Chalon remporte le Lux Trophy et reste invaincu en préparation

L’Élan Chalon n’a toujours pas perdu cet été. Après avoir dominé Anvers samedi en demi-finale, l’équipe d’Elric Delord a remporté le Lux Trophy 2026 en venant à bout de Strasbourg (86-83) dimanche à Luxeuil-les-Bains. Une sixième victoire consécutive en préparation pour les Bourguignons, qui ont su résister jusqu’au bout à une SIG diminuée mais portée par l’adresse exceptionnelle de Justin McKoy.

Strasbourg avait pourtant mieux démarré la rencontre (25-23, 10e), malgré une rotation considérablement réduite. Jaylen Hands, touché à la cheville la veille, n’a pas joué, tandis que Maxence Lemoine a quitté le terrain après seulement quatre minutes en raison d’une gêne à la cuisse. William Pfister était également indisponible.

Chalon prend les commandes avant la pause

L’Élan a profité de l’ouverture des rotations pour progressivement inverser la tendance. Jeriah Horne, toujours à l’essai, a notamment apporté 12 points sans manquer le moindre tir (4/4), dont deux paniers à 3-points.

Les jeunes Noa Kouakou-Heugue et Yanis Tonnellier ont également participé à la bonne séquence chalonnaise avant la mi-temps, atteinte avec trois longueurs d’avance (43-40). Chalon a ensuite conservé les commandes malgré la réussite extérieure impressionnante de Strasbourg.

La SIG a terminé à 13/30 derrière l’arc, avec un Justin McKoy particulièrement inspiré. L’Américain a inscrit 30 points à 10/16 aux tirs, dont 8/12 à 3-points. Abdoulaye Ndoye a lui aussi pesé sur la rencontre avec 10 points et 11 passes décisives.

TABLEAU STATS – FINALE

Joueur Équipe Points Rebonds Passes Tirs Justin McKoy Strasbourg 30 4 1 10/16 Jeriah Horne Chalon 12 1 1 4/4 Grant Golden Chalon 11 5 2 3/4 Neftali Difuidi Strasbourg 11 5 3 3/9 Abdoulaye Ndoye Strasbourg 10 3 11 4/8 Noa Kouakou-Heugue Chalon 10 3 0 3/4 Clarence Nadolny Chalon 10 2 5 4/7 Carl Ponsar Chalon 10 5 0 3/9 Tymu Chenery Strasbourg 10 1 0 4/12

STATS COLLECTIVES – CHALON / STRASBOURG

Statistique Chalon Strasbourg Score 86 83 Adresse aux tirs 29/55 – 53 % 27/58 – 47 % À 3-points 5/18 – 27,8 % 13/30 – 43,3 % Lancers francs 23/33 – 69,7 % 16/17 – 94,1 % Rebonds 28 27 Rebonds offensifs 11 12 Passes décisives 21 19 Ballons perdus 8 11

La statistique la plus frappante reste le contraste extérieur : Strasbourg a inscrit 13 tirs à 3-points contre seulement 5 pour Chalon, sans parvenir à faire basculer la rencontre.

Chalon remporte le Lux Trophy malgré le retour de Strasbourg

En tête à l’entrée du quatrième quart-temps (63-61), Chalon a créé un premier écart significatif sous l’impulsion notamment de Carl Ponsar (76-67). Strasbourg n’a toutefois jamais décroché. Une action à quatre points de Neftali Difuidi a ramené la SIG à cinq longueurs (76-71), avant une dernière tentative de retour dans les ultimes secondes.

Aher Uguak a finalement sécurisé la victoire chalonnaise sur la ligne des lancers francs, avant que McKoy n’inscrive son huitième panier primé au buzzer pour fixer le score à 86-83.

Avec onze joueurs entre 5 et 12 points, Chalon a une nouvelle fois réparti les responsabilités. Horne termine meilleur marqueur bourguignon avec 12 unités, devant Grant Golden (11), tandis que Kouakou-Heugue, Clarence Nadolny et Ponsar en ont ajouté 10 chacun.

« Ce tournoi a été un excellent test, notamment sur le plan physique avec deux oppositions farouches que ce soit face à Anvers et face à Strasbourg. Ce week-end, on a fait preuve d’une belle cohésion collective et c’est ce que l’on recherchait », a expliqué Elric Delord au Journal de Saône-et-Loire.

Le technicien périgourdin refuse toutefois d’accorder trop d’importance à cette série parfaite : « Ce sixième succès consécutif relève de l’anecdotique. Il ne s’agit pas de tomber dans la sur-confiance. »

Dijon complète le podium du Lux Trophy

Dans la petite finale, Dijon a pris le dessus sur Anvers (98-90). La JDA a notamment pu compter sur un très gros match de Shevon Thompson, auteur de 24 points à 9/14 aux tirs et 12 rebonds.

Elwin Ndjock a ajouté 13 points, Silas Melson 12 et Williams Narace 10. Dijon termine ainsi son week-end vosgien sur une victoire après sa défaite contre Strasbourg en demi-finale.

TABLEAU STATS – PETITE FINALE

Joueur Équipe Points Rebonds Passes Tirs Shevon Thompson Dijon 24 12 0 9/14 Elwin Ndjock Dijon 13 2 2 4/6 Silas Melson Dijon 12 0 1 5/10 Williams Narace Dijon 10 4 0 4/5 Kevion Taylor Dijon 10 3 2 3/8 Jacari White Anvers 13 3 4 4/8 Noel Coleman Anvers 12 1 2 5/10 Enoch Cheeks Anvers 11 1 3 3/8

STATS COLLECTIVES – DIJON / ANVERS