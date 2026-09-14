France – États-Unis : les Bleues séduisent sur TMC, sans retrouver l’audience de Paris 2024

La première finale de Coupe du monde de l’histoire de l’équipe de France féminine a trouvé son public. La rencontre France – États-Unis a rassemblé 1,42 million de téléspectateurs sur TMC dimanche, entre 20h et 20h48, selon les chiffres Médiamétrie relayés par Puremédias. Les Bleues ont ainsi capté 7,8% de part d’audience sur l’ensemble du public et 10,6% auprès des FRDA-50. Le pic d’audience a atteint 1,8 million a précisé TMC, qui s’est classé n°1 sur la TNT.

La finale a également réalisé d’excellentes performances sur cibles, plaçant TMC 2ème chaine nationale sur les 15-34 et les H25-49 avec 16% de PdA, et 3ème chaine nationale sur les 25-49 avec 13% de PdA et sur les FRDA-50 avec 11% de PdA.

Death, taxes, USA winning FIBA Women's Basketball World Cup. pic.twitter.com/22zrgeX6hS — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 13, 2026

Un résultat solide pour TMC, qui reste toutefois très éloigné de l’exposition obtenue deux ans plus tôt lors des Jeux Olympiques de Paris. La finale olympique 2024, déjà disputée entre la France et Team USA, avait en effet réuni 6,5 millions de téléspectateurs, dans un tout autre contexte de diffusion et d’engouement autour des Jeux organisés dans l’hexagone.

In 2024, Team USA beat France to become the first team in any sport in Olympic history to win eight consecutive gold medals 🔥👏 pic.twitter.com/qYkoiLSg4A — espnW (@espnW) August 11, 2026

Une audience supérieure à celle de la demi-finale

La progression reste en revanche très nette à l’échelle de cette Coupe du monde. La veille, seulement 424 000 personnes avaient regardé la demi-finale remportée contre l’Allemagne, soit 5,9% de part d’audience. L’affiche était programmée à 16h30 et faisait notamment face au rugby féminin sur France 2.

Entre le dernier carré et le match pour le titre, le nombre de téléspectateurs a donc été multiplié par plus de trois, grâce notamment au prestige d’une finale mondiale face aux États-Unis, et à une programmation dominicale dès 20h. Un créneau horaire susceptible de toucher le plus grand nombre, y compris le jeune public.

LES BLEUES VICE-CHAMPIONNES DU MONDE 🥈🇫🇷 L’Équipe de France s’incline face aux USA et décroche la médaille d’argent de la Coupe du Monde, au terme d’un parcours historique. #PassionnémentBleu | #FIBAWWC pic.twitter.com/B91DnSES6c — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 13, 2026

La performance est également à replacer dans une soirée très concurrentielle. TF1 a dominé avec le film « Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? », suivi par 3,88 millions de personnes et 23,3% du public. France 3 a réuni 1,96 million de téléspectateurs avec « Brokenwood », devant « Zone interdite » sur M6 (1,74 million) et « Second tour » sur France 2 (1,64 million). Avec 1,42 million de téléspectateurs, TMC pointe donc en 5e position des audiences réalisées en soirée, et n°1 sur la TNT.

Surtout, le groupe TF1 a atteint son objectif d’attirer certains publics cibles. TMC s’est ainsi classée deuxième chaîne nationale auprès des 15-34 ans et des hommes de 25 à 49 ans, avec 16% de part d’audience sur ces deux cibles. La chaîne a également pris la troisième place auprès de l’ensemble des 25-49 ans, avec 13% de part d’audience, ainsi qu’auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, avec 11%.

Les Bleues avaient pris 14 points d’avance

Sur le terrain, l’équipe de France a longtemps entretenu l’espoir d’un premier titre mondial. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont compté jusqu’à 14 points d’avance en première période (31-17), avec notamment une Gabby Williams déterminante dans le bon départ français, avant de sombrer.

🇺🇸États-Unis 43 – 45 France 🇫🇷 MI-TEMPS ! Les Bleues sont devant au terme d’une première période ultra serrée ! 🔥😤 Le match en direct sur TMC & TF1+ : https://t.co/rCwg4xFfLH pic.twitter.com/yRvMWeSRbc — TF1+ (@tf1plus) September 13, 2026

Nul doute qu’un scenario plus indécis aurait permis d’améliorer l’audience des Bleues sur la fin de partie, littéralement à sens unique avec un 54-34 infligé aux Françaises par les coéquipières de Caitlin Clark.

Sur le plan des audiences, cette finale aura surtout confirmé l’intérêt grandissant autour du parcours français, avec une progression spectaculaire par rapport à la demi-finale. Elle reste toutefois très loin du niveau atteint lors de la finale olympique de Paris 2024, bénéficiant alors d’une exposition autrement plus large.