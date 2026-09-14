Offiball lance sa promo de rentrée avec un ballon offert par pack acheté

La rentrée est une période importante pour les clubs de basket, qui profitent du début de saison pour renouveler une partie de leur matériel. Offiball lance à cette occasion plusieurs offres promotionnelles, notamment sur ses packs de ballons et ses machines à shoot.

Jusqu’au 30 septembre, le code promotionnel « BE BASKET » permet de bénéficier d’un ballon supplémentaire offert pour tout achat d’un pack de ballons. Concrètement, pour 10 ballons achetés, le club en reçoit 11.

Une seconde offre concerne les machines à shoot : avec le code « BEBASKET 1 », une réduction de 100 euros est appliquée sur l’achat d’une machine.

Un ballon offert pour chaque pack acheté chez Offiball

Cette promotion de rentrée s’adresse en priorité aux clubs, qui constituent l’essentiel de la clientèle d’Offiball.

L’entreprise a été lancée le 1er août 2025 par Aladin Amdouni, coach depuis 18 ans et habitué des championnats de France. Son expérience du terrain l’a conduit à développer une offre pensée autour des besoins concrets des associations, notamment sur les volumes commandés.

« Un club de basket n'achète jamais un ou deux ballons. C'est tout de suite 10, 20 ou 30 ballons. On casse les prix pour avoir du volume et gagner notre vie sur le volume », expliquait-il à BeBasket.

Offiball revendique aujourd’hui plus de 250 clients et mise notamment sur des prix compétitifs, la proximité avec les clubs et des délais adaptés à leurs contraintes.

Des offres également proposées aux comités départementaux

Offiball travaille aussi avec plusieurs comités départementaux afin de proposer des conditions particulières aux clubs de leur territoire.

Ces dispositifs peuvent permettre aux associations concernées de profiter de tarifs spécifiques, tandis que les comités peuvent également bénéficier de dotations dans le cadre des accords mis en place.

Une manière pour Offiball de poursuivre son développement auprès du basket amateur, tout en conservant un fonctionnement directement tourné vers les clubs.

La promo Offiball valable jusqu’au 30 septembre

Pour profiter de cette offre de rentrée, il suffit de commander un pack de ballons et d’utiliser le code promotionnel « BE BASKET ».

Le principe reste le même quel que soit le pack choisi : un ballon supplémentaire est offert.

L’offre est disponible jusqu’au 30 septembre 2026.