Jean-Aimé Toupane : « Gagner un titre prend du temps ! »

Jean-Aimé Toupane, quelle est votre réaction à la suite de cette défaite en finale ?

Je suis fier de mon équipe, de ce que mes joueuses ont montré depuis dix jours. On n’y est pas arrivé ce soir, ça fait partie du jeu. On avait en face de nous la meilleure équipe au monde. On a déjoué sur la deuxième mi-temps. Ce que je retiens, en tout cas, c’est qu’il y a eu une volonté de bien faire. On va apprendre de ça et on va continuer à travailler.

« Il nous manque de l’expérience ! »

Comment expliquez-vous ce troisième quart-temps complètement raté ?

On peut l’expliquer de plusieurs façons. En face, il y a eu une volonté et nous, on était un petit peu en-dessous. Elles nous ont impacté là-dessus, sur tous les aspects qu’on avait réussi à résoudre sur la première mi temps. On n’a pas tenu. Je pense qu’après, le sport a fait que finalement, on a… je ne vais pas dire baisser les bras, mais en tout cas, elles nous ont montré qu’elles étaient meilleures que nous.

Quel a été votre discours à la mi-temps ?

Je leur dis simplement de revenir sur ce qui nous a amené à avoir cet avantage de 14 points. On n’a malheureusement pas réussi à garder cet écart Aujourd’hui, il faut revenir sur les fondamentaux, sur le point de jeu, sur ce qui nous a permis d’avoir cet avantage. Mais bon, après, nous allons fait déjouer et c’est tout. Mais les filles ont eu la volonté de continuer.. Elles n’ont pas baissé les bras. En tout cas, je suis fier de mon équipe. Je suis très fier de ce qu’elles ont montré tout au long de la compétition. Je leur ai dit qu’elles pouvaient toutes sortir la tête haute, qu’elles avaient mis le basket féminin au plus haut niveau.

Que manque-t-il encore à l’équipe de France face à Team USA ?

De l’expérience. C’est notre première finale de Coupe du Monde et elles en ont fait je ne sais combien… Ce gap-là, ça ne se rattrape pas sur une finale. Il faut du temps. On a la chance d’avoir fait deux finales coup sur coup en 2024 et en 2026. C’est exceptionnel déjà pour nous. Donc, on apprend. Pour le moment, on est sur la deuxième place. On va continuer à apprendre.

« On est à la porte et on va vouloir revenir »

Quelle peut être la suite pour l’équipe de France ?

La suite sera de continuer à travailler. Dans la performance, il faut avoir beaucoup d’humilité et continuer à travailler. C’est ce qu’on fait depuis des années. Il ne faut pas oublier que cette équipe est désormais vice-championne olympique et vice-championne du monde. Cela montre la constance. Maintenant, il faut aller chercher plus loin. On ne va pas revenir sur les circonstances de la préparation, ce ne sont pas des excuses. Les filles ont été exceptionnelles sur ce tournoi, je suis fier de ce qu’elles font, en équipe de France et en WNBA. On est sur la bonne voie : gagner un titre prend du temps. Comme je l’ai dit aux filles dans le vestiaire, n’oubliez pas que des gens font toute une carrière sans participer à une finale de Coupe du monde… C’est déjà un bon début. Ce qu’elles ont fait, c’est le début du chemin. Là-haut, on veut y aller mais il n’y en a pas beaucoup qui y accèdent. On est à la porte, on est rentrés, on a vu que la place était agréable, on va vouloir y revenir.

Gagner prend du temps, cela a été votre discours aux joueuses ?

Tout à fait. Dans la mémoire collective des gens, on n’a perdu que d’un point aux JO. Les Américaines auraient pu l’utiliser pour se motiver et nous, il ne fallait pas baisser la garde en se disant qu’on est proches. C’est complexe d’analyser la perf’ ! Pour autant, on a montré des belles choses tout au long de la compétition. L’équipe a prouvé qu’elle était compétitive, avec des filles de talent, de l’envie, de l’exemplarité. J’ai vu un groupe qui vivait très bien. Je retiens que tous les Français étaient fiers de nous soutenir.

« Toute mon admiration pour Gabby »

Le rendez-vous est-il pris pour 2028 ?

Oula… Il y a encore beaucoup de matchs de qualifications, beaucoup de choses à venir. On va continuer à travailler. C’est étape par étape; Il y a beaucoup de choses. Et c’est step by step.

Merci Jean-Aimé…

(il se tourne vers Gabby Williams, en larmes, à ses côtés) Pour finir, je voudrais témoigner de mon admiration pour Gabby, qui a été ma capitaine, et qui le restera. Elle a montré qu’elle avait cette capacité à guider cette équipe, je suis fier d’elle. Toute l’équipe l’a suivie. Elle nous a montré le chemin. Maintenant, il faut reconnaître quand une équipe était meilleure que soi, comme Team USA l’était ce dimanche. Nous, on n’abdiquera pas et on continuera à travailler.

Propos recueillis à Berlin,