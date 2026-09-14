Baskonia s’offre un vétéran aux 690 matchs NBA jusqu’en 2028

Baskonia a trouvé un renfort de poids pour compléter sa raquette. Le club de Vitoria-Gasteiz a officialisé ce lundi 14 septembre la signature d’Alex Len (2,13 m, 33 ans), engagé jusqu’en 2028 par les Basques. Le pivot ukrainien reste sur une courte expérience au Real Madrid après un long passage outre-Atlantique.

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Sélectionné en cinquième position de la Draft NBA 2013 par les Phoenix Suns après son cursus universitaire à Maryland en NCAA, Alex Len a disputé 690 rencontres de saison régulière dans la grande ligue nord-américaine. Il a successivement porté les couleurs de Phoenix, Atlanta, Sacramento, Toronto, Washington et des Los Angeles Lakers.

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Son parcours NBA s’est étendu sur douze saisons avant son retour en Europe, sous les couleurs du Real Madrid, lors de l’exercice 2025-2026. Son rôle est toutefois resté limité derrière Walter Tavares et Usman Garuba. En EuroLeague, Len a participé à 23 rencontres pour des moyennes de 3,0 points et 2,0 rebonds en un peu plus de neuf minutes par match. Une blessure l’avait ensuite privé du Final Four 2026 à Athènes, marqué par une défaite en finale des Merengue face à l’Olympiakos.

Alex Len Poste : Pivot

Taille : 213 cm

Âge : 33 ans

Nationalité : Ukraine

Club : Real Madrid Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 3,0 #259 REB 2,0 #187 PD 0,3 #286

À Baskonia, le contexte devrait lui offrir davantage de responsabilités. Avant son arrivée, Kenneth Faried (2,03 m, 36 ans) constituait ainsi le seul véritable pivot à disposition de Paolo Galbiati, tandis que Tadas Sedekerskis (2,06 m, 28 ans) ou Rodions Kurucs pouvaient dépanner au poste 5. Le recrutement de Len permet donc au technicien italien de disposer d’une nouvelle option de métier dans la peinture, au sein d’un effectif dont les leaders devraient toujours être Markus Howard, Chris Duarte et l’ancien monégasque Chima Moneke.

Son adaptation devra être rapide puisque Baskonia débutera sa saison d’EuroLeague dès le 24 septembre, à domicile, face aux champions en titre de l’Olympiakos. Trois jours plus tard, les Basques lanceront leur campagne de Liga Endesa sur le parquet du San Pablo Burgos de Sekou Doumbouya (2,06 m, 25 ans).