Chalon remporte le Lux Trophy et reste invaincu en préparation
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L’Élan Chalon n’a toujours pas perdu cet été. Après avoir dominé Anvers samedi en demi-finale, l’équipe d’Elric Delord a remporté le Lux Trophy 2026 en venant à bout de Strasbourg (86-83) dimanche à Luxeuil-les-Bains. Une sixième victoire consécutive en préparation pour les Bourguignons, qui ont su résister jusqu’au bout à une SIG diminuée mais portée par l’adresse exceptionnelle de Justin McKoy.
Strasbourg avait pourtant mieux démarré la rencontre (25-23, 10e), malgré une rotation considérablement réduite. Jaylen Hands, touché à la cheville la veille, n’a pas joué, tandis que Maxence Lemoine a quitté le terrain après seulement quatre minutes en raison d’une gêne à la cuisse. William Pfister était également indisponible.
Chalon prend les commandes avant la pause
L’Élan a profité de l’ouverture des rotations pour progressivement inverser la tendance. Jeriah Horne, toujours à l’essai, a notamment apporté 12 points sans manquer le moindre tir (4/4), dont deux paniers à 3-points.
Les jeunes Noa Kouakou-Heugue et Yanis Tonnellier ont également participé à la bonne séquence chalonnaise avant la mi-temps, atteinte avec trois longueurs d’avance (43-40). Chalon a ensuite conservé les commandes malgré la réussite extérieure impressionnante de Strasbourg.
La SIG a terminé à 13/30 derrière l’arc, avec un Justin McKoy particulièrement inspiré. L’Américain a inscrit 30 points à 10/16 aux tirs, dont 8/12 à 3-points. Abdoulaye Ndoye a lui aussi pesé sur la rencontre avec 10 points et 11 passes décisives.
TABLEAU STATS – FINALE
Joueur
Équipe
Points
Rebonds
Passes
Tirs
Justin McKoy
Strasbourg
30
4
1
10/16
Jeriah Horne
Chalon
12
1
1
4/4
Grant Golden
Chalon
11
5
2
3/4
Neftali Difuidi
Strasbourg
11
5
3
3/9
Abdoulaye Ndoye
Strasbourg
10
3
11
4/8
Noa Kouakou-Heugue
Chalon
10
3
0
3/4
Clarence Nadolny
Chalon
10
2
5
4/7
Carl Ponsar
Chalon
10
5
0
3/9
Tymu Chenery
Strasbourg
10
1
0
4/12
STATS COLLECTIVES – CHALON / STRASBOURG
Statistique
Chalon
Strasbourg
Score
86
83
Adresse aux tirs
29/55 – 53 %
27/58 – 47 %
À 3-points
5/18 – 27,8 %
13/30 – 43,3 %
Lancers francs
23/33 – 69,7 %
16/17 – 94,1 %
Rebonds
28
27
Rebonds offensifs
11
12
Passes décisives
21
19
Ballons perdus
8
11
La statistique la plus frappante reste le contraste extérieur : Strasbourg a inscrit 13 tirs à 3-points contre seulement 5 pour Chalon, sans parvenir à faire basculer la rencontre.
Chalon remporte le Lux Trophy malgré le retour de Strasbourg
En tête à l’entrée du quatrième quart-temps (63-61), Chalon a créé un premier écart significatif sous l’impulsion notamment de Carl Ponsar (76-67). Strasbourg n’a toutefois jamais décroché. Une action à quatre points de Neftali Difuidi a ramené la SIG à cinq longueurs (76-71), avant une dernière tentative de retour dans les ultimes secondes.
Aher Uguak a finalement sécurisé la victoire chalonnaise sur la ligne des lancers francs, avant que McKoy n’inscrive son huitième panier primé au buzzer pour fixer le score à 86-83.
Avec onze joueurs entre 5 et 12 points, Chalon a une nouvelle fois réparti les responsabilités. Horne termine meilleur marqueur bourguignon avec 12 unités, devant Grant Golden (11), tandis que Kouakou-Heugue, Clarence Nadolny et Ponsar en ont ajouté 10 chacun.
« Ce tournoi a été un excellent test, notamment sur le plan physique avec deux oppositions farouches que ce soit face à Anvers et face à Strasbourg. Ce week-end, on a fait preuve d’une belle cohésion collective et c’est ce que l’on recherchait », a expliqué Elric Delord au Journal de Saône-et-Loire.
Le technicien périgourdin refuse toutefois d’accorder trop d’importance à cette série parfaite : « Ce sixième succès consécutif relève de l’anecdotique. Il ne s’agit pas de tomber dans la sur-confiance. »
Dijon complète le podium du Lux Trophy
Dans la petite finale, Dijon a pris le dessus sur Anvers (98-90). La JDA a notamment pu compter sur un très gros match de Shevon Thompson, auteur de 24 points à 9/14 aux tirs et 12 rebonds.
Elwin Ndjock a ajouté 13 points, Silas Melson 12 et Williams Narace 10. Dijon termine ainsi son week-end vosgien sur une victoire après sa défaite contre Strasbourg en demi-finale.
TABLEAU STATS – PETITE FINALE
Joueur
Équipe
Points
Rebonds
Passes
Tirs
Shevon Thompson
Dijon
24
12
0
9/14
Elwin Ndjock
Dijon
13
2
2
4/6
Silas Melson
Dijon
12
0
1
5/10
Williams Narace
Dijon
10
4
0
4/5
Kevion Taylor
Dijon
10
3
2
3/8
Jacari White
Anvers
13
3
4
4/8
Noel Coleman
Anvers
12
1
2
5/10
Enoch Cheeks
Anvers
11
1
3
3/8
STATS COLLECTIVES – DIJON / ANVERS
Statistique
Dijon
Anvers
Score
98
90
Adresse aux tirs
34/61 – 56 %
29/57 – 51 %
À 3-points
7/15 – 46,7 %
11/27 – 40,7 %
Lancers francs
23/27 – 85,2 %
21/29 – 72,4 %
Rebonds
33
17
Rebonds offensifs
15
9
Passes décisives
21
21
Ballons perdus
17
14
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