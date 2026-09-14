Le SLUC Nancy remporte le tournoi de Sablé-sur-Sarthe, Le Mans complète le podium

Le SLUC Nancy a conclu son week-end à Sablé-sur-Sarthe par un succès contre Gravelines-Dunkerque (84-73). Après avoir écarté Le Mans en demi-finale (73-70), l’équipe de Sylvain Lautié a confirmé en finale grâce à une prestation collective solide, avec cinq joueurs à 9 points ou plus.

Nancy a fait la différence après la pause. À égalité à la mi-temps (44-44), le SLUC a remporté les deux derniers quarts-temps (20-15 puis 20-14) pour progressivement distancer le BCM. Les Lorrains terminent la rencontre avec 19 passes décisives pour seulement 9 ballons perdus, ainsi qu’un avantage au rebond (35 à 28).

✅ Le SLUC remporte le tournoi de Sablé-sur-Sarthe !



Victoire en finale face au @bcmbasketball pour bien finir le week-end ! 🏆#GoSLUC pic.twitter.com/4Pt6rS8S0J — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) 13 septembre 2026

Isaiah Cozart désigné MVP du tournoi

Isaiah Cozart a terminé cette finale avec 9 points sans manquer le moindre tir (4/4), 9 rebonds, dont 6 offensifs, 3 passes décisives pour 18 d’évaluation. Sa prestation lui a permis d’être désigné MVP du tournoi.

L’intérieur américain avait besoin de retrouver davantage de régularité après plusieurs sorties plus irrégulières pendant la préparation. Sylvain Lautié a particulièrement apprécié la réponse de son groupe après la victoire serrée obtenue la veille contre Le Mans.

« J’avais peur d’un coup de moins bien. Mais on a vraiment été bien en place, surtout en seconde période », a expliqué l’entraîneur du SLUC à L’Est Républicain.

Carlos Marshall Jr a terminé meilleur marqueur nancéien avec 19 points. Mohammad Amini a ajouté 14 points et 6 passes décisives, Stéphane Gombauld 12 points à 6/7 aux tirs et Enzo Goudou-Sinha 11 points.

Nancy a dû composer sans deux jeunes : Kany N’Kouka, touché à la cheville, ni Axel Villain, gêné musculairement. Michael Weathers, utilisé 17 minutes, a de son côté connu une soirée difficile au tir (2 points à 0/6).

« Malgré tout, cette victoire valide un certain niveau de la part de notre équipe. Il y a eu un bon état d’esprit », a ajouté Sylvain Lautié.

Côté gravelinois, Jahel Trèfle s’est distingué avec 20 points à 8/10 aux tirs. Jaren Lewis a inscrit 16 points et Louka Letailleur 14, mais le BCM a souffert derrière la ligne à 3-points avec seulement 7 réussites en 26 tentatives.

Finale Score Gravelines-Dunkerque 73 SLUC Nancy 84

Le Mans réagit et termine troisième

Battus par Nancy en demi-finale, les joueurs de Guillaume Vizade ont terminé leur tournoi par une victoire contre Cholet (82-68). Le MSB a construit son succès en première période, conclue avec seize longueurs d’avance (39-23), avant de contenir la réaction choletaise au retour des vestiaires.

Cholet a remporté le troisième quart-temps 26-15 et est revenu à cinq points avant la dernière période. Le Mans a alors repris le contrôle en inscrivant 28 points dans les dix dernières minutes. Les Sarthois ont notamment terminé à 10/23 derrière l’arc, contre 7/21 pour CB.

Melvin Ajinça a été le meilleur marqueur manceau avec 18 points, devant Carlos Stewart (16 points), Bastien Grasshoff et Moses Wood (12 chacun). Lucas Dufeal a ajouté 9 points et 4 rebonds dans une rencontre où son activité a régulièrement permis au MSB de conserver son avance.

Cholet s’est appuyé sur Miralem Halilovic (15 points) et Mohamed Diarra (12 points, 9 rebonds), mais a encore été pénalisé par ses pertes de balle. Le club des Mauges avait déjà connu les mêmes difficultés lors de sa défaite contre Gravelines-Dunkerque en demi-finale.

Match pour la 3e place Score Cholet Basket 68 Le Mans SB 82

Nancy termine sa préparation jeudi à Chalon

Le SLUC disputera son dernier match de préparation jeudi à Chalon-sur-Saône. Nancy basculera ensuite vers le début de la Betclic ELITE, avec la réception de Paris dimanche 27 septembre.

Le trophée remporté à Sablé-sur-Sarthe permet surtout aux joueurs de Sylvain Lautié de valider deux succès contre des adversaires de Betclic ELITE sur le même week-end, d’abord face au Mans puis contre Gravelines-Dunkerque.