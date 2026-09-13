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La conviction de Gabby Williams : « On va y arriver ! »

Capitaine de l'équipe de France, Gabby Williams s'est présentée en conférence de presse après la défaite des Bleues en finale de Coupe du monde. Pour y confier toute sa déception, et son envie d'enfin franchir cette dernière marche.
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Résumé
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La conviction de Gabby Williams : « On va y arriver ! »

Gabby Williams continue de courir après une médaille d’or en équipe de France

Crédit photo : Cécile Thomas
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Sur son sentiment d’après-match « J’ai dit à mes coéquipières de ne pas baisser la tête ce soir. On a beaucoup de raisons d’être fières. Je pense qu’on va se souvenir de ce sentiment (la déception, ndlr) et s’en servir comme motivation à l’avenir. » 

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Si elle arrive à percevoir cette médaille d’argent comme un résultat positif : « Peut-être que ça ira mieux dans quelques jours… Bien sûr que je suis déçue maintenant. Je pense toutefois qu’on montre progressivement que la France est un pays de basket. C’était mon but quand j’ai rejoint cette équipe, je voulais changer la culture ! Il est évident que nous avons des attentes bien plus élevées (gagner, ndlr), mais on va y arriver ! » 

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Sur sa première campagne de capitaine : « C’était un groupe facile à diriger ! Recevoir ce rôle, cette pression, peut être intimidant, mais cette équipe a facilité les choses. Je voulais avoir autant d’influence que possible sur elles, leur donner le plus de confiance possible. Je continue de croire en chaque joueuse présente dans ce roster. Je voulais qu’elles croient en elle-mêmes, c’est ce que j’ai essayé de faire pendant toute la Coupe du monde. »

Gabby Williams

Stats moyennes des 6 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
625:5718,74,842,80,2

6 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
13/0932:25203730D 97-79 @ USACoupe du Monde Féminine
12/0931:19225540V 86-64 vs ALLCoupe du Monde Féminine
10/0924:30147220V 61-90 @ CHICoupe du Monde Féminine
07/0918:17256420V 56-111 @ NIGCoupe du Monde Féminine
05/0928:39144331V 95-69 vs CORCoupe du Monde Féminine
04/0920:30174330V 53-99 @ HONCoupe du Monde Féminine

Propos recueillis à Berlin,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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