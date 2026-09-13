La conviction de Gabby Williams : « On va y arriver ! »

Sur son sentiment d’après-match : « J’ai dit à mes coéquipières de ne pas baisser la tête ce soir. On a beaucoup de raisons d’être fières. Je pense qu’on va se souvenir de ce sentiment (la déception, ndlr) et s’en servir comme motivation à l’avenir. »

Si elle arrive à percevoir cette médaille d’argent comme un résultat positif : « Peut-être que ça ira mieux dans quelques jours… Bien sûr que je suis déçue maintenant. Je pense toutefois qu’on montre progressivement que la France est un pays de basket. C’était mon but quand j’ai rejoint cette équipe, je voulais changer la culture ! Il est évident que nous avons des attentes bien plus élevées (gagner, ndlr), mais on va y arriver ! »

Sur sa première campagne de capitaine : « C’était un groupe facile à diriger ! Recevoir ce rôle, cette pression, peut être intimidant, mais cette équipe a facilité les choses. Je voulais avoir autant d’influence que possible sur elles, leur donner le plus de confiance possible. Je continue de croire en chaque joueuse présente dans ce roster. Je voulais qu’elles croient en elle-mêmes, c’est ce que j’ai essayé de faire pendant toute la Coupe du monde. »

Propos recueillis à Berlin,