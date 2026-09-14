La JL Bourg termine sur une victoire contre Erokspor au tournoi de Vilnius

La JL Bourg quitte Vilnius sur une bonne note. Au lendemain de sa défaite contre l’Hapoël Jérusalem (80-87), la formation bressane a dominé Esenler Erokspor (86-81) dimanche pour quitter la Lituanie avec un bilan équilibré. Aux commandes l’essentiel de la rencontre, la Jeu a notamment trouvé des solutions dans la raquette pour compenser un faible 4/18 derrière l’arc. Assémian Moularé a terminé meilleur marqueur avec 19 points.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ✅ JL Bourg 86 – 81 @ErokBasketbol Les Bressans s’imposent face à une belle équipe d’Esenler Erokspor pour conclure le tournoi de Vilnius sur une victoire 👊#GetRedy pic.twitter.com/Se4nDzEFzz — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) September 13, 2026

Avec un 5 majeur composé de Tyson Walker, Keith Jordan, Assémian Moularé, Tyrese Samuel et Nathan Soliman, Bourg a rapidement trouvé son rythme offensif, avec 60 % de réussite aux tirs dans le premier quart-temps et surtout 71,4 % à 2-points. Keith Jordan et Nathan Soliman avaient déjà inscrit 9 points chacun après dix minutes, conclues avec trois longueurs d’avance (26-23) au tableau d’affichage.

Les Bressans ont continué d’attaquer le cercle et de provoquer des lancers francs, Nathan Soliman en tête (7 sur 10), pour conserver la maîtrise du score dans le 2e acte, et rejoindre les vestiaires avec six points d’avance (49-43) à la pause.

La JL Bourg s’appuie sur son jeu intérieur

Le scénario est resté similaire au retour des vestiaires. Le club turc a régulièrement menacé de revenir, mais Bourg a répondu à chaque tentative et conservé sept unités d’avance avant la dernière période (68-61). La formation de l’Ain s’est appuyée sur son adresse à 2 points (60%), sur sa maîtrise du rebond (36 à 30) et une certaine discipline (12 pertes de balles) pour conserver 5 points d’avance au coup de sifflet final (86-81) et résister aux assauts répétés d’Errick McCollum (1,88 m, 38 ans) (20 points, meilleur marqueur du match).

Assemian Moularé Poste : Arrière

Taille : 184 cm

Âge : 23 ans

Nationalité : France, Côte d'Ivoire

Club : Bourg-en-Bresse Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 10,7 #57 REB 1,5 #187 PD 1,8 #86

Assemian Moularé (1,84 m, 23 ans) a mené l’attaque avec 19 points à 6 sur 13 au shoot, parfaitement secondé par le nouveau venu Keith Jordan, auteur de 16 unités à 50% d’adresse globale. Tyson Walker a ajouté 14 points tandis que le duo intérieur composé de Nathan Soliman (2,05 m, 17 ans) (13 points et 3 rebonds) et Lionel Gaudoux (8 unités et 9 prises) terminait avec la meilleure évaluation côté bressan (15 chacun).

Après ce succès, Bourg poursuivra sa préparation avec un autre rendez-vous international. Les champions d’EuroCup en titre participeront au tournoi Pavlos-Giannakopoulos à Athènes et affronteront le Panathinaïkos vendredi soir, avant la reprise de la Betclic ELITE programmée le 26 septembre.