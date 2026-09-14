Une autre Française intrègre les cinq de la Coupe du monde

Janelle Salaün a été sélectionnée dans le deuxième cinq de la Coupe du monde féminine 2026. L’ailière de l’équipe de France a été récompensée après avoir participé au parcours des Bleues jusqu’à la finale. Elle termine la compétition avec 11,2 points, 5,8 rebonds et 1,2 passe décisive en 21 minutes par match.

Janelle dans le deuxième cinq du Mondial 🌟🇫🇷



Instrumentale dans le parcours historique des Bleues, Janelle Salaün est récompensée pour son tournoi avec une place dans le All-Second Team.#PassionnémentBleu | #FIBAWWC pic.twitter.com/B7mHthj4qt — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) 14 septembre 2026

L'internationale tricolore de 25 ans a également affiché une forte réussite extérieure. Elle a converti 46,4 % de ses tentatives à 3-points sur l’ensemble du tournoi. Elle a inscrit 13 paniers primés en six rencontres.

Janelle Salaün efficace dans son rôle

Janelle Salaün a inscrit au moins 14 points lors de trois rencontres consécutives entre la phase de groupes et les demi-finales. Elle a d’abord compilé 19 points et 3 interceptions contre le Nigeria. Elle a ensuite marqué 15 points contre la Chine en quarts de finale.

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15 PTS | 6 REB | 2 AST pic.twitter.com/hKRGsXOGTJ — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) 10 septembre 2026

L’ancienne joueuse de Villeneuve-d’Ascq a réalisé sa meilleure évaluation contre l’Allemagne en demi-finale. Elle a terminé la rencontre avec 14 points et 11 rebonds en 27 minutes. Elle a réussi 5 de ses 8 tirs, dont 2 sur 4 à 3-points. La France s’est qualifiée pour la finale après sa victoire 86-64.

Salaün a apporté son adresse, son activité au rebond et sa polyvalence défensive. Elle termine avec la troisième meilleure évaluation moyenne des Bleues derrière Gabby Williams et Dominique Malonga.

Une deuxième Française récompensée à la Coupe du monde

La présence de Janelle Salaün dans le deuxième cinq accompagne la récompense individuelle reçue par Gabby Williams. La capitaine française a été élue meilleure défenseure et retenue dans le cinq majeur de la Coupe du monde.

Les deux joueuses ont contribué à la médaille d’argent décrochée par l’équipe de France. Les Bleues ont remporté cinq de leurs six rencontres avant de s’incliner contre les États-Unis en finale, dimanche 13 septembre à Berlin.

Janelle Salaün a terminé la compétition comme la deuxième meilleure rebondeuse française avec 5,8 prises par match. Elle a également affiché une évaluation moyenne de 15,3, soit la troisième plus élevée de l’effectif tricolore.

Une nouvelle distinction internationale pour Janelle Salaün

Cette sélection prolonge une année 2026 réussie avec les Bleues. Avant la Coupe du monde, Janelle Salaün avait été élue MVP du tournoi de qualification organisé à Lyon-Villeurbanne. Elle y avait tourné à 16,7 points et 6,3 rebonds de moyenne.

L’ailière avait ensuite rejoint les Golden State Valkyries, après la fin de sa saison à Prague en Tchéquie. À Berlin, elle a confirmé son rôle majeur au sein de l’équipe de France avec une médaille d’argent et une place dans le deuxième cinq mondial.