durant cette campagne mondiale.

« Atteindre une finale mondiale puis décrocher une médaille d’argent est une performance exceptionnelle. Cette médaille doit nous rendre fiers, mais elle doit aussi nous donner de l’ambition. Le haut niveau ne s’arrête jamais. Cette équipe vient de démontrer qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures nations du monde. À nous désormais de continuer à travailler pour permettre à nos joueuses et à nos équipes de France de rester durablement au plus haut niveau. »

La France quitte donc Berlin sans le titre mondial, mais avec un résultat inédit. Deux ans après la médaille d’argent des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Bleues terminent une nouvelle compétition internationale majeure sur la deuxième marche du podium.