Nanterre craque dans le money-time et s'incline à Bonn

Nanterre n'est pas passé loin d'une victoire en Allemagne ce dimanche 13 septembre en présaison. Opposés aux Telekom Baskets Bonn au Telekom Dome, les hommes de Julien Mahé se sont inclinés 81-74 après avoir pourtant abordé les cinq dernières minutes avec six longueurs d'avance (60-66). Un 10-0 encaissé dans le money-time a finalement fait basculer cette rencontre de préparation.

Les Franciliens auront notamment payé leur manque d'adresse extérieure, avec seulement 7 tirs à 3-points réussis sur 37 tentatives (18,9%). Donta Scott et Xavier Castaneda ont terminé meilleurs marqueurs nanterriens avec 13 points chacun, tandis que Mitchell Saxen a compilé 7 points et 11 rebonds.

Nanterre devant à la pause

Nanterre avait pourtant bien débuté. Après un premier quart-temps équilibré (19-19), les Franciliens ont pris une courte avance avant de rejoindre les vestiaires à +2 (30-32). Leur activité au rebond offensif leur a permis de multiplier les secondes chances : ils avaient déjà capté 10 rebonds offensifs à la mi-temps.

La rencontre est restée indécise au retour des vestiaires. Bonn a repris les commandes grâce à deux tirs primés consécutifs de Joel Aminu, avant que Nanterre ne réponde par un 6-0. Les deux équipes ne se sont plus quittées et affichaient encore un score de parité après 30 minutes (53-55).

Un 10-0 de Bonn condamne Nanterre

Le début du quatrième quart-temps a été favorable à Nanterre, qui a compté jusqu'à huit points d'avance (53-61). À cinq minutes du terme, l'équipe française disposait encore d'un matelas de six unités (60-66).

Bonn a alors complètement renversé la situation. Alijah Comithier et Marcus Foster ont ramené les Allemands, avant que Nanterre ne reprenne une dernière fois l'avantage sur un tir à 3-points (69-71). John-Michael Wright a immédiatement répondu derrière l'arc.

Les locaux ont ensuite enchaîné jusqu'à porter leur série à 10-0 (79-71), sans que Nanterre ne parvienne à stopper l'hémorragie. Jeff Garrett a terminé meilleur marqueur de Bonn avec 19 points et 8 rebonds, devant Marcus Foster et Alijah Comithier, 14 points chacun.

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Malgré ses 15 rebonds offensifs et un avantage conséquent au rebond (41 prises contre 33), Nanterre a donc laissé échapper cette rencontre dans les dernières minutes. Les 12 balles perdues et surtout la maladresse longue distance ont pesé dans le résultat final. Place désormais à la préparation de la demi-finale de la SuperCoupe, ce samedi 19 à 19h contre le Paris Basketball.

Joueur MIN PTS Tirs 3PTS LF REB PD INT BP ÉVAL Xavier Castaneda 28 13 4/16 1/7 4/6 2 5 0 3 3 Donta Scott 20 13 5/9 1/4 2/3 8 1 0 1 17 Benjamin Sene 24 10 2/10 2/9 4/4 2 2 0 1 5 Len Schoormann 25 9 3/7 1/5 2/2 4 0 0 4 5 Mitchell Saxen 21 7 3/3 0/0 1/4 11 3 1 1 18 Hugo Yimga 25 6 2/6 0/4 2/2 3 1 0 0 6 J'Wan Roberts 19 6 3/4 0/0 0/1 5 4 0 0 15 Devin McGlockton 20 5 2/3 1/2 0/0 6 1 0 1 10 Lucas Dussoulier 18 5 2/7 1/6 0/0 0 0 0 1 -1

Nanterre : 74 points, 26/65 aux tirs (40%), 7/37 à 3-points (18,9%), 15/22 aux lancers francs (68,2%), 41 rebonds, 17 passes décisives, 12 balles perdues.