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La JL Bourg termine sur une victoire contre Erokspor au tournoi de Vilnius

La JL Bourg a conclu son séjour à Vilnius par un succès face à Esenler Erokspor (86-81) dimanche. Malgré son manque d’adresse extérieure, l’équipe de Frédéric Fauthoux a contrôlé la rencontre grâce à son efficacité près du cercle, avec Assémian Moularé comme meilleur marqueur.
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Résumé
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La JL Bourg termine sur une victoire contre Erokspor au tournoi de Vilnius

La JL Bourg a conclu son tournoi de Vilnius par une victoire contre Erokspor, portée notamment par Assémian Moularé et Nathan Soliman.

Crédit photo : Cecile Thomas
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La JL Bourg quitte Vilnius sur une bonne note. Au lendemain de sa défaite contre l’Hapoël Jérusalem (80-87), la formation bressane a dominé Esenler Erokspor (86-81) dimanche  pour quitter la Lituanie avec un bilan équilibré. Aux commandes l’essentiel de la rencontre, la Jeu a notamment trouvé des solutions dans la raquette pour compenser un faible 4/18 derrière l’arc. Assémian Moularé a terminé meilleur marqueur avec 19 points.

Avec un 5 majeur composé de Tyson Walker, Keith Jordan, Assémian Moularé, Tyrese Samuel et Nathan Soliman, Bourg a rapidement trouvé son rythme offensif, avec 60 % de réussite aux tirs dans le premier quart-temps et surtout 71,4 % à 2-points. Keith Jordan et Nathan Soliman avaient déjà inscrit 9 points chacun après dix minutes, conclues avec trois longueurs d’avance (26-23) au tableau d’affichage.

Les Bressans ont continué d’attaquer le cercle et de provoquer des lancers francs, Nathan Soliman en tête (7 sur 10), pour conserver la maîtrise du score dans le 2e acte, et rejoindre les vestiaires avec six points d’avance (49-43) à la pause.

La JL Bourg s’appuie sur son jeu intérieur

Le scénario est resté similaire au retour des vestiaires. Le club turc a régulièrement menacé de revenir, mais Bourg a répondu à chaque tentative et conservé sept unités d’avance avant la dernière période (68-61). La formation de l’Ain s’est appuyée sur son adresse à 2 points (60%), sur sa maîtrise du rebond (36 à 30) et une certaine discipline (12 pertes de balles) pour conserver 5 points d’avance au coup de sifflet final (86-81) et résister aux assauts répétés d’Errick McCollum (1,88 m, 38 ans) (20 points, meilleur marqueur du match).

Assemian Moularé

  • Poste : Arrière
  • Taille : 184 cm
  • Âge : 23 ans
  • Nationalité : France, Côte d'Ivoire
  • Club : Bourg-en-Bresse

Stats 2025-2026 / Betclic ELITE

PTS10,7#57
REB1,5#187
PD1,8#86

Assemian Moularé (1,84 m, 23 ans) a mené l’attaque avec 19 points à 6 sur 13 au shoot, parfaitement secondé par le nouveau venu Keith Jordan, auteur de 16 unités à 50% d’adresse globale. Tyson Walker a ajouté 14 points tandis que le duo intérieur composé de Nathan Soliman (2,05 m, 17 ans) (13 points et 3 rebonds) et Lionel Gaudoux (8 unités et 9 prises) terminait avec la meilleure évaluation côté bressan (15 chacun).

Après ce succès, Bourg poursuivra sa préparation avec un autre rendez-vous international. Les champions d’EuroCup en titre participeront au tournoi Pavlos-Giannakopoulos à Athènes et affronteront le Panathinaïkos vendredi soir, avant la reprise de la Betclic ELITE programmée le 26 septembre.

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