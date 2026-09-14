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Chalon remporte le Lux Trophy et reste invaincu en préparation

Chalon a remporté le Lux Trophy 2026 en dominant Strasbourg (86-83) dimanche 13 septembre à Luxeuil-les-Bains. L’Élan signe ainsi une sixième victoire en autant de rencontres de préparation, tandis que Dijon a pris la troisième place aux dépens d’Anvers (98-90).
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Résumé
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Chalon remporte le Lux Trophy et reste invaincu en préparation
L'Elan Chalon de Jeremiah Hill a remporté le LuxTrophy 2026
Crédit photo : Victor Lecomte
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L’Élan Chalon n’a toujours pas perdu cet été. Après avoir dominé Anvers samedi en demi-finale, l’équipe d’Elric Delord a remporté le Lux Trophy 2026 en venant à bout de Strasbourg (86-83) dimanche à Luxeuil-les-Bains. Une sixième victoire consécutive en préparation pour les Bourguignons, qui ont su résister jusqu’au bout à une SIG diminuée mais portée par l’adresse exceptionnelle de Justin McKoy.

Strasbourg avait pourtant mieux démarré la rencontre (25-23, 10e), malgré une rotation considérablement réduite. Jaylen Hands, touché à la cheville la veille, n’a pas joué, tandis que Maxence Lemoine a quitté le terrain après seulement quatre minutes en raison d’une gêne à la cuisse. William Pfister était également indisponible.

Chalon prend les commandes avant la pause

L’Élan a profité de l’ouverture des rotations pour progressivement inverser la tendance. Jeriah Horne, toujours à l’essai, a notamment apporté 12 points sans manquer le moindre tir (4/4), dont deux paniers à 3-points.

Les jeunes Noa Kouakou-Heugue et Yanis Tonnellier ont également participé à la bonne séquence chalonnaise avant la mi-temps, atteinte avec trois longueurs d’avance (43-40). Chalon a ensuite conservé les commandes malgré la réussite extérieure impressionnante de Strasbourg.

La SIG a terminé à 13/30 derrière l’arc, avec un Justin McKoy particulièrement inspiré. L’Américain a inscrit 30 points à 10/16 aux tirs, dont 8/12 à 3-points. Abdoulaye Ndoye a lui aussi pesé sur la rencontre avec 10 points et 11 passes décisives.

TABLEAU STATS – FINALE

Joueur

Équipe

Points

Rebonds

Passes

Tirs

Justin McKoy

Strasbourg

30

4

1

10/16

Jeriah Horne

Chalon

12

1

1

4/4

Grant Golden

Chalon

11

5

2

3/4

Neftali Difuidi

Strasbourg

11

5

3

3/9

Abdoulaye Ndoye

Strasbourg

10

3

11

4/8

Noa Kouakou-Heugue

Chalon

10

3

0

3/4

Clarence Nadolny

Chalon

10

2

5

4/7

Carl Ponsar

Chalon

10

5

0

3/9

Tymu Chenery

Strasbourg

10

1

0

4/12

STATS COLLECTIVES – CHALON / STRASBOURG

Statistique

Chalon

Strasbourg

Score

86

83

Adresse aux tirs

29/55 – 53 %

27/58 – 47 %

À 3-points

5/18 – 27,8 %

13/30 – 43,3 %

Lancers francs

23/33 – 69,7 %

16/17 – 94,1 %

Rebonds

28

27

Rebonds offensifs

11

12

Passes décisives

21

19

Ballons perdus

8

11

La statistique la plus frappante reste le contraste extérieur : Strasbourg a inscrit 13 tirs à 3-points contre seulement 5 pour Chalon, sans parvenir à faire basculer la rencontre.

Chalon remporte le Lux Trophy malgré le retour de Strasbourg

En tête à l’entrée du quatrième quart-temps (63-61), Chalon a créé un premier écart significatif sous l’impulsion notamment de Carl Ponsar (76-67). Strasbourg n’a toutefois jamais décroché. Une action à quatre points de Neftali Difuidi a ramené la SIG à cinq longueurs (76-71), avant une dernière tentative de retour dans les ultimes secondes.

Aher Uguak a finalement sécurisé la victoire chalonnaise sur la ligne des lancers francs, avant que McKoy n’inscrive son huitième panier primé au buzzer pour fixer le score à 86-83.

Avec onze joueurs entre 5 et 12 points, Chalon a une nouvelle fois réparti les responsabilités. Horne termine meilleur marqueur bourguignon avec 12 unités, devant Grant Golden (11), tandis que Kouakou-Heugue, Clarence Nadolny et Ponsar en ont ajouté 10 chacun.

« Ce tournoi a été un excellent test, notamment sur le plan physique avec deux oppositions farouches que ce soit face à Anvers et face à Strasbourg. Ce week-end, on a fait preuve d’une belle cohésion collective et c’est ce que l’on recherchait », a expliqué Elric Delord au Journal de Saône-et-Loire.

Le technicien périgourdin refuse toutefois d’accorder trop d’importance à cette série parfaite : « Ce sixième succès consécutif relève de l’anecdotique. Il ne s’agit pas de tomber dans la sur-confiance. »

Dijon complète le podium du Lux Trophy

Dans la petite finale, Dijon a pris le dessus sur Anvers (98-90). La JDA a notamment pu compter sur un très gros match de Shevon Thompson, auteur de 24 points à 9/14 aux tirs et 12 rebonds.

Elwin Ndjock a ajouté 13 points, Silas Melson 12 et Williams Narace 10. Dijon termine ainsi son week-end vosgien sur une victoire après sa défaite contre Strasbourg en demi-finale.

TABLEAU STATS – PETITE FINALE

Joueur

Équipe

Points

Rebonds

Passes

Tirs

Shevon Thompson

Dijon

24

12

0

9/14

Elwin Ndjock

Dijon

13

2

2

4/6

Silas Melson

Dijon

12

0

1

5/10

Williams Narace

Dijon

10

4

0

4/5

Kevion Taylor

Dijon

10

3

2

3/8

Jacari White

Anvers

13

3

4

4/8

Noel Coleman

Anvers

12

1

2

5/10

Enoch Cheeks

Anvers

11

1

3

3/8

STATS COLLECTIVES – DIJON / ANVERS

Statistique

Dijon

Anvers

Score

98

90

Adresse aux tirs

34/61 – 56 %

29/57 – 51 %

À 3-points

7/15 – 46,7 %

11/27 – 40,7 %

Lancers francs

23/27 – 85,2 %

21/29 – 72,4 %

Rebonds

33

17

Rebonds offensifs

15

9

Passes décisives

21

21

Ballons perdus

17

14

Dijon
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Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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