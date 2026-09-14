Coupe de France : Fabien Ateba porte Tarbes-Lourdes, Berck surprend Levallois et Boulogne-sur-Mer se qualifie

La Coupe de France masculine 2026-2027 a débuté le week-end dernier avec trois premières rencontres. Tarbes-Lourdes est allé chercher sa qualification sur le parquet des Sables-d’Olonne (89-92), dans le sillage d’un Fabien Ateba en fusion. Plus au nord, Berck a signé la première surprise du tour en éliminant Levallois (84-69), pensionnaire d’ELITE 2, tandis que Boulogne-sur-Mer a largement pris le dessus sur Val de Seine (81-62) dans un choc entre écuries de Nationale 1.

Après quatre défaites en préparation, Tarbes-Lourdes a décroché son premier succès de la saison officielle en Vendée. L’Union a fait la différence au terme d’une rencontre serrée, notamment grâce à son adresse extérieure avec 12 tirs à 3-points réussis sur 20 tentatives.

Fabien Ateba (1,95 m, 35 ans) a été le principal artisan de cette qualification. Le capitaine tarbais a terminé avec 37 points à 6/9 derrière l’arc et 15/16 aux lancers francs, auxquels il a ajouté 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 34 d’évaluation.

FABIEN ATEBA vs Sables d'Olonne, Coupe de France (12/09/2026) 37 PTS | 3 REB | 3 AST | 3 STL | 6/9 3PTS Il a écoeuré le commentateur avec ses shoots depuis le parking… pic.twitter.com/AkStLqLaIh — Basket237 (@Basket2372) September 12, 2026

« Je prends ce que le match m’a donné. J’ai la confiance de l’équipe, c’est plus facile de jouer dans ces conditions », a expliqué l’international camerounais à La Nouvelle République des Pyrénées.

Les Sables étaient pourtant revenus à deux longueurs dans le dernier quart-temps, avant que Lucas Goudou-Sinha et Jules Valayer n’éteignent l’incendie en inscrivant deux paniers importants à 3-points pour permettre à Tarbes-Lourdes de conserver son avantage jusqu’au bout.

Berck créé la surprise

Dans le Pas-de-Calais, Berck a profité de son avantage initial de sept points, accordé en raison de l’écart de division, pour faire tomber Levallois (84-69). Le club de NM1 a ensuite confirmé sur le terrain en contenant une formation francilienne en difficulté à longue distance, avec seulement 7 réussites sur 28 tentatives.

George Brock a terminé meilleur marqueur de Berck avec 23 points tandis que Levallois est devenu le premier club d’ELITE 2 à quitter la compétition.

Le troisième billet du week-end est revenu à Boulogne-sur-Mer. Opposé à un autre pensionnaire de NM1, Val de Seine, le SOMB s’est imposé 81-62 grâce notamment aux belles performances de Hugo Hannequin et Thomas Delaunay (21 points chacun). Trevon Thomas a signé 16 unités pour les Franciliens, en vain.

Trois équipes de NM1 ont donc validé leur place au tour suivant avant la suite du programme, principalement prévue mardi 15 septembre, avec notamment l’entrée en lice d’une première équipe de Betclic ELITE : Saint-Quentin. Repêché au plus haut niveau suite à la disparition de l’AS Monaco, le SQBB affrontera Besançon à 20 heures, et partira avec un retard de 14 points au coup d’envoi du match.