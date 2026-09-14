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Le SLUC Nancy remporte le tournoi de Sablé-sur-Sarthe, Le Mans complète le podium

Le SLUC Nancy a remporté le Trophée Sablé Sarthe Pays de la Loire ce dimanche 13 septembre en dominant Gravelines-Dunkerque (84-73) en finale. Isaiah Cozart a été élu MVP du tournoi, tandis que Le Mans a pris la troisième place après sa victoire contre Cholet (82-68).
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Le SLUC Nancy remporte le tournoi de Sablé-sur-Sarthe, Le Mans complète le podium
Le SLUC Nancy a remporté le tournoi de Sablé sur Sarthe
Crédit photo : Victor Lecomte
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Le SLUC Nancy a conclu son week-end à Sablé-sur-Sarthe par un succès contre Gravelines-Dunkerque (84-73). Après avoir écarté Le Mans en demi-finale (73-70), l’équipe de Sylvain Lautié a confirmé en finale grâce à une prestation collective solide, avec cinq joueurs à 9 points ou plus.

Nancy a fait la différence après la pause. À égalité à la mi-temps (44-44), le SLUC a remporté les deux derniers quarts-temps (20-15 puis 20-14) pour progressivement distancer le BCM. Les Lorrains terminent la rencontre avec 19 passes décisives pour seulement 9 ballons perdus, ainsi qu’un avantage au rebond (35 à 28).

Isaiah Cozart désigné MVP du tournoi

Isaiah Cozart a terminé cette finale avec 9 points sans manquer le moindre tir (4/4), 9 rebonds, dont 6 offensifs, 3 passes décisives pour 18 d’évaluation. Sa prestation lui a permis d’être désigné MVP du tournoi.

L’intérieur américain avait besoin de retrouver davantage de régularité après plusieurs sorties plus irrégulières pendant la préparation. Sylvain Lautié a particulièrement apprécié la réponse de son groupe après la victoire serrée obtenue la veille contre Le Mans.

« J’avais peur d’un coup de moins bien. Mais on a vraiment été bien en place, surtout en seconde période », a expliqué l’entraîneur du SLUC à L’Est Républicain.

Carlos Marshall Jr a terminé meilleur marqueur nancéien avec 19 points. Mohammad Amini a ajouté 14 points et 6 passes décisives, Stéphane Gombauld 12 points à 6/7 aux tirs et Enzo Goudou-Sinha 11 points.

Nancy a dû composer sans deux jeunes : Kany N’Kouka, touché à la cheville, ni Axel Villain, gêné musculairement. Michael Weathers, utilisé 17 minutes, a de son côté connu une soirée difficile au tir (2 points à 0/6).

« Malgré tout, cette victoire valide un certain niveau de la part de notre équipe. Il y a eu un bon état d’esprit », a ajouté Sylvain Lautié.

Côté gravelinois, Jahel Trèfle s’est distingué avec 20 points à 8/10 aux tirs. Jaren Lewis a inscrit 16 points et Louka Letailleur 14, mais le BCM a souffert derrière la ligne à 3-points avec seulement 7 réussites en 26 tentatives.

Finale

Score

Gravelines-Dunkerque

73

SLUC Nancy

84

Le Mans réagit et termine troisième

Battus par Nancy en demi-finale, les joueurs de Guillaume Vizade ont terminé leur tournoi par une victoire contre Cholet (82-68). Le MSB a construit son succès en première période, conclue avec seize longueurs d’avance (39-23), avant de contenir la réaction choletaise au retour des vestiaires.

Cholet a remporté le troisième quart-temps 26-15 et est revenu à cinq points avant la dernière période. Le Mans a alors repris le contrôle en inscrivant 28 points dans les dix dernières minutes. Les Sarthois ont notamment terminé à 10/23 derrière l’arc, contre 7/21 pour CB.

Melvin Ajinça a été le meilleur marqueur manceau avec 18 points, devant Carlos Stewart (16 points), Bastien Grasshoff et Moses Wood (12 chacun). Lucas Dufeal a ajouté 9 points et 4 rebonds dans une rencontre où son activité a régulièrement permis au MSB de conserver son avance.

Cholet s’est appuyé sur Miralem Halilovic (15 points) et Mohamed Diarra (12 points, 9 rebonds), mais a encore été pénalisé par ses pertes de balle. Le club des Mauges avait déjà connu les mêmes difficultés lors de sa défaite contre Gravelines-Dunkerque en demi-finale.

Match pour la 3e place

Score

Cholet Basket

68

Le Mans SB

82

Nancy termine sa préparation jeudi à Chalon

Le SLUC disputera son dernier match de préparation jeudi à Chalon-sur-Saône. Nancy basculera ensuite vers le début de la Betclic ELITE, avec la réception de Paris dimanche 27 septembre.

Le trophée remporté à Sablé-sur-Sarthe permet surtout aux joueurs de Sylvain Lautié de valider deux succès contre des adversaires de Betclic ELITE sur le même week-end, d’abord face au Mans puis contre Gravelines-Dunkerque.

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Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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