Gabby Williams : la capitaine des bleues élue meilleure défenseuse de la Coupe du monde 2026

Gabby Williams a reçu le trophée de meilleure défenseuse de la Coupe du monde 2026. Déjà récompensée dans cette catégorie lors des Jeux olympiques de Paris 2024, l'internationale française confirme son statut , elle fait partie des meilleures défenseuses de la planète. Elle a également été retenue dans le cinq majeur de la compétition.

Gabby Williams, meilleure défenseure de la Coupe du Monde 🌟



Déjà récompensée à Paris 2024, notre capitaine a une nouvelle fois marqué la compétition par sa pression défensive et son activité de tous les instants.#PassionnémentBleu | #FIBAWWC pic.twitter.com/4zujO2j7jW — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) 14 septembre 2026

Gabby Williams meilleure interceptrice des Bleues

Gabby Williams a enregistré 2,8 interceptions par match durant la Coupe du monde. Elle termine avec 17 ballons volés en six rencontres, soit le deuxième meilleur total moyen de la compétition.

La native de Sparks (Nevada) a régulièrement défendu sur la principale menace extérieure adverse. Sa pression sur la porteuse de balle et sa capacité à intervenir dans les lignes de passe ont alimenté le jeu rapide des Bleues.

La capitaine française a notamment signé quatre interceptions lors de la demi-finale remportée contre l’Allemagne (86-64). Elle avait ajouté 22 points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour envoyer la France vers la première finale mondiale de son histoire.

Une deuxième récompense défensive consécutive

Gabby Williams avait déjà reçu le trophée de meilleure défenseure lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Deux ans plus tard, la FIBA lui a attribué la même récompense à l’issue de la Coupe du monde 2026.

Son influence ne s’est pas limitée à la défense. L’ancienne joueuse de Lattes-Montpellier et de l’ASVEL Féminin a tourné à 18,7 points, 4,8 rebonds et 4 passes décisives. Elle a terminé avec 52,7 % de réussite aux tirs dont 48,7 % à 3-points.

PROFIL JOUEUR Gabby WILLIAMS Poste(s): Ailier Taille: 180 cm Âge: 30 ans (09/09/1996) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe du Monde Féminine PTS 18,7 #3 REB 4,8 #32 PD 4 #15

Ses performances lui ont permis d’intégrer le cinq majeur du tournoi aux côtés de Breanna Stewart, élue MVP, Jackie Young, Iyana Martin et Leonie Fiebich.

Gabby Williams dans le cinq majeur de la Coupe du Monde 🌟🇫🇷



Notre capitaine a été la grande artisane du parcours historique des Bleues avec 18,7 points, 4,8 rebonds, 4,0 passes et 2,8 interceptions de moyenne.#PassionnémentBleu | #FIBAWWC pic.twitter.com/fhYvACMYTm — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) 14 septembre 2026

Une médaille d’argent pour les Bleues

L’équipe de France a terminé la Coupe du monde avec une médaille d’argent. Invaincues jusqu’à la finale, les joueuses de Jean-Aimé Toupane se sont inclinées contre les États-Unis (97-79) dimanche 13 septembre à Berlin.

Intenable en première mi-temps, Gabby Williams a eu plus de mal après la pause, à l'image de son équipe. Elle a tout de même compilé 20 points, 7 passes décisives, 3 rebonds et 3 interceptions lors de cette dernière rencontre. Les Bleues menaient 45-43 à la pause avant de subir un troisième quart-temps remporté 30 à 12 par les Américaines.

La France décroche ainsi sa première médaille mondiale depuis 1953. Pour sa première compétition comme capitaine, Gabby Williams repart de Berlin avec l’argent, une place dans le cinq majeur et le trophée de meilleure défenseure. Mais elle en veut plus encore : l'or. Dès l'EuroBasket 2027 ?